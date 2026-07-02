Федоров звернувся до 40 країн із проханням терміново передати Україні ракети до Patriot уже цього місяця
Міністр оборони України Михайло Федоров після масованого обстрілу Києва звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів уже цього місяця.
Про це повідомили в Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Заклик Києва до країн-партнерів
Очільник Міноборони Федоров пропонує союзникам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, законтрактовані для України.
Також він попросив партнерів зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART (механізм фінансування та прискореної закупівлі ракет-перехоплювачів для систем Patriot для України - ред.) — він назвав їх найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.
Україні критично потрібні додаткові ракети
У Міноборони наголосили, що Україна уклала контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їхні постачання розпочнуться протягом наступних років.
- Також "зроблено крок" до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 мільярд доларів коштом кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.
- Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет "Іскандер".
"Проте цього недостатньо — Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - заявили в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль