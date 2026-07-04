В июне Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч российских дронов, - Сырский

Силы обороны Украины продолжают укреплять систему противовоздушной обороны и наращивать потенциал по противодействию российским ударным беспилотникам, несмотря на то, что РФ все чаще применяет реактивные дроны и баллажирующие боеприпасы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский по итогам совещания по вопросам развития системы противодействия воздушным угрозам.

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"Наш ответ — системное усиление противовоздушной обороны, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и радиоэлектронной борьбы, а также поражение военных объектов противника в глубине его территории — мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения", — говорится в сообщении.

Почти 5 тысяч уничтоженных ударных беспилотников за месяц

Как отметил Сырский, Силы обороны ежемесячно увеличивают количество экипажей дронов-перехватчиков, повышают уровень их подготовки и эффективность боевого применения. Важным элементом этой работы стало создание центров оперативного взаимодействия и координации, которые обеспечивают быстрое принятие решений и эффективное управление силами и средствами.

По итогам июня украинские военные уничтожили почти 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и других аналогичных дронов. При этом 55% всех целей были поражены экипажами первого эшелона перехвата.

Автоматизированные турели и дроны-перехватчики повышают эффективность ПВО

Главнокомандующий сообщил, что Украина продолжает наращивать потенциал четвертого эшелона перехвата. К боевым действиям все активнее привлекаются автоматизированные турели, с помощью которых только в июне было уничтожено 26 средств воздушного нападения противника.

Кроме того, продолжается развертывание сети точек дистанционного управления и поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков. По словам Сырского, результаты боевой работы постоянно анализируются для совершенствования тактики отражения массированных атак российских беспилотников.

Армейская авиация и ПВО Киева демонстрируют высокие результаты

В июне армейская авиация Сухопутных войск ВСУ уничтожила 338 воздушных целей. Для повышения эффективности ее применения боевые вертолеты оснащают новейшими ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

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В то же время дроны-перехватчики группировки сил и средств противовоздушной обороны Киева за месяц уничтожили более 500 воздушных целей. Всего в столичном регионе в течение июня было обезврежено более 600 вражеских средств воздушного нападения.

Защиту украинского неба будут продолжать усиливать

По словам Сырского, Украина также укрепляет систему антидроновой защиты важных административных центров. В то же время российская армия не отказывается от планов новых массированных атак и накапливает для этого силы и средства.

"Именно поэтому мы и в дальнейшем будем наращивать потенциал сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Это означает спасенные жизни наших граждан и военнослужащих, защищенную критическую инфраструктуру, стабильную работу предприятий и безопасность украинских домов", — подчеркнул Главнокомандующий.

По итогам совещания он поставил соответствующие задачи по дальнейшему развитию системы противодействия воздушным угрозам и поблагодарил воинов противовоздушной обороны, экипажи дронов-перехватчиков, специалистов по радиоэлектронной борьбе, армейскую авиацию и всех, кто ежедневно защищает украинское небо.

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