У Украины практически закончились ракеты-перехватчики для "Patriot", - WSJ
В Украине практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Подробности
Издание отмечает, что обстрел 6 июля "обнажил мрачную реальность".
"В Украине практически закончились ракеты-перехватчики Patriot, способные сбивать баллистические ракеты", — говорится в материале.
Авторы отмечают, что Украина входит в число около 20 стран, ожидающих в очереди на перехватчики Patriot, запасы которых невелики, а производство может занять более двух лет.
"Москва усиливает свою кампанию ракетных ударов и ударов беспилотниками по украинским городам. Украина способна остановить большинство российских дальнобойных беспилотников, но отсутствие противоракетного щита приводит к росту числа жертв среди гражданского населения", — отмечается в материале.
Авторы пишут, что Украина работает над собственной противоракетной обороной и пытается получить лицензии от США на производство ракет-перехватчиков Patriot внутри страны.
"Однако оба проекта вряд ли в ближайшее время восполнят пробел Киева в системе противоракетной обороны", — пояснили там.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 14, пострадавших уже 56, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вам ракети 😿