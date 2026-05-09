УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18496 відвідувачів онлайн
Новини Винищувачі F-16 від Бельгії
2 324 37

Бельгія до кінця 2029 року планує передати Україні всі 53 винищувачі F-16, - ЗМІ

f-16

Міністерство оборони Бельгії до 2029 року планує поставити Україні всі свої винищувачі F-16.

Про це пише видання Le Soir із посиланням на газету Le Vif, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про постачання домовились два роки тому

Відповідна безпекова угода між Україною та Бельгією була укладена два роки тому під час візиту президента Володимира Зеленського до Брюсселя.

Загалом передача Україні літаків здійснюватиметься відповідно до постачання Бельгії нових винищувачів F-35, які мають замінити F-16.

Читайте також: За рік-півтора Бельгія передасть Україні F-16, - міністр оборони Франкен

Графік постачання

Видання з посиланням на Міноборони країни повідомляє, що цього року Україна може отримати сім винищувачів F-16 - чотири з них зараз виведені з експлуатації та використовуються для навчання українських техніків.

Ще п’ять - у 2027 році, чотирнадцять  - у 2028 році та найбільша партія - двадцять сім літаків у 2029 році.

Водночас зазначається, що це орієнтовні дати: графік має враховувати оперативні потреби Повітряних сил Бельгії.

  • Раніше повідомлялося, що Бельгія та Норвегія — досі не передали Україні жодного винищувача F-16 Fighting Falcon.

Читайте також: Україна не отримала жодного F-16 від Бельгії: У Брюсселі кажуть, що будь-яких термінів не існувало

Автор: 

Бельгія (511) допомога (9136) F16 F-16 (720) винищувач (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
А чого так швидко? Тарапіцца нє нада.
показати весь коментар
09.05.2026 21:08 Відповісти
+8
Дякувати за плани? Я, на приклад, в дитинстві планував бути космонавтом.
показати весь коментар
09.05.2026 21:17 Відповісти
+7
Молодці бельгійці, вчасно, літати в 2029 році будуть індуси з пакистанцями. Дякую.
показати весь коментар
09.05.2026 21:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого так швидко? Тарапіцца нє нада.
показати весь коментар
09.05.2026 21:08 Відповісти
А тобі хтось чимось зобов`язаний?. Чи може ти десь можешь швидше знайти? То давай, покажи всім нам. (гімно невдячне)
показати весь коментар
09.05.2026 21:19 Відповісти
скільки кацапської ботви набігло на цю новину.
не дивно, бо

весь авіапром рашки НЕ зробить стільки винищувачів за 2,5 роки !

дякуємо, Бельгіє !

.
показати весь коментар
09.05.2026 22:01 Відповісти
В 2024 теж дякував? Вони саме тоді пообіцяли.
показати весь коментар
09.05.2026 22:14 Відповісти
кацап !

тхненш щами, лаптями та матюками.

.
показати весь коментар
09.05.2026 22:10 Відповісти
Оперативненько..
показати весь коментар
09.05.2026 21:09 Відповісти
не подобається ?
тоді знайди півсотні F-16 задарма в іншому місці.

сказано ж бельгійцями:
"враховуючи власні оперативні потреби"

.
показати весь коментар
09.05.2026 21:52 Відповісти
Ну хоть так.
Щиро дякуємо.
показати весь коментар
09.05.2026 21:14 Відповісти
Дякувати за плани? Я, на приклад, в дитинстві планував бути космонавтом.
показати весь коментар
09.05.2026 21:17 Відповісти
а став г...м.

можеш не дякувати !

.
показати весь коментар
09.05.2026 22:03 Відповісти
як, я і казав, зелене чудо юдо клан планує доїти україну, ще дуже дуже довго!!!
то ж, нема перспективи........
показати весь коментар
09.05.2026 21:14 Відповісти
буде ЗЄльони чи не буде, а рашка залишиться.

оборона кожної Держави планується вдовгу !

.
показати весь коментар
09.05.2026 22:05 Відповісти
Молодці бельгійці, вчасно, літати в 2029 році будуть індуси з пакистанцями. Дякую.
показати весь коментар
09.05.2026 21:27 Відповісти
мені рівнобєдрєний колір шкіри пілота ЗСУ Громадянина України.
пакістанці гарні пілоти, між іншим, школото !

чи пропонуєш сльози лити за обісцяними ухилянми-утоплениками в Тисі ?

.
показати весь коментар
09.05.2026 21:57 Відповісти
Да 29 року Вова вже своїх винищувачів набудує. Сці- кун - 95. Міндіч вже будує промислові потужності.
показати весь коментар
09.05.2026 21:31 Відповісти
нам писец !!! спасайтесь ребята !!! с такими пид....ми связались , нас просто ПРОДАЛИ !!!(((
показати весь коментар
09.05.2026 21:36 Відповісти
Во дають. (
показати весь коментар
09.05.2026 21:38 Відповісти
Якщо не продадуть.
показати весь коментар
09.05.2026 21:40 Відповісти
Кому не подобається обіцянка Бельгії - візьміть літаки в Ізраїлі, міндіч домовиться.
показати весь коментар
09.05.2026 21:42 Відповісти
Бельгія поставить Україні літаки F-16 після отримання від США F-35.

Зараз, нові американські винищувачі F-35 передаються в війська без радарів, замість них виробник встановлює баластну заглушку, пишуть автори статті в The Washington Post.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
Поки не встановлений радар - літаки використовують лише для тренування.
показати весь коментар
09.05.2026 21:49 Відповісти
США зовсім не виробляють неочищений галій, тоді як на Китай припадає 99% світового виробництва.
Пекін використовує цей економічний важіль, вводячи експортні обмеження, які додають ринку невизначеності.
Китаю не потрібна ідеальна «блокада»: достатньо створити стратегічну перешкоду - підняти витрати, уповільнити виробництво, збільшити інвестиційні ризики та змусити оборонну промисловість США йти на компроміси.
У системах Пентагону більш ніж 11 тисячам компонентів потрібен галій. А оскільки майже 85% цих постачань залежать від китайського постачальника, оборонний сектор опиняється в зоні ризику.
показати весь коментар
09.05.2026 21:51 Відповісти
Головна перевага нового радару пов'язана з нітридом галію (GaN). Це напівпровідник, який забезпечує стрибок можливостей приблизно на 50% для таких радарів, як нова система AN/APG-85 на F-35, порівняно зі старою, де використовувався арсенід галію.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
показати весь коментар
09.05.2026 21:55 Відповісти
А обовязково розголошувати ворогові кількість того, що нам передають?
показати весь коментар
09.05.2026 21:50 Відповісти
дуже вчасно.
показати весь коментар
09.05.2026 21:59 Відповісти
ти сподіваєшся пуйло до того часу здохне ?

дарма...

.
показати весь коментар
09.05.2026 22:08 Відповісти
до чого тут путін? Не він є головною причиною війни. Не буде путіна - стане дутін, або ще якійсь мутін.
показати весь коментар
09.05.2026 22:37 Відповісти
ого..не хило
показати весь коментар
09.05.2026 22:12 Відповісти
Отримаємо ложку після обіду.
показати весь коментар
09.05.2026 22:23 Відповісти
Якщо навчитеся плавати, то ми вам води напустим.
показати весь коментар
09.05.2026 22:38 Відповісти
Дорога ложка к обеду. А Украина сыта по горло пустыми
обещаниями.
показати весь коментар
09.05.2026 23:35 Відповісти
"пустими" це на 95 млрд. євро ?

.
показати весь коментар
10.05.2026 00:56 Відповісти
Как там у У. Шекспира: «Покамест травка подрастет, лошадка с голоду умрет»…
показати весь коментар
10.05.2026 01:54 Відповісти
Мишкевич, лягай спати і не кашляй. Ботва зеленобобська. Клоун
показати весь коментар
10.05.2026 06:29 Відповісти
 
 