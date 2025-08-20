Германия надеется на большее участие Китая в мирном процессе в отношении Украины

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин будет приветствовать более активную роль Китая в достижении мира в Украине.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, Вадефуль сказал в интервью DW.

По словам главы германского МИД, "почти ни одна другая страна, ни одно другое правительство не имеет такого сильного влияния на Россию, как Китай".

"К сожалению, Китай до сих пор не воспользовался своими возможностями, но еще не поздно", - сказал он.

Вадефуль одновременно признал, что Китай "сам определяет свою роль" в контексте полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Китай - важная страна, огромная страна, которая может иметь большое политическое влияние, имеет большое экономическое влияние и является постоянным членом Совета безопасности ООН. И уже давно мы призываем Китай использовать эти возможности, чтобы помочь обеспечить прекращение войны", - добавил министр.

