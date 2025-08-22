Китай готовий і надалі відігравати роль у врегулюванні "української кризи", - МЗС КНР

У МЗС Китаю прокоментували заяви Зеленського про те, що Китай не може бути серед країн-гарантів безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні сприяти політичному врегулюванню "української кризи" відповідно до концепції спільної, всеосяжної та сталої безпеки", - сказала речниця Мао Нін.

За її словами, Пекін незмінно дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо "української кризи", що нібито очевидно для всіх зацікавлених сторін.

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні "кризи", - додала речниця.

Також вона у своїй відповіді не згадала суті поставленого їй питання прокоментувати небажання Києва бачити Китай серед гарантів безпеки України.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не розглядає Кита як можливого гаранта безпеки після війни.

