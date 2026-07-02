Федоров обратился к 40 странам с просьбой срочно передать Украине ракеты для Patriot уже в этом месяце

Министр обороны Украины Михаил Федоров после массированного обстрела Киева обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой незамедлительно передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв Киева к странам-партнерам

Глава Минобороны Федоров предлагает союзникам обменять ракеты из имеющихся запасов на будущие поставки, законтрактованные для Украины.

Также он попросил партнеров внести средства в механизмы PURL и JUMPSTART (механизм финансирования и ускоренной закупки ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины — ред.) — он назвал их самыми быстрыми и надежными способами поставки необходимых ракет для Patriot.

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Украине крайне необходимы дополнительные ракеты

В Минобороны подчеркнули, что Украина заключила контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии, но их поставки начнутся в течение следующих лет.

Также "сделан шаг" к закупке около сотни ракет для Patriot на 1 миллиард долларов за счет кредита ЕС. В этом году Украина также впервые начала получать ракеты со складов европейских партнеров.

Кроме того, благодаря внедрению стандарта НАТО After Action Review уже удалось более чем вдвое повысить эффективность Patriot против маневренных ракет "Искандер".

"Однако этого недостаточно — Украине крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot. Они есть на складах партнеров. И именно от быстрых решений, расширения механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба",— заявили в Минобороны.

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