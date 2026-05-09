Бельгия до конца 2029 года планирует передать Украине все 53 истребителя F-16, — СМИ

Министерство обороны Бельгии планирует до 2029 года передать Украине все свои истребители F-16.

Об этом пишет издание Le Soir со ссылкой на газету Le Vif, сообщает Цензор.НЕТ.

О поставках договорились два года назад

Соответствующее соглашение в сфере безопасности между Украиной и Бельгией было заключено два года назад во время визита президента Владимира Зеленского в Брюссель.

В целом передача Украине самолетов будет осуществляться в соответствии с поставками Бельгии новых истребителей F-35, которые должны заменить F-16.

График поставок

Издание со ссылкой на Минобороны страны сообщает, что в этом году Украина может получить семь истребителей F-16 — четыре из них сейчас выведены из эксплуатации и используются для обучения украинских техников.

Еще пять — в 2027 году, четырнадцать — в 2028 году и самая большая партия - двадцать семь самолетов - в 2029 году.

В то же время отмечается, что это ориентировочные даты: график должен учитывать оперативные потребности ВВС Бельгии.

  • Ранее сообщалось, что Бельгия и Норвегия до сих пор не передали Украине ни одного истребителя F-16 Fighting Falcon.

А чого так швидко? Тарапіцца нє нада.
09.05.2026 21:08 Ответить
А тобі хтось чимось зобов`язаний?. Чи може ти десь можешь швидше знайти? То давай, покажи всім нам. (гімно невдячне)
09.05.2026 21:19 Ответить
Молодці бельгійці, вчасно, літати в 2029 році будуть індуси з пакистанцями. Дякую.
09.05.2026 21:27 Ответить
скільки кацапської ботви набігло на цю новину.
не дивно, бо

весь авіапром рашки НЕ зробить стільки винищувачів за 2,5 роки !

дякуємо, Бельгіє !

.
09.05.2026 22:01 Ответить
В 2024 теж дякував? Вони саме тоді пообіцяли.
09.05.2026 22:14 Ответить
кацап !

тхненш щами, лаптями та матюками.

.
09.05.2026 22:10 Ответить
Оперативненько..
09.05.2026 21:09 Ответить
не подобається ?
тоді знайди півсотні F-16 задарма в іншому місці.

сказано ж бельгійцями:
"враховуючи власні оперативні потреби"

.
09.05.2026 21:52 Ответить
Ну хоть так.
Щиро дякуємо.
09.05.2026 21:14 Ответить
Дякувати за плани? Я, на приклад, в дитинстві планував бути космонавтом.
09.05.2026 21:17 Ответить
а став г...м.

можеш не дякувати !

.
09.05.2026 22:03 Ответить
як, я і казав, зелене чудо юдо клан планує доїти україну, ще дуже дуже довго!!!
то ж, нема перспективи........
09.05.2026 21:14 Ответить
буде ЗЄльони чи не буде, а рашка залишиться.

оборона кожної Держави планується вдовгу !

.
09.05.2026 22:05 Ответить
Молодці бельгійці, вчасно, літати в 2029 році будуть індуси з пакистанцями. Дякую.
09.05.2026 21:27 Ответить
мені рівнобєдрєний колір шкіри пілота ЗСУ Громадянина України.
пакістанці гарні пілоти, між іншим, школото !

чи пропонуєш сльози лити за обісцяними ухилянми-утоплениками в Тисі ?

.
09.05.2026 21:57 Ответить
Да 29 року Вова вже своїх винищувачів набудує. Сці- кун - 95. Міндіч вже будує промислові потужності.
09.05.2026 21:31 Ответить
нам писец !!! спасайтесь ребята !!! с такими пид....ми связались , нас просто ПРОДАЛИ !!!(((
09.05.2026 21:36 Ответить
Во дають. (
09.05.2026 21:38 Ответить
Якщо не продадуть.
09.05.2026 21:40 Ответить
Кому не подобається обіцянка Бельгії - візьміть літаки в Ізраїлі, міндіч домовиться.
09.05.2026 21:42 Ответить
Бельгія поставить Україні літаки F-16 після отримання від США F-35.

Зараз, нові американські винищувачі F-35 передаються в війська без радарів, замість них виробник встановлює баластну заглушку, пишуть автори статті в The Washington Post.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
Поки не встановлений радар - літаки використовують лише для тренування.
09.05.2026 21:49 Ответить
США зовсім не виробляють неочищений галій, тоді як на Китай припадає 99% світового виробництва.
Пекін використовує цей економічний важіль, вводячи експортні обмеження, які додають ринку невизначеності.
Китаю не потрібна ідеальна «блокада»: достатньо створити стратегічну перешкоду - підняти витрати, уповільнити виробництво, збільшити інвестиційні ризики та змусити оборонну промисловість США йти на компроміси.
У системах Пентагону більш ніж 11 тисячам компонентів потрібен галій. А оскільки майже 85% цих постачань залежать від китайського постачальника, оборонний сектор опиняється в зоні ризику.
09.05.2026 21:51 Ответить
Головна перевага нового радару пов'язана з нітридом галію (GaN). Це напівпровідник, який забезпечує стрибок можливостей приблизно на 50% для таких радарів, як нова система AN/APG-85 на F-35, порівняно зі старою, де використовувався арсенід галію.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
09.05.2026 21:55 Ответить
А обовязково розголошувати ворогові кількість того, що нам передають?
09.05.2026 21:50 Ответить
дуже вчасно.
09.05.2026 21:59 Ответить
ти сподіваєшся пуйло до того часу здохне ?

дарма...

.
09.05.2026 22:08 Ответить
до чого тут путін? Не він є головною причиною війни. Не буде путіна - стане дутін, або ще якійсь мутін.
09.05.2026 22:37 Ответить
ого..не хило
09.05.2026 22:12 Ответить
Отримаємо ложку після обіду.
09.05.2026 22:23 Ответить
Якщо навчитеся плавати, то ми вам води напустим.
09.05.2026 22:38 Ответить
Дорога ложка к обеду. А Украина сыта по горло пустыми
обещаниями.
09.05.2026 23:35 Ответить
"пустими" це на 95 млрд. євро ?

.
10.05.2026 00:56 Ответить
Как там у У. Шекспира: «Покамест травка подрастет, лошадка с голоду умрет»…
10.05.2026 01:54 Ответить
 
 