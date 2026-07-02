Федоров звернувся до 40 країн із проханням терміново передати Україні ракети до Patriot уже цього місяця

Міністр оборони України Михайло Федоров після масованого обстрілу Києва звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Про це повідомили в Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик Києва до країн-партнерів

Очільник Міноборони Федоров пропонує союзникам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Також він попросив партнерів зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART (механізм фінансування та прискореної закупівлі ракет-перехоплювачів для систем Patriot для України - ред.) — він назвав їх найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.

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Україні критично потрібні додаткові ракети

У Міноборони наголосили, що Україна уклала контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їхні постачання розпочнуться протягом наступних років.

Також "зроблено крок" до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 мільярд доларів коштом кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет "Іскандер".

"Проте цього недостатньо — Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - заявили в Міноборони.

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