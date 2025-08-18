Без поддержки Китая агрессивная война России против Украины была бы невозможна, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал Китай за поддержку России в войне против Украины и отметил угрозы в Южнокитайском и Восточнокитайском морях и Тайваньском проливе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.
Вадефуль на во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая заявил, что одним из вызовов для Японии и Германии является поддержка Китаем российской военной машины.
"Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможной", - подчеркнул он.
Во время пресс-конференции министр отметил, что Германия и Япония значительно расширяют свое партнерство, учитывая изменение отношений с США и "все более агрессивную политику" Китая.
"Если мы будем работать вместе - сможем преодолеть огромные вызовы, стоящие перед нашими странами. Мы едины в том, что свобода, безопасность и процветание в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связаны между собой", - заявил Вадефуль.
Кроме этого, глава МИД Германии раскритиковал Китай за то, что он неоднократно угрожал в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южнокитайском и Восточнокитайском морях и в Тайваньском проливе и сместить границы в свою пользу.
"Любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- европеоїди самі виростили це лайно собі
- требабуло на початку 20 століття не між собою війни робити а добивати недобитків, тепер уже пізно і вони добивають нас
відчули.Такі держави-терористи та окупанти не мають право на існування,повинні бути розділеними ,а їх змз знешкоджена