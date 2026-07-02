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Новини ППО України Ракети до Patriot
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Федоров звернувся до 40 країн із проханням терміново передати Україні ракети до Patriot уже цього місяця

Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров після масованого обстрілу Києва звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Про це повідомили в Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик Києва до країн-партнерів

Очільник Міноборони Федоров пропонує союзникам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, законтрактовані для України.

Також він попросив партнерів зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART (механізм фінансування та прискореної закупівлі ракет-перехоплювачів для систем Patriot для України - ред.) — він назвав їх найшвидшими та найнадійнішими шляхами постачання необхідних ракет до Patriot.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримує 90-92% перехоплювачів до Patriot через механізм PURL, - посол в НАТО Гетьманчук

Україні критично потрібні додаткові ракети

У Міноборони наголосили, що Україна уклала контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини, але їхні постачання розпочнуться протягом наступних років.

  • Також "зроблено крок" до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на 1 мільярд доларів коштом кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.
  • Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет "Іскандер".

"Проте цього недостатньо — Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - заявили в Міноборони.

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Міноборони (7925) ППО (4232) лист (173) Федоров Михайло (1172) Patriot (506)
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Топ коментарі
+6
Так "ми перемагаємо" чи "дайте ракет" ? Це якось погано стикується одне з одним.
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02.07.2026 20:36 Відповісти
+5
мы ж так гарно спиваемо, должны дать обязательно
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02.07.2026 20:34 Відповісти
+5
А свої з асфальту відкопати не пробували?
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02.07.2026 20:37 Відповісти

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