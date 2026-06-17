Сибіга в ОБСЄ: Організація безпеки, що не здатна гарантувати безпеку власних співробітників, робить щось фундаментально неправильно. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 17 червня на запрошення Діючого швейцарського головування відкрив Щорічну конференцію ОБСЄ з огляду питань безпеки (Annual Security Review Conference).

Про це повідомляє пресцентр МЗС, передає Цензор.НЕТ.

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Невтішна картина

Як зазначається, своє відеозвернення до учасників конференції міністр розпочав іменами трьох громадян України, колишніх співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких Росія незаконно утримує в полоні з 2022 року: Максима Петрова, Дмитра Шабанова та Вадима Голди.

Сибіга висловив вдячність генеральному секретарю ОБСЄ Ферідуну Сінірліоглу за його особисту залученість та зусилля, спрямовані на їхнє звільнення, проте зазначив, що загальна картина залишається невтішною.

Організація безпеки, що не здатна гарантувати безпеку власних співробітників, робить щось фундаментально неправильно", - заявив міністр.

Ві наголосив, що Україна має повне право вимагати від ОБСЄ більш рішучих дій для звільнення власних співробітників.

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Переходячи до центральної теми конференції, Сибіга зазначив: "Мій огляд безпеки буде дуже коротким. Сьогодні в регіоні ОБСЄ немає безпеки. Кінець доповіді".

Неіснуюча безпека

Крім того, міністр наголосив, що настав час припинити оглядати неіснуючу безпеку та натомість переглянути самі засади європейської архітектури безпеки. Адже якщо держава-учасниця може систематично порушувати всі десять принципів Гельсінського заключного акта і водночас зберігати всі права в Організації, постає питання про ефективність наявних механізмів.

"Сьогодні сила ОБСЄ полягає не в її інституційній структурі. Її сила - в головуванні. Минулого року це продемонструвала Фінляндія. Сьогодні це демонструє Швейцарія", - зазначив Сибіга.

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РФ - найбільша загроза

Так, Сибіга зауважив, що для завершення війни бракує лише бажання держави-агресора. Він додав, що Росія сьогодні є найбільшою загрозою безпеці на всьому просторі ОБСЄ, тоді як сама Організація фактично залишається заручницею російського зловживання правилом консенсусу.

"Просто дозволяти Росії знову і знову зловживати правилом консенсусу - це гірше за умиротворення. Це капітуляція", - заявив він.

Міністр закликав до створення конкретних механізмів, які не дозволять жодному агресору блокувати міжнародні зусилля, спрямовані на припинення його власної агресії.

Нова архітектура безпеки вже будується сьогодні. І її фундамент закладається не у віденському палаці Гофбург, де засідає ОБСЄ. Її фундамент закладається в Покровську та Куп’янську", - наголосив Сибіга.

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Він закликав ОБСЄ визначитися, чи хоче Організація залишитися частиною руїн учорашнього потьомкінського безпекового порядку, чи стати частиною нової архітектури безпеки майбутнього.

"Час припинити оглядати ілюзії та почати дивитися правді в очі настав понад чотири роки тому. Але краще пізно, ніж ніколи. Сподіваюся, ця конференція стане конференцією пробудження ОБСЄ", - підсумував міністр.

Варто додати, що чіючий голова ОБСЄ Ігнаціо Кассіс у своєму виступі наголосив, що європейська безпека переживає найглибшу кризу з часів Холодної війни, та підтвердив рішуче засудження Швейцарією російської війни проти України.

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Конференція ОБСЄ

У роботі цьогорічної Конференції ОБСЄ з огляду безпеки беруть участь 325 делегатів. Серед них — представники всіх 57 держав-учасниць ОБСЄ, Секретаріату та автономних інституцій Організації, інших міжнародних організацій і експертного середовища.