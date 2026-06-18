Деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків до PURL: Ухвалімо їх на цій зустрічі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не чекати саміту НАТО в Анкарі, щоб оголосити про нові внески до програми PURL.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив на відкритті засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн".

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Час має значення

"Я дякую усім з вас, хто підтримує нашу роботу через програму PURL… Зараз це дійсно має вплив разом із нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці постачання мають значення день у день. Коли ми знаємо, що Росія готується до масового удару проти України, і ми можемо отримати ракети "Петріот" напередодні такого удару, це допомагає захистити життя. Тому час має значення", – наголосив президент.

За словами Зеленського, деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків до PURL, і подякував їм за це, але при цьому попросив реалізовувати їх якомога швидше.

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"Ми чули, що деякі з ваших країн хотіли би оголосити про свої внески в PURL на саміті в Анкарі цього року. Але це буде за декілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли забезпечити постачання зброї для захисту. Російські удари по Україні йдуть кожен день. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через PURL сьогодні", – сказав Зеленський.

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Оборонна співпраця

Також президент закликав учасників засідання більше інтегруватися на кожному рівні оборонної співпраці, "щоб і ми, і ви мали більше можливостей захистити життя".

"Будь ласка, давайте підготуємо сильні рішення та сильнішу співпрацю на саміт в Анкарі, щоб наш політичний рівень партнерства співвідносився з реальністю", – сказав він.

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