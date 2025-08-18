Без поддержки Китая агрессивная война России против Украины была бы невозможна, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал Китай за поддержку России в войне против Украины и отметил угрозы в Южнокитайском и Восточнокитайском морях и Тайваньском проливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Вадефуль на во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая заявил, что одним из вызовов для Японии и Германии является поддержка Китаем российской военной машины.

"Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможной", - подчеркнул он.

Во время пресс-конференции министр отметил, что Германия и Япония значительно расширяют свое партнерство, учитывая изменение отношений с США и "все более агрессивную политику" Китая.

"Если мы будем работать вместе - сможем преодолеть огромные вызовы, стоящие перед нашими странами. Мы едины в том, что свобода, безопасность и процветание в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связаны между собой", - заявил Вадефуль.

Кроме этого, глава МИД Германии раскритиковал Китай за то, что он неоднократно угрожал в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южнокитайском и Восточнокитайском морях и в Тайваньском проливе и сместить границы в свою пользу.

"Любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики", - добавил он.