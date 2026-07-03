Массированный удар по Киеву: в больницах остаются 56 раненых, поиски пропавших без вести продолжаются
После массированной атаки РФ в больницах Киева остаются 56 пострадавших. Число погибших возросло до 30, спасатели продолжают поиски людей под завалами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их родителей и бабушки, пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев. Все они находятся на стационарном лечении, медики отмечают положительную динамику.
Всего в столичных больницах остаются четверо пострадавших детей.
Без вести пропавшими остаются родители мальчика и 15-летняя девушка
"10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести. В больнице с мальчиком находится дедушка", - отметил Кличко.
Также без вести пропавшей остается 15-летняя девушка.
Поисково-спасательная операция продолжается уже вторые сутки. На месте работают спасатели и судебно-медицинские эксперты, которые проводят идентификацию фрагментов тел.
"На данный момент в Киеве в результате массированной атаки погибли 30 человек. 92 жителя города пострадали", - добавил мэр.
В стационарах городских больниц находятся 56 раненых, среди которых шестеро медицинских работников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Массированный удар по Киеву 2 июля
В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.
Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.
В результате атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.
Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.
3 июля в Киеве объявлен Днем траура.
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