Зеленский анонсировал "справедливый ответ" РФ за обстрел Киева: каким он должен быть? Голосуйте в ТГ-канале Цензора

В ночь на 2 июля Россия нанесла один из самых масштабных ракетных ударов по Киеву, в результате которого погибло не менее 25 человек. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Москва обязательно получит "справедливый ответ" за разрушительный обстрел столицы.

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