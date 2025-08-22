Работаем над двумя уровнями гарантий безопасности для Украины, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас идет работа, будут состоять из двух уровней.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп поставил приоритетной задачей не только выйти из тупика в отношениях с Путиным, но и дать ему понять, что США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине", - сказал Рютте.
По словам генсека НАТО, гарантии безопасности будут играть важнейшую роль.
Рютте добавил, что Штаты и Европа работают вместе над тем, как должны выглядеть будущие гарантии безопасности. Они будут иметь два уровня.
Первый уровень
"На первом уровне будет, собственно, установление мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усиленными, чтобы они могли выдержать любые трудности", - пояснил он.
Второй уровень
"Это то, что предоставят США и Европа. Над этим мы работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры также не привели к настоящим гарантиям. И новые наши гарантии не должны быть такими. Мы работаем вместе - Украина, Европа и США, чтобы гарантии были такого уровня, чтобы Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", - добавил генсек НАТО.
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.
Злодій повинен сидіти в тюрмі!Арешт пуйла.Виплата репарацій за вбивства та руйнування.
але ми ж "наріт хитромудрий" - були проти НАТО, а чума косата джЮлька зробила все на Бухарестському саміті НАТО, щоб ми не вступили
.
Другий - ната, тікай, хто куди!
Разве что только дадут ядерку ✌
1. позбавитись від завхоза і повернути дієздатну владу.
2. Створити буферну зону, дуже заміновану, без мостів, дорог. Можливо з лініями заболоченої місцевості там де немає широких річок. Тобто безумовне відселення мирняка, щоб будь яке вторгнення НЕ було несподіванокою і не було можливості швидкого наступу ворога.
3. ТРО, вішкіл патріотичної молоді. Роз'Снення людожерської сутності мордору і мотивів помсти за Героїв і убієнного мирняка. Ніяких філіалів рпц і "росzотруднічєства" . Ніякого шансону, пушкіна і толстоєвского.
4. Ракетні і дронові програми, промисловість будувати з принципами захисту.
Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось
Нам потрібна принципова згода лідерів ЕС на демонтаж рашки + контроль ЕС над її ресурсами ( НЕ посилення кнр ні в якому разі...) . Без цих принципів війна буде йти довго а давати гарантії це дуже дорого : треба щоб хтось утримував армію ( + амуніція на руках у сотень тисяч резервістів ) , мінні загородження, ПВО, ТРО, ССО та бажано сильні ракетніпідрозділи- як дійсно вагому силу проти бажання совдепії напасти знову.