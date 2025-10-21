Через год-полтора Бельгия передаст Украине F-16, - министр обороны Франкен
Бельгия предоставит Украине истребители F-16 после получения новых самолетов F-35.
Об этом заявил министр обороны Тео Франкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - рассказал он.
Франкен отметил, что процесс развертывания F-35 является "очень важной фазой" для бельгийских ВВС и напрямую связан с передачей самолетов Украине.
"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - подчеркнул министр.
F-16 для Украины
Ранее СМИ сообщали, что Украина получит дополнительные истребители F-16 от Бельгии уже в 2026 году.
Шахед, доречі, далеко не 10к коштує, а 70к, ракети ж повітря-повітря - 100к.
Як бачите - ви трішечки прибрехали
Цього разу ви помилились у 1000 раз всього. Варто іноді думати, коли щось пишете.
AIM-9 коштує від 400 тисяч доларів до 1 млн.
Це вони щось зарано, так запіздали можуть….
Звідки їм взятися близько сотні? 42 літаки включно з учбовими варіантами, 2 з яких вже втрачено.
До того ж вони далеко не останьої модифікації і ракет повітря-повітря до них ******** нам також не надали, тому з кацапськими винищувачами на фронті вони не можуть змагатися. Виконують роль ППО у тилу - збивають шахеди і крилаті ракети.