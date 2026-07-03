Массированный удар по Киеву: в больницах остаются 56 раненых, поиски пропавших без вести продолжаются

После массированной атаки РФ в больницах Киева остаются 56 пострадавших. Число погибших возросло до 30, спасатели продолжают поиски людей под завалами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Врачам удалось стабилизировать состояние годовалого мальчика, пятилетней девочки, их родителей и бабушки, пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев. Все они находятся на стационарном лечении, медики отмечают положительную динамику.

Всего в столичных больницах остаются четверо пострадавших детей.

Без вести пропавшими остаются родители мальчика и 15-летняя девушка

"10-летний мальчик, о котором сообщали вчера, скорее всего, остался сиротой. Его родители считаются пропавшими без вести. В больнице с мальчиком находится дедушка", - отметил Кличко.

Также без вести пропавшей остается 15-летняя девушка.

Поисково-спасательная операция продолжается уже вторые сутки. На месте работают спасатели и судебно-медицинские эксперты, которые проводят идентификацию фрагментов тел.

"На данный момент в Киеве в результате массированной атаки погибли 30 человек. 92 жителя города пострадали", - добавил мэр.

В стационарах городских больниц находятся 56 раненых, среди которых шестеро медицинских работников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал "справедливый ответ" РФ за обстрел Киева: каким он должен быть? Голосуйте в Telegram-канале "Цензора"

Массированный удар по Киеву 2 июля

В ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 496 беспилотников различных типов и 74 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Основным направлением удара стала украинская столица.

Под российским обстрелом оказались Шевченковский, Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Дарницкий и Оболонский районы Киева.

В результате атаки были повреждены и частично разрушены многоквартирные и частные жилые дома, нежилые здания, подстанция скорой медицинской помощи, бизнес-центр, территория рынка и припаркованные автомобили.

Всего в столице пострадали более 130 зданий. Из-за последствий российского удара власти временно изменили маршруты движения общественного транспорта.

3 июля в Киеве объявлен Днем траура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эскалация атак РФ по гражданским объектам свидетельствует о провале планов Кремля, - Украина в ОБСЕ