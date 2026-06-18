Зеленський і де Вевер обговорили новий пакет допомоги Україні, внесок у програму PURL та графік постачань F-16. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, під час якої вони детально обговорили підтримку захисту України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Допомога Україні

Зеленський повідомив, що Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у програму PURL.

Також сторони проговорили графік постачань винищувачів F-16.

"Перші надходження будуть уже цього року. Саме така допомога із захистом неба зараз найбільше потрібна. Дякую!" - зазначив президент.

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Інші питання

Зеленський поінформував премʼєр-міністра про зустрічі та домовленості на саміті G7, а також про дипломатичні контакти для завершення російської війни.

"Дійсно важливо, щоб тиск на агресора і далі посилювався. Також обговорили євроінтеграцію України. Дякую Бельгії – уряду та всьому народу – за підтримку!" - додав президент.

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