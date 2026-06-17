Сибига в ОБСЕ: Организация по безопасности, не способная гарантировать безопасность своих сотрудников, делает что-то фундаментально неправильно. ФОТОрепортаж
17 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по приглашению действующего швейцарского председательства открыл Ежегодную конференцию ОБСЕ по обзору вопросов безопасности (Annual Security Review Conference).
Об этом сообщает пресс-центр МИД, передает Цензор.НЕТ.
Неутешительная картина
Как отмечается, свое видеообращение к участникам конференции министр начал с упоминания имен трех граждан Украины, бывших сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых Россия незаконно удерживает в плену с 2022 года, - Максима Петрова, Дмитрия Шабанова и Вадима Голды.
Сибига выразил благодарность генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу за его личное участие и усилия, направленные на их освобождение, однако отметил, что общая картина остается неутешительной.
"Организация по безопасности, которая не способна гарантировать безопасность собственных сотрудников, делает что-то фундаментально неправильно", - заявил министр.
Он подчеркнул, что Украина имеет полное право требовать от ОБСЕ более решительных действий для освобождения своих сотрудников.
Переходя к центральной теме конференции, Сибига отметил: "Мой обзор ситуации с безопасностью будет очень кратким. Сегодня в регионе ОБСЕ нет безопасности. Конец доклада".
Несуществующая безопасность
Кроме того, министр подчеркнул, что пришло время перестать анализировать несуществующую безопасность и вместо этого пересмотреть сами основы европейской архитектуры безопасности. Ведь если государство-участник может систематически нарушать все десять принципов Хельсинкского заключительного акта и при этом сохранять все права в Организации, возникает вопрос об эффективности существующих механизмов.
"Сегодня сила ОБСЕ заключается не в ее институциональной структуре. Ее сила - в председательстве. В прошлом году это продемонстрировала Финляндия. Сегодня это демонстрирует Швейцария", - отметил Сибига.
РФ - самая большая угроза
Так, Сибига отметил, что для завершения войны не хватает лишь желания государства-агрессора. Он добавил, что Россия сегодня представляет собой самую большую угрозу безопасности на всей территории ОБСЕ, тогда как сама Организация фактически остается заложницей российского злоупотребления правилом консенсуса.
"Просто позволять России снова и снова злоупотреблять правилом консенсуса - это хуже, чем умиротворение. Это капитуляция", - заявил он.
Министр призвал к созданию конкретных механизмов, которые не позволят ни одному агрессору блокировать международные усилия, направленные на прекращение его собственной агрессии.
"Новая архитектура безопасности уже строится сегодня. И её фундамент закладывается не в венском дворце Гофбург, где заседает ОБСЕ. Её фундамент закладывается в Покровске и Купянске", - подчеркнул Сибига.
Он призвал ОБСЕ определиться: хочет ли Организация остаться частью руин вчерашнего потемкинского порядка безопасности или стать частью новой архитектуры безопасности будущего.
"Время перестать питать иллюзии и начать смотреть правде в глаза наступило более четырех лет назад. Но лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, эта конференция станет конференцией пробуждения ОБСЕ", - подытожил министр.
Стоит добавить, что действующий председатель ОБСЕ Игнацио Кассис в своем выступлении подчеркнул, что европейская безопасность переживает самый глубокий кризис со времен Холодной войны, и подтвердил решительное осуждение Швейцарией российской войны против Украины.
Конференция ОБСЕ
В работе нынешней Конференции ОБСЕ по обзору безопасности принимают участие 325 делегатов. Среди них - представители всех 57 государств-участников ОБСЕ, Секретариата и автономных институтов Организации, других международных организаций и экспертного сообщества.
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