Працюємо над двома рівнями гарантій безпеки для України, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що гарантії безпеки для України, над якими наразі триває робота, складатимуться з двох рівнів.
Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні", - сказав Рютте.
За словами генсека НАТО, безпекові гарантії відіграватимуть надважливу роль.
Рютте додав, що Штати та Європа працюють разом над тим, як повинні виглядати майбутні гарантії безпеки. Вони матимуть два рівні.
Перший рівень
"На першому рівні буде, власне, встановлення мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож перший рівень буде для того, щоби Збройні сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", - пояснив він.
Другий рівень
"Це те, що нададуть США та Європа. Над цим ми працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом - Україна, Європа і США, щоб гарантії були такого рівня, щоб Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову", - додав генсек НАТО.
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.
