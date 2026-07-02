Зеленский анонсировал "справедливый ответ" РФ за обстрел Киева: каким он должен быть? Голосуйте в ТГ-канале Цензора
В ночь на 2 июля Россия нанесла один из самых масштабных ракетных ударов по Киеву, в результате которого погибло не менее 25 человек. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Москва обязательно получит "справедливый ответ" за разрушительный обстрел столицы.
Читателям Цензор.НЕТ предлагается определить наиболее целесообразный и эффективный вектор для ответных ударов Сил обороны Украины по территории страны-агрессора. Каким, по вашему мнению, должен быть "справедливый ответ" Украины?
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- 110 відосиків
- 50 двушечок в Москву
- 4 тролінга
- 2 письма Путіну з благаннями закінчити війну
якщо не поможе - роздасть по 1000 грн кешбеку щоб піпл забув що їх убивають щодня
Але президент не може запропонувати такого варіанту.