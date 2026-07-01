Україна отримує 90-92% перехоплювачів до Patriot через механізм PURL, - посол в НАТО Гетьманчук
Наразі Україна отримує 90-92% перехоплювачів до систем ПРО Patriot через програму PURL.
Про це розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук в інтерв’ю "ЄП", передає Цензор.НЕТ.
Зростання постачань
"Сьогодні це є більшим пріоритетом, ніж наприкінці минулого року. Тому що якщо наприкінці минулого року ми отримували десь 75% перехоплювачів до систем Patriot через PURL, то зараз це 90-92", - сказала Гетьманчук.
Водночас вона зауважила, що цього недостатньо.
"Нам потрібні додаткові антибалістичні засоби, ми над цим працюємо. І одне з наших ключових очікувань практичних від саміту НАТО в Анкарі – те, щоб були нові внески", - наголосила посол.
Понад $6 мільярдів допомоги
За її словами, від моменту запуску програми до PURL надійшли внески від 25 країн-членів НАТО, а загальна сума отриманої Україною допомоги вже перевищила 6 мільярдів доларів.
Крім того, свої внески в цю програму зробили три країни-партнери НАТО: Нова Зеландія, Австралія і Японія.
"Буквально минулого тижня дві країни зробили внески, а одна з них - непублічний внесок, так, це теж може бути. Тому, інколи цього немає в публічному просторі. А інша Фінляндія, вони оголосили під час конференції в Гданську", - розповіла дипломатка.
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