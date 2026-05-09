Бельгия до конца 2029 года планирует передать Украине все 53 истребителя F-16, — СМИ

Министерство обороны Бельгии планирует до 2029 года передать Украине все свои истребители F-16.

Об этом пишет издание Le Soir со ссылкой на газету Le Vif, сообщает Цензор.НЕТ.

О поставках договорились два года назад

Соответствующее соглашение в сфере безопасности между Украиной и Бельгией было заключено два года назад во время визита президента Владимира Зеленского в Брюссель.

В целом передача Украине самолетов будет осуществляться в соответствии с поставками Бельгии новых истребителей F-35, которые должны заменить F-16.

График поставок

Издание со ссылкой на Минобороны страны сообщает, что в этом году Украина может получить семь истребителей F-16 — четыре из них сейчас выведены из эксплуатации и используются для обучения украинских техников.

Еще пять — в 2027 году, четырнадцать — в 2028 году и самая большая партия - двадцать семь самолетов - в 2029 году.

В то же время отмечается, что это ориентировочные даты: график должен учитывать оперативные потребности ВВС Бельгии.

Ранее сообщалось, что Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного истребителя F-16 Fighting Falcon.

