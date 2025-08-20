РУС
Германия надеется на большее участие Китая в мирном процессе в отношении Украины

Германия передаст Украине танки Leopard, IRIS-T и БМП в 2025 году

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин будет приветствовать более активную роль Китая в достижении мира в Украине.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Вадефуль сказал в интервью DW.

По словам главы германского МИД, "почти ни одна другая страна, ни одно другое правительство не имеет такого сильного влияния на Россию, как Китай".

"К сожалению, Китай до сих пор не воспользовался своими возможностями, но еще не поздно", - сказал он.

Вадефуль одновременно признал, что Китай "сам определяет свою роль" в контексте полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Китай - важная страна, огромная страна, которая может иметь большое политическое влияние, имеет большое экономическое влияние и является постоянным членом Совета безопасности ООН. И уже давно мы призываем Китай использовать эти возможности, чтобы помочь обеспечить прекращение войны", - добавил министр.

Германия (7221) Китай (3130) Украина (45087) война в Украине (5744) Вадефуль Иоганн (53)
Від цієї війни найбільше виграє Китай, який її ініціював і є спільником агресора.
21.08.2025 00:08 Ответить
Щось їм всім на Заході пороблено.
Тіко починають щось вірне робити і тут пердь...
21.08.2025 00:28 Ответить
Для КНР ми дешевий полігон для випробування військових технологій.
Ось якби ми мали ракети ss18(дальність польоту до 16 000 км) Україна ніколи б не була ласим шматком для поживи!
21.08.2025 00:55 Ответить
 
 