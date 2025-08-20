Німеччина сподівається на більшу участь Китаю в мирному процесі щодо України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін вітатиме більш активну роль Китаю у досягненні миру в Україні.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, Вадефуль сказав в інтервʼю DW.

За словами очільника німецького МЗС, "майже жодна інша країна, жоден інший уряд не має такого сильного впливу на Росію, як Китай".

"На жаль, Китай досі не скористався своїми можливостями, але ще не пізно", – сказав він.

Вадефуль водночас визнав, що Китай "сам визначає свою роль" у контексті повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Китай – важлива країна, величезна країна, яка може мати великий політичний вплив, має великий економічний вплив і є постійним членом Ради безпеки ООН. І вже давно ми закликаємо Китай використати ці можливості, щоб допомогти забезпечити припинення війни", – додав міністр.

