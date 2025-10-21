РУС
Через год-полтора Бельгия передаст Украине F-16, - министр обороны Франкен

Когда Бельгия передаст F-16 Украине? Министр обороны ответил

Бельгия предоставит Украине истребители F-16 после получения новых самолетов F-35.

Об этом заявил министр обороны Тео Франкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - рассказал он.

Читайте: Количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, недостаточно, чтобы гарантировать безопасность в небе, - Зеленский

Франкен отметил, что процесс развертывания F-35 является "очень важной фазой" для бельгийских ВВС и напрямую связан с передачей самолетов Украине.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - подчеркнул министр.

Смотрите: F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101: ВС показали отражение атаки РФ в ночь на 20 сентября. ВИДЕО

F-16 для Украины

Ранее СМИ сообщали, что Украина получит дополнительные истребители F-16 от Бельгии уже в 2026 году.

Бельгия (434) помощь (8159) F-16 (590)
Топ комментарии
+2
Кого стримувати зібрались? Дрони за 10к баксів ракетами за мільйон?
21.10.2025 16:13 Ответить
21.10.2025 16:13 Ответить
+2
Так і поляки нам обіцяли до 30 -ти МіГ - 29 - тільки як їм США підженуть Ф - 35
21.10.2025 16:13 Ответить
21.10.2025 16:13 Ответить
+2
До сраки вже через півтора року будуть ці літаки. Ідіоти кончені.
21.10.2025 16:21 Ответить
21.10.2025 16:21 Ответить
Кого стримувати зібрались? Дрони за 10к баксів ракетами за мільйон?
21.10.2025 16:13 Ответить
21.10.2025 16:13 Ответить
Є досить великі запаси недорогих ракет повітря-повітря дальністю застосування у кілька десятків км, які за вартістю співставні зі вартістю шахедів і яких з головою достатньою для знищення шахедів. Просто у Польщі застосували винищувачі, озброєні новітніми дорогими ракетами - але там теж дуже далеко до мільйона доларів вартість.
Шахед, доречі, далеко не 10к коштує, а 70к, ракети ж повітря-повітря - 100к.
Як бачите - ви трішечки прибрехали
21.10.2025 16:35 Ответить
21.10.2025 16:35 Ответить
І дешеві ракети у них є, і те є, і се є, але в селі у бабусі, повірте на слово. Ледве не єдиною згадкою про застосовані ракети була стаття у Bild, і там говорилось що застосовано було ракети AIM-9 вартістю 400 млн. євро/од. Давайте будемо рахувати чужі ракети, це ж так цікаво. Цікавіше за наші фуфломінги.
21.10.2025 16:45 Ответить
21.10.2025 16:45 Ответить
"вартістю 400 млн. євро/од"


Цього разу ви помилились у 1000 раз всього. Варто іноді думати, коли щось пишете.
AIM-9 коштує від 400 тисяч доларів до 1 млн.
21.10.2025 16:52 Ответить
21.10.2025 16:52 Ответить
Так і поляки нам обіцяли до 30 -ти МіГ - 29 - тільки як їм США підженуть Ф - 35
21.10.2025 16:13 Ответить
21.10.2025 16:13 Ответить
Ну, як не заплакали в Бельгії, то хоть, скривилися!!!…
Це вони щось зарано, так запіздали можуть….
21.10.2025 16:18 Ответить
21.10.2025 16:18 Ответить
До сраки вже через півтора року будуть ці літаки. Ідіоти кончені.
21.10.2025 16:21 Ответить
21.10.2025 16:21 Ответить
21.10.2025 16:29 Ответить
21.10.2025 16:29 Ответить
Тільки я не бачу ден наші Ф-16. Їх близько сотні. Тільки де вони? літають по одному. Буде 200 також по одному будуть літати. В нас в Повітряних силах розплідниких совкових генералів та традицій це не СБС під керивництвом Мадьяра. Той сипляться ФАБМ на голови наших хлопців безпреревно. Один літак Повітряні сили за півроку спроможні збивать. Це при наявністя десятків батарей Петріот. сотні західних винищувачів
21.10.2025 16:30 Ответить
21.10.2025 16:30 Ответить
"ден наші Ф-16. Їх близько сотні."

Звідки їм взятися близько сотні? 42 літаки включно з учбовими варіантами, 2 з яких вже втрачено.
До того ж вони далеко не останьої модифікації і ракет повітря-повітря до них ******** нам також не надали, тому з кацапськими винищувачами на фронті вони не можуть змагатися. Виконують роль ППО у тилу - збивають шахеди і крилаті ракети.
21.10.2025 16:38 Ответить
21.10.2025 16:38 Ответить
Дорога ложка к обеду !
21.10.2025 16:33 Ответить
21.10.2025 16:33 Ответить
Знущання над здоровим глуздом, яке перетворилося на норму-ознака нашого часу.
21.10.2025 16:49 Ответить
21.10.2025 16:49 Ответить
 
 