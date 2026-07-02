Федоров обратился к 40 странам с просьбой срочно передать Украине ракеты для Patriot уже в этом месяце
Министр обороны Украины Михаил Федоров после массированного обстрела Киева обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой незамедлительно передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Призыв Киева к странам-партнерам
Глава Минобороны Федоров предлагает союзникам обменять ракеты из имеющихся запасов на будущие поставки, законтрактованные для Украины.
Также он попросил партнеров внести средства в механизмы PURL и JUMPSTART (механизм финансирования и ускоренной закупки ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины — ред.) — он назвал их самыми быстрыми и надежными способами поставки необходимых ракет для Patriot.
Украине крайне необходимы дополнительные ракеты
В Минобороны подчеркнули, что Украина заключила контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии, но их поставки начнутся в течение следующих лет.
- Также "сделан шаг" к закупке около сотни ракет для Patriot на 1 миллиард долларов за счет кредита ЕС. В этом году Украина также впервые начала получать ракеты со складов европейских партнеров.
- Кроме того, благодаря внедрению стандарта НАТО After Action Review уже удалось более чем вдвое повысить эффективность Patriot против маневренных ракет "Искандер".
"Однако этого недостаточно — Украине крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot. Они есть на складах партнеров. И именно от быстрых решений, расширения механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба",— заявили в Минобороны.
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