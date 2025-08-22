Работаем над двумя уровнями гарантий безопасности для Украины, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас идет работа, будут состоять из двух уровней.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп поставил приоритетной задачей не только выйти из тупика в отношениях с Путиным, но и дать ему понять, что США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине", - сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, гарантии безопасности будут играть важнейшую роль.

Рютте добавил, что Штаты и Европа работают вместе над тем, как должны выглядеть будущие гарантии безопасности. Они будут иметь два уровня.

Первый уровень

"На первом уровне будет, собственно, установление мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого. Поэтому первый уровень будет для того, чтобы Вооруженные силы Украины были максимально усиленными, чтобы они могли выдержать любые трудности", - пояснил он.

Второй уровень

"Это то, что предоставят США и Европа. Над этим мы работаем. И, как мы все знаем, Будапештский меморандум и Минские переговоры также не привели к настоящим гарантиям. И новые наши гарантии не должны быть такими. Мы работаем вместе - Украина, Европа и США, чтобы гарантии были такого уровня, чтобы Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова", - добавил генсек НАТО.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.

