Новини Гарантії безпеки для України
1 393 40

Китай готовий і надалі відігравати роль у врегулюванні "української кризи", - МЗС КНР

Позиція Китаю щодо гарантії безпеки Україні

У МЗС Китаю прокоментували заяви Зеленського про те, що Китай не може бути серед країн-гарантів безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні сприяти політичному врегулюванню "української кризи" відповідно до концепції спільної, всеосяжної та сталої безпеки", - сказала речниця Мао Нін.

За її словами, Пекін незмінно дотримується об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо "української кризи", що нібито очевидно для всіх зацікавлених сторін.

Також читайте: Моді називає Путіна "другом" і зміцнює відносини з Китаєм, - Bloomberg

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні "кризи", - додала речниця.

Також вона у своїй відповіді не згадала суті поставленого їй питання прокоментувати небажання Києва бачити Китай серед гарантів безпеки України.

Раніше Зеленський заявив, що Україна не розглядає Кита як можливого гаранта безпеки після війни.

Читайте: Німеччина сподівається на більшу участь Китаю в мирному процесі щодо України

Топ коментарі
+14
йдіть нах... зі своєю кризою, підари вузькоокі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.08.2025 13:40 Відповісти
+9
Простою мовою,Китай й надалі буде допомагати кацапам,вбивати українців....
22.08.2025 13:41 Відповісти
+9
Буде в спину бити, щоб допомогти кацапам.
22.08.2025 13:41 Відповісти
буде співати, чи танцювати???
22.08.2025 13:38 Відповісти
ні, буде поставляти кацапам комплектуючі, технології та станки
22.08.2025 13:40 Відповісти
Буде в спину бити, щоб допомогти кацапам.
22.08.2025 13:41 Відповісти
йдіть нах... зі своєю кризою, підари вузькоокі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.08.2025 13:40 Відповісти
ой, соррі ти сховався, я недодивився... Але, оскільки я дотримуюсь такої же думки - як то кажуть, "люто плюсую!"
22.08.2025 14:52 Відповісти
Так Китай же ні хріна не робить, крім того, щоб вставляти Трампу палки в колеса і конякою лавровим торпедувати договірняк Трампона і *****. Де намагання Китаю зробити... хоч що небуть? Натиснути на свого ботоксного, наприклад, для припинення війни?
22.08.2025 13:41 Відповісти
Простою мовою,Китай й надалі буде допомагати кацапам,вбивати українців....
22.08.2025 13:41 Відповісти
А українці будуть купувати китайські товари, для того щоб Китай допомагав кацапам вбивати українців. Таке життя :-/
22.08.2025 14:34 Відповісти
Україна повинна мати власну ядерку та засоби доставки, щоб навіть китаю надерти дупу, за потреби. Зараз така потреба є.
22.08.2025 13:41 Відповісти
Сьогодні куди ти будеш бити своєюядеркою
22.08.2025 16:29 Відповісти
"готовий і надалі відігравати конструктивну роль" - а нагадайте хтось, що вони за цей час вже встигли "відіграти", окрім відкритої підтримки кацапських свинособак?
22.08.2025 13:41 Відповісти
Спочатку (китайці) розберіться що в Україні відбувається щоб якусь там роль відігравати.
22.08.2025 13:41 Відповісти
Може краще не треба роль грати, а зняти маску і показати справжній звірячий оскал пособника кацапів? Це було б принаймні чесно.
22.08.2025 13:41 Відповісти
Китай іде нафуй разом із своїм проксі - ******! Хай дипломати посміхаються з дулями в кишені, а нам, простим людям, можна посилати спільників ***** прямо і конкретно.
22.08.2025 13:43 Відповісти
Роль *********?
22.08.2025 13:45 Відповісти
Тобто і далі посміхатись, брехати в очі, та продовжувати допом
22.08.2025 13:47 Відповісти
допомогати москалям
22.08.2025 13:49 Відповісти
Тобто підтримувати кацапню. Прокляті жовтопикі мерзотники.
22.08.2025 13:48 Відповісти
ідіть на куй ...
22.08.2025 13:49 Відповісти
макаки косоокі чим же ви допомогли до сьогодні у "врегулюванні"?
22.08.2025 13:51 Відповісти
ТА ВЖЕ ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ

- підтримка економіки РФ
- верстати і не лише для зброї
- та і саме цькування РФ проти всіх - сама вона б не посміла
22.08.2025 13:52 Відповісти
Таке враження, що МЗС Кітаю веде репортаж з психіатричної лікарні.
22.08.2025 13:55 Відповісти
Ми вам суки жовтопикі врегулюємо кризу. Знищимо всі ваші заводи і комунікації на Сосії і будете смоктати і знову пацюків жерти
22.08.2025 13:57 Відповісти
Чому Україна до сих пір не заборонила ввіз китайських автівок в Україну? Нахера нам китайське лайно, яке ще й спонсорує рашистів
22.08.2025 14:00 Відповісти
100% 👍👏...
22.08.2025 14:01 Відповісти
дякуємо! Можна нінада?
22.08.2025 13:59 Відповісти
так як китай допомагає ,бере участь у відкриту вбиває українців ,то це натяк, шо це вони будуть робити і надалі , потвори червонодупи ...
22.08.2025 14:00 Відповісти
Кажаноїдка якусь фуйню ляпнула.
22.08.2025 14:02 Відповісти
"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні "кризи" Це зрозуміло. Як і зрозуміло те, що для вирішення "кризи" йде постачання з Китаю до Росії товарів подвійного призначення
22.08.2025 14:03 Відповісти
"Української кризи"? Серйозно? Тобто, кацапского вторгнення в Україну вони не бачать? Повилазило.
Як може допомогти сліпий, ідіот?
Ще одни хЕРант Будапештського договорняка.
22.08.2025 14:07 Відповісти
Якщо китай чи скоріше китайська хунта, не визнає російсько-української війни то які з них гаранти? Вони і надалі не будуть визнавати нічого коли рашисти знову посунуть і будуть щось про кризу квакати.
22.08.2025 14:07 Відповісти
Ну і хами китайська браття(свят,свят,свят).Фінансують па-рашу,ведуть з ними торгівлю,продають товари подвійного призначення. Так що ви "відіграєте роль" не в українській кризі,а в війні мордора проти народа України.Ви на стороні зла!
22.08.2025 14:18 Відповісти
Дешева балаканина
22.08.2025 14:28 Відповісти
Засунь собі в дупу "українську кризу", жовтопика потвора.
22.08.2025 14:45 Відповісти
Прищурені, та закрийте ви вже своє єпало!!!! Криза це у вас довбойобів в ваших мізках!!!!
22.08.2025 14:49 Відповісти
***** цих косооких тут ще ніхто не аосилав?

Тоді я перший!
Пішли ви всі китайози зі своїм українським конфліктом - *****!
22.08.2025 14:51 Відповісти
Китайці виглядали набагато приємніше,коли горобців знищували! Нещасні пташки ні в чому не винні, але це все ж таки краще, ніж спонсорувати ( бути співучасниками ) вбивства мирних людей...
22.08.2025 14:58 Відповісти
Вузкоглазі комуняки корчать із себе миротворців. Якби Сі Піздін не дав підмашку *******, те чудовисько і не почало б у 2022 році.
22.08.2025 15:17 Відповісти
Треба жовтим макакам говорити: Китай готовий і надалі поставляти кацапам електроніку, дрони та двигуни до косарок шахедів.
22.08.2025 15:21 Відповісти
Китайські церемонії, або просто лицемірство і брехня.
22.08.2025 16:27 Відповісти
 
 