Бельгія передає Україні сім F-16, чотири з них для запчастин, - Міноборони країни

Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен повідомив про передачу семи винищувачів F-16 Україні.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

"Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три - готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії", - заявив він.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Початково Брюссель планував передати ці F-16 у 2025-26 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

За словами Франкена, Бельгія планує суттєво збільшити обсяг постачань.

"Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки - і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати", - сказав міністр.

Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16

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