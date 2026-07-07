Зеленский и Путин хотят заключить соглашение. Думаю, из этого что-то выйдет, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор Путин и президент Владимир Зеленский "хотят заключить соглашение".

Об этом он заявил журналистам во время встречи с лидером Турции Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.

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Он рассказал, что у него был долгий разговор с Путиным.

"И я также разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но я полагаю, что что-то из этого получится", — отметил Трамп.

Также он заявил, что президент Эрдоган помогает "в этом".

"Вы знаете, я сказал: "Конец войнам"", — добавил лидер США.

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Беседы Трампа с Зеленским и Путиным

Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США. Сообщалось, что главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".

Также 4 июля состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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