1 152 17
Зеленский и Путин хотят заключить соглашение. Думаю, из этого что-то выйдет, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что диктатор Путин и президент Владимир Зеленский "хотят заключить соглашение".
Об этом он заявил журналистам во время встречи с лидером Турции Эрдоганом, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он рассказал, что у него был долгий разговор с Путиным.
"И я также разговаривал с президентом Зеленским сразу после этого. Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени, но я полагаю, что что-то из этого получится", — отметил Трамп.
Также он заявил, что президент Эрдоган помогает "в этом".
"Вы знаете, я сказал: "Конец войнам"", — добавил лидер США.
Беседы Трампа с Зеленским и Путиным
- Напомним, что 4 июля президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и поздравил его и всех американцев с Днем независимости США. Сообщалось, что главы государств "договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре".
- Также 4 июля состоялся телефонный разговор между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Топ комментарии
+4 Александр Павлов #594157
показать весь комментарий07.07.2026 16:24 Ответить Ссылка
+3 Konsatntin Kotsan
показать весь комментарий07.07.2026 16:26 Ответить Ссылка
+2 Bill Yard
показать весь комментарий07.07.2026 16:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль