Зеленський анонсував "справедливу відповідь" РФ за обстріл Києва: якою вона має бути? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора
У ніч на 2 липня Росія здійснила один із наймасштабніших ракетних ударів по Києву, в результаті якого загинуло щонайменше 25 людей. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Москва обов'язково отримає "справедливу відповідь" за руйнівний обстріл столиці.
Читачам Цензор.НЕТ пропонується визначити найбільш доцільний та ефективний вектор для ударів відплати Сил оборони України по території країни-агресора. Якою, на Вашу думку, має бути "справедлива відповідь" України?
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- 2 письма Путіну з благаннями закінчити війну
якщо не поможе - роздасть по 1000 грн кешбеку щоб піпл забув що їх убивають щодня
Маленький ізраїль, не маючи урану, створив зброю - не дивлячись на те, що їм довелося викрадати збагачений уран та купляти уранову руду через треті країни. Їх тріумф волі закінчився створенням ядерного арсеналу, який захищає їх від повномасштабних війн.
Невже ми не здатні проявити свою силу волі, й на перекір нашим ворогам та "друзям" зробити те, що звільнить нас від русні назавжди?
Але президент не може запропонувати такого варіанту.