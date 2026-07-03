Эскалация атак РФ по гражданскому населению свидетельствует о провале планов Кремля, - Украина в ОБСЕ

Эскалация террора со стороны России против гражданского населения Украины свидетельствует о растущем отчаянии Кремля и провале его стратегических целей в войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Юрия Витренко во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет "Укринформ".

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Отчаяние Кремля и провал планов

По словам дипломата, Россия не смогла реализовать ни одну из своих ключевых целей. Украинская государственность выстояла, а общество продолжает сопротивляться агрессии.

Витренко подчеркнул, что вместо быстрой победы Кремль втянулся в затяжную войну с большими потерями. По его словам, общие человеческие потери России уже приближаются к 1,5 миллиона.

"Эскалация Россией кампании террора против гражданского населения является очевидным проявлением растущего отчаяния Кремля. России не удалось достичь ни одной из своих стратегических целей", - заявил дипломат.

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Массированные удары и атаки по гражданской инфраструктуре

Украинская сторона сообщила, что только за прошедшую ночь Россия нанесла один из самых масштабных воздушных ударов. В Киеве повреждено более 20 объектов, среди которых жилые дома, станция скорой помощи, научный институт, отель и предприятия.

Под ударами также оказались Харьковская, Киевская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская и Черкасская области.

За неделю Россия применила около 1400 ударных дронов, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет. Большинство ударов нацелены именно на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

Ранее российский обстрел Киева и других украинских городов в ночь на 2 июля осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Отдельно дипломат обратил внимание на систематические атаки на медицинскую сферу. С начала полномасштабного вторжения повреждено не менее 2617 медицинских учреждений, из которых 331 разрушено полностью. Только в этом году зафиксировано 300 атак на медицинские объекты и персонал.

Витренко подчеркнул, что такие действия не могут стать нормой, а международное давление на Россию должно только усиливаться.

Напомним, в Киеве в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля погибли 27 человек, в Дарницком районе продолжается разбор завалов.

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