Гутерріш засудив атаку РФ по Києву та інших містах України.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив російський обстріл Києва та інших українських міст у ніч на 2 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку озвучив речник генсека Стефан Дюжаррік журналістам.

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Жорстка реакція на атаку

"Будь-які атаки проти цивільних осіб і цивільної інфраструктури є очевидним порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені", - заявив Гутерріш.

Заклик до припинення вогню

Генеральний секретар ООН вкотре закликав до термінової деескалації. Він також наголосив на необхідності повного, негайного та безумовного припинення вогню.

За оцінкою гуманітарного координатора ООН в Україні Маттіаса Шмале, останні удари є частиною смертельної практики атак по густонаселених районах України.

Також повідомляється, що за даними Місії ООН з моніторингу прав людини, з грудня минулого року до травня цього року кількість цивільних жертв зросла на 40 відсотків порівняно з аналогічним періодом роком раніше.

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Масована атака РФ на Київ

У Києві внаслідок російської масованої атаки у ніч на 2 липня загинули щонайменше 25 людей, вже 100 постраждалих. Розбір завалів триває. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 липня війська РФ запустили по Україні 496 БпЛА різних типів і 74 ракети — повітряного, наземного й морського базування різних типів.

Основним напрямком удару був Київ. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони.

Унаслідок обстрілу пошкоджено й частково зруйновано багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, підстанцію ШМД, бізнес-центр, територія ринку та припарковані автомобілі. Загалом постраждали понад 130 будинків.

Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

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