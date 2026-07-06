У Украины практически закончились ракеты-перехватчики для "Patriot", - WSJ

В Украине практически закончились ракеты-перехватчики для систем ПВО "Patriot", способные сбивать баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что обстрел 6 июля "обнажил мрачную реальность".

"В Украине практически закончились ракеты-перехватчики Patriot, способные сбивать баллистические ракеты", — говорится в материале.

Авторы отмечают, что Украина входит в число около 20 стран, ожидающих в очереди на перехватчики Patriot, запасы которых невелики, а производство может занять более двух лет.

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"Москва усиливает свою кампанию ракетных ударов и ударов беспилотниками по украинским городам. Украина способна остановить большинство российских дальнобойных беспилотников, но отсутствие противоракетного щита приводит к росту числа жертв среди гражданского населения", — отмечается в материале.

Авторы пишут, что Украина работает над собственной противоракетной обороной и пытается получить лицензии от США на производство ракет-перехватчиков Patriot внутри страны.

"Однако оба проекта вряд ли в ближайшее время восполнят пробел Киева в системе противоракетной обороны", — пояснили там.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 14, пострадавших уже 56, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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