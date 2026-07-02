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Новини Масований комбінований удар
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Гутерріш засудив атаку РФ по Києву та інших містах України.

Гутерріш засудив атаку на Київ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив російський обстріл Києва та інших українських міст у ніч на 2 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку озвучив речник генсека Стефан Дюжаррік журналістам.

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Жорстка реакція на атаку

"Будь-які атаки проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури є очевидним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені", - заявив Гутерріш.

Заклик до припинення вогню

Генеральний секретар ООН вкотре закликав до термінової деескалації. Він також наголосив на необхідності повного, негайного та безумовного припинення вогню.

За оцінкою гуманітарного координатора ООН в Україні Маттіаса Шмале, останні удари є частиною смертельної практики атак по густонаселених районах України.

Також повідомляється, що за даними Місії ООН з моніторингу прав людини, з грудня минулого року до травня цього року кількість цивільних жертв зросла на 40 відсотків порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

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Масована атака РФ на Київ

У Києві внаслідок російської масованої атаки у ніч на 2 липня загинули щонайменше 25 людей, вже 100 постраждалих. Розбір завалів триває. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко. 

  • За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 липня війська РФ запустили по Україні 496 БпЛА різних типів і 74 ракети — повітряного, наземного й морського базування різних типів.
  • Основним напрямком удару був Київ. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони.
  • Унаслідок обстрілу пошкоджено й частково зруйновано багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі. Загалом постраждали понад 130 будинків.
  • Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Також читайте: У Києві після атаки пошкоджено 23 заклади освіти у чотирьох районах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (21021) обстріл (34871) ООН (3522) атака (1744) Гутерріш Антоніу (425)
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Топ коментарі
+5
знову стурбовані,занепокоєні? чі дуже стурбовані, занепокоєні?
хабарникі соросячі,тфу
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02.07.2026 21:41 Відповісти
+3
Тепер Гутеріш буде снитись путлеру по ночам.
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02.07.2026 21:47 Відповісти
+3
Чому не ясно пишуть,стверджують Генсек ООН засудив обстріл чи рішуче засудив?
Взагалі не зрозуміло,нафіга потрібна ця імпотентна організація яка абсолютно нічого не рішає ?
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02.07.2026 21:51 Відповісти

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