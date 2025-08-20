УКР
Німеччина сподівається на більшу участь Китаю в мирному процесі щодо України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін вітатиме більш активну роль Китаю у досягненні миру в Україні.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, Вадефуль сказав в інтервʼю DW.

За словами очільника німецького МЗС, "майже жодна інша країна, жоден інший уряд не має такого сильного впливу на Росію, як Китай".

"На жаль, Китай досі не скористався своїми можливостями, але ще не пізно", – сказав він.

Вадефуль водночас визнав, що Китай "сам визначає свою роль" у контексті повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Китай – важлива країна, величезна країна, яка може мати великий політичний вплив, має великий економічний вплив і є постійним членом Ради безпеки ООН. І вже давно ми закликаємо Китай використати ці можливості, щоб допомогти забезпечити припинення війни", – додав міністр.

Автор: 

Від цієї війни найбільше виграє Китай, який її ініціював і є спільником агресора.
показати весь коментар
21.08.2025 00:08 Відповісти
Щось їм всім на Заході пороблено.
Тіко починають щось вірне робити і тут пердь...
показати весь коментар
21.08.2025 00:28 Відповісти
Для КНР ми дешевий полігон для випробування військових технологій.
Ось якби ми мали ракети ss18(дальність польоту до 16 000 км) Україна ніколи б не була ласим шматком для поживи!
показати весь коментар
21.08.2025 00:55 Відповісти
 
 