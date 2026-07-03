Ескалація атак РФ по цивільних свідчить про провал планів Кремля, - Україна в ОБСЄ

Російська ескалація терору проти цивільного населення України свідчить про зростаючий відчай Кремля та провал його стратегічних цілей у війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Юрія Вітренка під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише "Укрінформ".

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Відчай Кремля і провал планів

За словами дипломата, Росія не змогла реалізувати жодної зі своїх ключових цілей. Українська державність вистояла, а суспільство продовжує чинити опір агресії.

Вітренко наголосив, що замість швидкої перемоги Кремль втягнувся у затяжну війну з великими втратами. За його словами, загальні людські втрати Росії вже наближаються до 1,5 мільйона.

"Ескалація Росією кампанії терору проти цивільного населення є очевидним проявом зростаючого відчаю Кремля. Росії не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей", — заявив дипломат.

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Масовані удари і атаки на цивільну інфраструктуру

Українська сторона повідомила, що лише за минулу ніч Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів. У Києві пошкоджено понад 20 об’єктів, серед яких житлові будинки, станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель та підприємства.

Під ударами також опинилися Харківська, Київська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та Черкаська області.

За тиждень Росія застосувала близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет. Більшість ударів спрямовані саме по цивільних об’єктах та критичній інфраструктурі.

Раніше російський обстріл Києва та інших українських міст у ніч на 2 липня засудив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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Окремо дипломат звернув увагу на систематичні атаки на медичну сферу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено щонайменше 2617 медичних закладів, з яких 331 зруйнований повністю. Лише цього року зафіксовано 300 атак на медичні об’єкти та персонал.

Вітренко підкреслив, що такі дії не можуть стати нормою, а міжнародний тиск на Росію має лише посилюватися.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки у ніч на 2 липня загинули 27 загиблих, у Дарницькому районі триває розбір завалів.

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