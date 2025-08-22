РУС
Количество истребителей F-16, которые сейчас имеет Украина, недостаточно для обеспечения безопасности в небе, - Зеленский

Зеленский объяснил, может ли F-16 гарантировать безопасность Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что имеющегося количества истребителей F-16, которые Украина получила от партнеров, недостаточно для обеспечения безопасности в воздухе.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о самолетах F-16. Мы очень благодарны всем партнерам за координацию и за то, что у нас есть такой воздушный флот. Или начало, мы еще не имеем полностью всех тех самолетов, которые нам нужны. Но мы знаем, что это самолеты... ну, их не хватит, чтобы гарантировать нам безопасность в небе. Есть то количество, которое нам нужно, я пока не готов об этом говорить", - сказал он.

По словам Зеленского, гарантии безопасности должны быть Article-5-like - то есть по аналогии со ст. 5 НАТО о коллективной обороне.

Мобильные комплексы для обслуживания F-16, разработанные в Украине, передали для Воздушных Сил. ВИДЕО

Глава государства также подчеркнул, что вопрос гарантий безопасности - это и вопрос финансирования ВСУ, "именно такой численности и качества" украинского войска, которое будет защитой для Украины.

"Во многом все это базируется на нашем взаимодействии с партнерами, на нашем взаимодействии с НАТО, которое уже достигнуто. Украинская армия в целом, наша инфраструктура обороны и безопасности очень серьезно интегрированы в систему Альянса. Много двустороннего сотрудничества с членами блока. И обязательно все практические уровни наших сотрудничеств с НАТО мы будем продолжать", - резюмировал президент.

Работаем над двумя уровнями гарантий безопасности для Украины, - Рютте

Зеленский Владимир (21680) F-16 (578) гарантии безопасности (192)
+3
ракети до них треба далекобійні 120км
показать весь комментарий
22.08.2025 16:21 Ответить
+3
0 которые могут на равных протвостоять российским истрибителям. Нам передали устаревшие модификации
показать весь комментарий
22.08.2025 16:21 Ответить
+2
Нідерланди обіцяли 64 і Данія 20 обіцяли
показать весь комментарий
22.08.2025 16:14 Ответить
https://t.me/voynareal/120805 «Українська команда» до Дня Незалежності оголосила всеукраїнський збір на антидронові сіткомети
показать весь комментарий
22.08.2025 16:04 Ответить
і дрон цілий і врятоване життя
показать весь комментарий
22.08.2025 16:06 Ответить
а кацапня палками кидається
показать весь комментарий
22.08.2025 16:08 Ответить
Так США ше підкине - може
показать весь комментарий
22.08.2025 16:10 Ответить
вони жодного не підкинули всьо ЄС
показать весь комментарий
22.08.2025 16:12 Ответить
Добро ж вони дають
показать весь комментарий
22.08.2025 16:24 Ответить
Я десь чув, що у нас їх вже десь 80. Не знаю, правда чи ні.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:12 Ответить
Нідерланди обіцяли 64 і Данія 20 обіцяли
показать весь комментарий
22.08.2025 16:14 Ответить
Отже правда. Але для такої територія як наша цієї кількості дійсно, м'яко кажучи, малувато. Навіть з міражами.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:17 Ответить
+ Міражі
показать весь комментарий
22.08.2025 16:15 Ответить
0 которые могут на равных протвостоять российским истрибителям. Нам передали устаревшие модификации
показать весь комментарий
22.08.2025 16:21 Ответить
маємо то шо маємо
показать весь комментарий
22.08.2025 16:23 Ответить
І ті без ракет. Ганяємо дрони кулеметами.
показать весь комментарий
22.08.2025 16:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L1s4yVeRLbI
«Літаки летять - будемо всіх бомбить» )))))))))))
показать весь комментарий
22.08.2025 16:18 Ответить
ракети до них треба далекобійні 120км
показать весь комментарий
22.08.2025 16:21 Ответить
Блок 70 треба встановлювати. Тоді і ракети повітря-повітря будуть працювати. Але як можна вірити єрмакам? От і недовіряють українцям ******* зброю
показать весь комментарий
22.08.2025 16:44 Ответить
Так і якість нашого президента недостатня, щоб забезпечити хоч якийсь позитив!
показать весь комментарий
22.08.2025 17:00 Ответить
на 2 млрд доларів, які вкрав Резников, скільки можна було купити Ф-16 по 20 млн. доларів?
показать весь комментарий
22.08.2025 17:27 Ответить
 
 