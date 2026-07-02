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Новости ПВО Украины Ракеты к Patriot
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Федоров обратился к 40 странам с просьбой срочно передать Украине ракеты для Patriot уже в этом месяце

Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров после массированного обстрела Киева обратился с письмами к почти 40 странам-партнерам с просьбой незамедлительно передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot из имеющихся запасов уже в этом месяце.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв Киева к странам-партнерам

Глава Минобороны Федоров предлагает союзникам обменять ракеты из имеющихся запасов на будущие поставки, законтрактованные для Украины.

Также он попросил партнеров внести средства в механизмы PURL и JUMPSTART (механизм финансирования и ускоренной закупки ракет-перехватчиков для систем Patriot для Украины — ред.) — он назвал их самыми быстрыми и надежными способами поставки необходимых ракет для Patriot.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получает 90–92 % перехватчиков для Patriot через механизм PURL, — посол в НАТО Гетьманчук

Украине крайне необходимы дополнительные ракеты

В Минобороны подчеркнули, что Украина заключила контракт на сотни ракет PAC-2 для Patriot при поддержке Германии, но их поставки начнутся в течение следующих лет.

  • Также "сделан шаг" к закупке около сотни ракет для Patriot на 1 миллиард долларов за счет кредита ЕС. В этом году Украина также впервые начала получать ракеты со складов европейских партнеров.
  • Кроме того, благодаря внедрению стандарта НАТО After Action Review уже удалось более чем вдвое повысить эффективность Patriot против маневренных ракет "Искандер".

"Однако этого недостаточно — Украине крайне необходимы дополнительные ракеты для систем Patriot. Они есть на складах партнеров. И именно от быстрых решений, расширения механизма PURL и закупки ракет через JUMPSTART зависит защита украинского неба",— заявили в Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужна защита от российских ракет. Мы договариваемся с партнерами об этом, - Зеленский

Автор: 

Минобороны (9703) ПВО (3793) письмо (225) Федоров Михаил (741) Patriot (470)
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Топ комментарии
+6
Так "ми перемагаємо" чи "дайте ракет" ? Це якось погано стикується одне з одним.
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02.07.2026 20:36 Ответить
+5
мы ж так гарно спиваемо, должны дать обязательно
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02.07.2026 20:34 Ответить
+5
А свої з асфальту відкопати не пробували?
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02.07.2026 20:37 Ответить

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