ПВО 2 июля сбила около 90% российских дронов, проблемой остается баллистика, - Игнат

Во время массированной атаки 2 июля украинская ПВО уничтожила около 90 % ударных дронов и почти все крылатые ракеты. Наибольшую угрозу по-прежнему представляют баллистические ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Общий показатель сбитых ударных дронов противника составляет около 90%. Крылатые ракеты почти все были сбиты. Информация о двух ракетах сейчас уточняется, но данных об их попадании пока нет. Все подразделения Сил обороны, которые работали по воздушным целям, сделали все возможное. Единственное, что баллистика остается тем слабым местом, которое нужно укреплять", - отметил Игнат.

Во время массированной российской атаки в ночь на 2 июля украинские силы противовоздушной обороны сбили 28 из 70 баллистических ракет.

"Речь идет об "Искандере-М", зенитных ракетах С-400, которые используются для ударов по наземным целям, а также о ракетах "Циркон". Практически все эти средства поражения были направлены на столицу. Другие регионы также подверглись ударам, но основной ударный потенциал враг направил именно на Киев", - добавил Игнат.

Массированный обстрел 2 июля

Массированный обстрел Украины в ночь на 2 июля стал одной из самых мощных комбинированных атак РФ за последнее время. Основной удар пришелся на Киев, но взрывы и разрушения также зафиксировали в Киевской, Полтавской, Днепропетровской и других областях.

Россия применила ударные беспилотники, баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, нанося удары в несколько волн.

Наибольшие разрушения понес Киев: повреждены жилые дома, гостиница, объекты гражданской инфраструктуры, возникли многочисленные пожары, спасатели расчищали завалы в течение всего дня.

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