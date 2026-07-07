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Новости Трамп о войне в Украине
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Зеленский и Путин хотят заключить соглашение. Думаю, из этого что-то выйдет, - Трамп

Трамп сделал заявление о войне в Украине: все хотят соглашения

Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор Путин и президент Владимир Зеленский "хотят заключить соглашение".

Об этом он заявил журналистам во время встречи с лидером Турции Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он рассказал, что у него был долгий разговор с Путиным.

"И я также разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но я полагаю, что что-то из этого получится", — отметил Трамп.

Также он заявил, что президент Эрдоган помогает "в этом".

"Вы знаете, я сказал: "Конец войнам"", — добавил лидер США.

Читайте: Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре, вероятно, поговорит с Путиным, — Reuters

Беседы Трампа с Зеленским и Путиным

  • Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США. Сообщалось, что главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".
  • Также 4 июля состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24749) путин владимир (32680) Трамп Дональд (8299)
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Топ комментарии
+4
Старий заїли патефон - стукніть його зверху, щоб замовк!
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07.07.2026 16:24 Ответить
+3
Тому я не дам Зе ракет для петріотів, щоб угоду швидше уклали...
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07.07.2026 16:26 Ответить
+2
Та заліпіть йому хтось рота цементом врешті-решт. Доки це буде продовжуватися?
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07.07.2026 16:25 Ответить

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