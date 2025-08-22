Количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, недостаточно для обеспечения безопасности в небе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что имеющегося количества истребителей F-16, которые Украина получила от партнеров, недостаточно для обеспечения безопасности в воздухе.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о самолетах F-16. Мы очень благодарны всем партнерам за координацию и за то, что у нас есть такой воздушный флот. Или начало, мы еще не имеем полностью всех тех самолетов, которые нам нужны. Но мы знаем, что это самолеты... ну, их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе. Есть то количество, которое нам нужно, я пока не готов об этом говорить", - сказал он.

По словам Зеленского, гарантии безопасности должны быть Article-5-like - то есть по аналогии со ст. 5 НАТО о коллективной обороне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобильные комплексы для обслуживания F-16, разработанные в Украине, передали для Воздушных Сил. ВИДЕО

Глава государства также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности - это и вопрос финансирования ВСУ, "именно такой численности и качества" украинского войска, которое будет защитой для Украины.

"Во многом все это базируется на нашем взаимодействии с партнерами, на нашем взаимодействии с НАТО, которое уже достигнуто. Украинская армия в целом, наша инфраструктура обороны и безопасности очень серьезно интегрированы в систему Альянса. Много двустороннего сотрудничества с членами блока. И обязательно все практические уровни наших сотрудничеств с НАТО мы будем продолжать", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем над двумя уровнями гарантий безопасности для Украины, - Рютте