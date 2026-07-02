Гутерриш осудил атаку РФ по Киеву и другим городам Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил российский обстрел Киева и других украинских городов в ночь на 2 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, которое озвучил журналистам пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

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Жесткая реакция на атаку

"Любые атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры являются явным нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены", — заявил Гутерриш.

Призыв к прекращению огня

Генеральный секретарь ООН в очередной раз призвал к срочной деэскалации. Он также подчеркнул необходимость полного, немедленного и безусловного прекращения огня.

По оценке гуманитарного координатора ООН в Украине Маттиаса Шмале, последние удары являются частью смертоносной практики атак по густонаселенным районам Украины.

Также сообщается, что, по данным Миссии ООН по мониторингу прав человека, с декабря прошлого года по май этого года количество гражданских жертв выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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Массированная атака РФ на Киев

В Киеве в результате массированной атаки России в ночь на 2 июля погибли не менее 25 человек, уже 100 пострадавших. Работы по разбору завалов продолжаются. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июля войска РФ запустили по Украине 496 БПЛА различных типов и 74 ракеты — воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Основным направлением удара был Киев. Под атакой оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы.

В результате обстрела были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые сооружения, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили. Всего пострадали более 130 домов.

Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

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