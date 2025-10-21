Через год-полтора Бельгия передаст Украине F-16, - министр обороны Франкен

Бельгия предоставит Украине истребители F-16 после получения новых самолетов F-35.

Об этом заявил министр обороны Тео Франкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы продолжаем получать поставки по графику: первые три F-35 (а не четыре) уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - рассказал он.

Франкен отметил, что процесс развертывания F-35 является "очень важной фазой" для бельгийских ВВС и напрямую связан с передачей самолетов Украине.

"Это очень важная фаза, я всегда объясняю это украинцам. Как только мы сможем - мы передадим. Но не забывайте, что наша страна имеет мощности DCA (Defensive Counter Air) и играет важную роль в политике ядерного сдерживания НАТО. Это краеугольный камень нашей доктрины", - подчеркнул министр.

F-16 для Украины

Ранее СМИ сообщали, что Украина получит дополнительные истребители F-16 от Бельгии уже в 2026 году.