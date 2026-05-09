Бельгия до конца 2029 года планирует передать Украине все 53 истребителя F-16, — СМИ
Министерство обороны Бельгии планирует до 2029 года передать Украине все свои истребители F-16.
Об этом пишет издание Le Soir со ссылкой на газету Le Vif, сообщает Цензор.НЕТ.
О поставках договорились два года назад
Соответствующее соглашение в сфере безопасности между Украиной и Бельгией было заключено два года назад во время визита президента Владимира Зеленского в Брюссель.
В целом передача Украине самолетов будет осуществляться в соответствии с поставками Бельгии новых истребителей F-35, которые должны заменить F-16.
График поставок
Издание со ссылкой на Минобороны страны сообщает, что в этом году Украина может получить семь истребителей F-16 — четыре из них сейчас выведены из эксплуатации и используются для обучения украинских техников.
Еще пять — в 2027 году, четырнадцать — в 2028 году и самая большая партия - двадцать семь самолетов - в 2029 году.
В то же время отмечается, что это ориентировочные даты: график должен учитывать оперативные потребности ВВС Бельгии.
- Ранее сообщалось, что Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного истребителя F-16 Fighting Falcon.
Зараз, нові американські винищувачі F-35 передаються в війська без радарів, замість них виробник встановлює баластну заглушку, пишуть автори статті в The Washington Post.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
Поки не встановлений радар - літаки використовують лише для тренування.
Пекін використовує цей економічний важіль, вводячи експортні обмеження, які додають ринку невизначеності.
Китаю не потрібна ідеальна «блокада»: достатньо створити стратегічну перешкоду - підняти витрати, уповільнити виробництво, збільшити інвестиційні ризики та змусити оборонну промисловість США йти на компроміси.
У системах Пентагону більш ніж 11 тисячам компонентів потрібен галій. А оскільки майже 85% цих постачань залежать від китайського постачальника, оборонний сектор опиняється в зоні ризику.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
