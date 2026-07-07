Главной темой переговоров с Трампом станут ракеты для системы Patriot, - Зеленский

Ожидается, что во время встречи президентов Украины и США на саммите в Турции центральное место в переговорах займет вопрос о передаче и укреплении систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

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В частности, Зеленский подчеркнул важность получения Украиной большего количества этих систем во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Зеленский отметил, что будет обсуждать различные темы с американским президентом. Он добавил, что важно найти способ как можно быстрее получить как можно больше ракет для систем Patriot.

"Это самый важный вопрос, который мы обсудим. Для нас это насущный вопрос", - сказал президент Украины.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что у Украины практически закончились ракеты-перехватчики для "Patriot".

По данным Воздушных сил, ночью 6 июля было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Зеленский призвал США и Европу срочно усилить украинскую ПВО.

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