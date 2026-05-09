Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, - ЗМІ

Міністерство оборони Бельгії до 2029 року планує поставити Україні всі свої винищувачі F-16.

Про це пише видання Le Soir із посиланням на газету Le Vif, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про постачання домовились два роки тому

Відповідна безпекова угода між Україною та Бельгією була укладена два роки тому під час візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя.

Загалом передача Україні літаків здійснюватиметься відповідно до постачання Бельгії нових винищувачів F-35, які мають замінити F-16.

Читайте також: За рік-півтора Бельгія передасть Україні F-16, - міністр оборони Франкен

Графік постачання

Видання з посиланням на Міноборони країни повідомляє, що цього року Україна може отримати сім винищувачів F-16 - чотири з них зараз виведені з експлуатації та використовуються для навчання українських техніків.

Ще п’ять - у 2027 році, чотирнадцять - у 2028 році та найбільша партія - двадцять сім літаків у 2029 році.

Водночас зазначається, що це орієнтовні дати: графік має враховувати оперативні потреби Повітряних сил Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Бельгія та Норвегія — досі не передали Україні жодного винищувача F-16 Fighting Falcon.

Читайте також: Україна не отримала жодного F-16 від Бельгії: У Брюсселі кажуть, що будь-яких термінів не існувало