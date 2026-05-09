Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, - ЗМІ
Міністерство оборони Бельгії до 2029 року планує поставити Україні всі свої винищувачі F-16.
Про це пише видання Le Soir із посиланням на газету Le Vif, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про постачання домовились два роки тому
Відповідна безпекова угода між Україною та Бельгією була укладена два роки тому під час візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя.
Загалом передача Україні літаків здійснюватиметься відповідно до постачання Бельгії нових винищувачів F-35, які мають замінити F-16.
Графік постачання
Видання з посиланням на Міноборони країни повідомляє, що цього року Україна може отримати сім винищувачів F-16 - чотири з них зараз виведені з експлуатації та використовуються для навчання українських техніків.
Ще п’ять - у 2027 році, чотирнадцять - у 2028 році та найбільша партія - двадцять сім літаків у 2029 році.
Водночас зазначається, що це орієнтовні дати: графік має враховувати оперативні потреби Повітряних сил Бельгії.
- Раніше повідомлялося, що Бельгія та Норвегія — досі не передали Україні жодного винищувача F-16 Fighting Falcon.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не дивно, бо
весь авіапром рашки НЕ зробить стільки винищувачів за 2,5 роки !
дякуємо, Бельгіє !
.
тхненш щами, лаптями та матюками.
.
тоді знайди півсотні F-16 задарма в іншому місці.
сказано ж бельгійцями:
"враховуючи власні оперативні потреби"
.
Щиро дякуємо.
можеш не дякувати !
.
то ж, нема перспективи........
оборона кожної Держави планується вдовгу !
.
пакістанці гарні пілоти, між іншим, школото !
чи пропонуєш сльози лити за обісцяними ухилянми-утоплениками в Тисі ?
.
Зараз, нові американські винищувачі F-35 передаються в війська без радарів, замість них виробник встановлює баластну заглушку, пишуть автори статті в The Washington Post.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
Поки не встановлений радар - літаки використовують лише для тренування.
Пекін використовує цей економічний важіль, вводячи експортні обмеження, які додають ринку невизначеності.
Китаю не потрібна ідеальна «блокада»: достатньо створити стратегічну перешкоду - підняти витрати, уповільнити виробництво, збільшити інвестиційні ризики та змусити оборонну промисловість США йти на компроміси.
У системах Пентагону більш ніж 11 тисячам компонентів потрібен галій. А оскільки майже 85% цих постачань залежать від китайського постачальника, оборонний сектор опиняється в зоні ризику.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
дарма...
.
обещаниями.
.