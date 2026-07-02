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Новини Удари по РФ Масований комбінований удар
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Зеленський анонсував "справедливу відповідь" РФ за обстріл Києва: якою вона має бути? Голосуйте в ТГ-каналі Цензора

Київ 2 липня 2026 року

У ніч на 2 липня Росія здійснила один із наймасштабніших ракетних ударів по Києву, в результаті якого загинуло щонайменше 25 людей. Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що Москва обов'язково отримає "справедливу відповідь" за руйнівний обстріл столиці.

Читачам Цензор.НЕТ пропонується визначити найбільш доцільний та ефективний вектор для ударів відплати Сил оборони України по території країни-агресора. Якою, на Вашу думку, має бути "справедлива відповідь" України? 

Візьміть участь в опитуванні на телеграм-каналі Цензор.НЕТ і подивіться, що думають інші наші читачі.

Автор: 

Київ (21021) опитування (2208) Удари по РФ (1077) війна в Україні (8659)
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Топ коментарі
+9
СПРАВЕДЛВА ВІДПОВІДЬ ЦЕ

- 110 відосиків
- 50 двушечок в Москву
- 4 тролінга
- 2 письма Путіну з благаннями закінчити війну

якщо не поможе - роздасть по 1000 грн кешбеку щоб піпл забув що їх убивають щодня
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02.07.2026 22:41 Відповісти
+3
Найкраща відповідь - не маленькі обстріли, чи смерті цивільної русні, а те, чого русня дійсно боїться - створення українською колективною волею ядерної та хімічної зброї.
Маленький ізраїль, не маючи урану, створив зброю - не дивлячись на те, що їм довелося викрадати збагачений уран та купляти уранову руду через треті країни. Їх тріумф волі закінчився створенням ядерного арсеналу, який захищає їх від повномасштабних війн.

Невже ми не здатні проявити свою силу волі, й на перекір нашим ворогам та "друзям" зробити те, що звільнить нас від русні назавжди?
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02.07.2026 22:40 Відповісти
+2
Такою самою. 100 крилатих і 50 балістичних ракет по військових, промислових і інфраструктурних об'єктах Москви.
Але президент не може запропонувати такого варіанту.
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02.07.2026 22:34 Відповісти

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