Масований удар по Києву: у лікарнях залишаються 56 поранених, пошуки зниклих безвісти тривають

Після масованої атаки РФ у лікарнях Києва залишаються 56 постраждалих. Кількість загиблих зросла до 30, рятувальники продовжують пошуки людей під завалами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Лікарям вдалося стабілізувати стан однорічного хлопчика, п'ятирічної дівчинки, їхніх батьків та бабусі, які постраждали внаслідок масованої російської атаки на Київ. Усі вони перебувають на стаціонарному лікуванні, медики відзначають позитивну динаміку.

Загалом у столичних лікарнях залишаються четверо постраждалих дітей.

Безвісти зниклими залишаються батьки хлопчика та 15-річна дівчина

"10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, скоріш за все, залишився сиротою. Його батьки вважаються зниклими безвісти. В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь", - зазначив Кличко.

Також безвісти зниклою залишається 15-річна дівчина.

Пошуково-рятувальна операція триває вже другу добу. На місці працюють рятувальники та судово-медичні експерти, які проводять ідентифікацію фрагментів тіл.

"Наразі в Києві, внаслідок масованої атаки, загинули 30 людей. 92 мешканці міста постраждали", - додав міський голова.

У стаціонарах міських лікарень перебувають 56 поранених, серед яких шестеро медичних працівників. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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Масований удар по Києву 2 липня

У ніч проти 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували 496 безпілотників різних типів і 74 ракети повітряного, наземного та морського базування. Основним напрямком удару стала українська столиця.

Під російським обстрілом опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони Києва.

Унаслідок атаки були пошкоджені та частково зруйновані багатоквартирні й приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, підстанція швидкої медичної допомоги, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі.

Загалом у столиці постраждали понад 130 будівель. Через наслідки російського удару влада тимчасово змінювала маршрути руху громадського транспорту.

3 липня у Києві оголошено Днем жалоби.

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