Бельгія передає Україні сім F-16, чотири з них для запчастин, - Міноборони країни
Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен повідомив про передачу семи винищувачів F-16 Україні.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три - готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", - заявив він.
Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.
Початково Брюссель планував передати ці F-16 у 2025-26 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.
За словами Франкена, Бельгія планує суттєво збільшити обсяг постачань.
"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки - і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", - сказав міністр.
Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомляли, що Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16
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