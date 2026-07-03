ППО 2 липня збила близько 90% російських дронів, проблемою залишається балістика, - Ігнат

Під час масованої атаки 2 липня українська ППО знищила близько 90% ударних дронів і майже всі крилаті ракети. Найбільшою загрозою залишається балістика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Українського Радіо розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Загальний показник збиття ударних дронів противника становить близько 90%. Крилаті ракети майже всі були збиті. Інформація щодо двох ракет наразі уточнюється, але даних про їхнє влучання поки немає. Усі складові Сил оборони, які працювали по повітряних цілях, зробили максимум можливого. Єдине, що балістика залишається тою слабкістю, яку потрібно посилювати", - зазначив Ігнат.

Під час масованої російської атаки в ніч на 2 липня українські сили протиповітряної оборони збили 28 із 70 балістичних ракет.

"Йдеться про "Іскандер-М", зенітні ракети С-400, які використовуються для ударів по наземних цілях, а також ракети "Циркон". Практично всі ці засоби ураження були спрямовані на столицю. Інші регіони також зазнали ударів, але основний ударний потенціал ворог скерував саме на Київ", - додав Ігнат.

Масований обстріл 2 липня

Масований обстріл України в ніч на 2 липня став однією з найпотужніших комбінованих атак РФ за останній час. Основний удар припав на Київ, але вибухи та руйнування також зафіксували в Київській, Полтавській, Дніпропетровській та інших областях.

Росія застосувала ударні безпілотники, балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети, завдаючи ударів у кілька хвиль.

Найбільших руйнувань зазнав Київ: пошкоджено житлові будинки, готель, об'єкти цивільної інфраструктури, виникли численні пожежі, рятувальники розбирали завали протягом усього дня.

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