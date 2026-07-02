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Зеленский анонсировал "справедливый ответ" РФ за обстрел Киева: каким он должен быть? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

Киев, 2 июля 2026 года

В ночь на 2 июля Россия нанесла один из самых масштабных ракетных ударов по Киеву, в результате которого погибло не менее 25 человек. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Москва обязательно получит "справедливый ответ" за разрушительный обстрел столицы.

Читателям Цензор.НЕТ предлагается определить наиболее целесообразный и эффективный вектор для ответных ударов Сил обороны Украины по территории страны-агрессора. Каким, по вашему мнению, должен быть "справедливый ответ" Украины? 

Примите участие в опросе на Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

Киев (26588) опрос (3035) Удары по РФ (1071) война в Украине (8597)
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Топ комментарии
+10
СПРАВЕДЛВА ВІДПОВІДЬ ЦЕ

- 110 відосиків
- 50 двушечок в Москву
- 4 тролінга
- 2 письма Путіну з благаннями закінчити війну

якщо не поможе - роздасть по 1000 грн кешбеку щоб піпл забув що їх убивають щодня
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02.07.2026 22:41 Ответить
+3
Такою самою. 100 крилатих і 50 балістичних ракет по військових, промислових і інфраструктурних об'єктах Москви.
Але президент не може запропонувати такого варіанту.
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02.07.2026 22:34 Ответить
+3
Якісь податки в Україні піднімуть у відповідь, або комуналку, хібі шо.
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02.07.2026 22:39 Ответить

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