Зеленський анонсував "справедливу відповідь" РФ за обстріл Києва: якою вона має бути? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

У ніч на 2 липня Росія здійснила один із наймасштабніших ракетних ударів по Києву, в результаті якого загинуло щонайменше 25 людей. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Москва обов'язково отримає "справедливу відповідь" за руйнівний обстріл столиці.

Читачам Цензор.НЕТ пропонується визначити найбільш доцільний та ефективний вектор для ударів відплати Сил оборони України по території країни-агресора. Якою, на Вашу думку, має бути "справедлива відповідь" України?

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