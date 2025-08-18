РУС
Без поддержки Китая агрессивная война России против Украины была бы невозможна, - Вадефуль

Вадефуль раскритиковал Китай за поддержку РФ

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль раскритиковал Китай за поддержку России в войне против Украины и отметил угрозы в Южнокитайском и Восточнокитайском морях и Тайваньском проливе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Вадефуль на во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая заявил, что одним из вызовов для Японии и Германии является поддержка Китаем российской военной машины.

"Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможной", - подчеркнул он.

Во время пресс-конференции министр отметил, что Германия и Япония значительно расширяют свое партнерство, учитывая изменение отношений с США и "все более агрессивную политику" Китая.

"Если мы будем работать вместе - сможем преодолеть огромные вызовы, стоящие перед нашими странами. Мы едины в том, что свобода, безопасность и процветание в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе тесно связаны между собой", - заявил Вадефуль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СВР: Россию поддерживают компании из "нейтральных" стран через посредников

Кроме этого, глава МИД Германии раскритиковал Китай за то, что он неоднократно угрожал в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южнокитайском и Восточнокитайском морях и в Тайваньском проливе и сместить границы в свою пользу.

"Любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьезные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики", - добавил он.

Германия (7219) Китай (3125) россия (96910) Вадефуль Иоганн (51)
- це вічна війна цивілізацій
- европеоїди самі виростили це лайно собі
- требабуло на початку 20 століття не між собою війни робити а добивати недобитків, тепер уже пізно і вони добивають нас
18.08.2025 10:30 Ответить
Та да, троє з п'яти гарантів приймають активну участь в захваті української держави, її ресурсів та території.При чому діють спільно, за єдиним планом, координуючи зусилля, вже не криючись. Це і є справжня вартість всіляких гарантій.При чому такі дії вже несуть загрозу не тільки окремим країнам , а й цілим регіонам.Країни Європи, Сходу, Азії, Північної Америки ,всі сусіди,вже це
відчули.Такі держави-терористи та окупанти не мають право на існування,повинні бути розділеними ,а їх змз знешкоджена
18.08.2025 10:41 Ответить
китайські гниди .перед олімпіадою в Пекіні.дали "добро" КУЙЛУ на вбивство українців і руйнацію України.....БЕЗ ЗГОДИ І БЛАГОСЛОВЕННЯ КИТАЙСЬКИХ СОБАК.РАШИСТСЬКИЙ ПЕС НІКОЛИ Б НЕ НАПАДАВ НА УКРАЇНУ
18.08.2025 10:49 Ответить
Так - ваші дії - чи аби на чорне сказати чорне?
18.08.2025 10:29 Ответить
- це вічна війна цивілізацій
- европеоїди самі виростили це лайно собі
- требабуло на початку 20 століття не між собою війни робити а добивати недобитків, тепер уже пізно і вони добивають нас
18.08.2025 10:30 Ответить
Недопрацювали японці.
18.08.2025 10:38 Ответить
Можна подумать - щось-би помінялося... Ти про програму "Мільйон осель", що-небудь чув? А про політику "Сто народів (весь світ, або "вісім сторін світу") - під одним дахом"? Перше - переселення мільйона японських сімей, з сільської місцевості, до Китаю. Місцеві ставали рабами. Друге - експансія Японії на весь світ...
18.08.2025 11:00 Ответить
"а тепер тайвань! сі сказав - тайвань!"
18.08.2025 10:39 Ответить
Та да, троє з п'яти гарантів приймають активну участь в захваті української держави, її ресурсів та території.При чому діють спільно, за єдиним планом, координуючи зусилля, вже не криючись. Це і є справжня вартість всіляких гарантій.При чому такі дії вже несуть загрозу не тільки окремим країнам , а й цілим регіонам.Країни Європи, Сходу, Азії, Північної Америки ,всі сусіди,вже це
відчули.Такі держави-терористи та окупанти не мають право на існування,повинні бути розділеними ,а їх змз знешкоджена
18.08.2025 10:41 Ответить
За належної підтримки України Європою, ця війна б вже завно закінчилась.
18.08.2025 10:44 Ответить
шкода шо Захід занадто пізно прокинувся ...але думаю шо розвідка держав ЄС знали ,шо китай хоче українські землі , просто Захід не очікував ,шо китай хоче і Європу ...
18.08.2025 10:45 Ответить
китайські гниди .перед олімпіадою в Пекіні.дали "добро" КУЙЛУ на вбивство українців і руйнацію України.....БЕЗ ЗГОДИ І БЛАГОСЛОВЕННЯ КИТАЙСЬКИХ СОБАК.РАШИСТСЬКИЙ ПЕС НІКОЛИ Б НЕ НАПАДАВ НА УКРАЇНУ
18.08.2025 10:49 Ответить
Тобто Сосія без підтримки Китаю вже б програла. Тоді чому ви не підтримуєте як потрібно Україну? Де та Німечина яка пів століття тому ставила раком весь світ? Я ніколи не повірю що даже без допомоги сцикливої гамерики, Европа не може додавити Сосію яка вже доздихує.
18.08.2025 10:55 Ответить
Капітан Очевидність, дійшло на 4 рік війни, хто благословив кацапів на війну і стоїть за їх спиною, чия маріонетка КНДР, та Іран. Гігант мислі просто.
18.08.2025 11:07 Ответить
Але і з вашою але потужною підтримкою України, китай не зміг би допомогати рашці фізично!
18.08.2025 11:10 Ответить
Китаю конче потрібна війна в Україні. Китай виграє за будь якого розкладу. Насамперед постачаючи всі сторони конфлікту. Якщо русня програє Китай забирає Сибір. Якщо русня виграє Китай отримує коридор (і промисловий плацдарм та хаб на додачу) до Європи через Україну і негайно нападає спершу на Тайвань. Далі Південна Корея і анексія всього корейського півострова. Є всі підстави вважати що замовником та ініціатором загарбницької війни в Україні був і є саме Китай. Китай люто пограбували в 19 та 20 століттях і тепер країна прагне реваншу. Своїми ворогами вона вважає європейців (насамперед британців та французів), кацапів, японців, корейців, австралійців, індійців, пакистанців та США. Жадібні європейські та американські корпорації дуже хотіли платити копійки робочій силі і перенесли виробництво в Китай. Тепер виробництво в Європі та США тотально залежить від товарів з Китаю. На деякі види товарів Китай має монополію. Єдиний спосіб зупинити реваншистів це відмовлятися від китайських товарів, жорстко бдокувати створення спільних с комуністичним Китаєм підприємств і відрізати Китай від новітніх технологій. Не забувайте що будь який успіх Китаю це реванш комуністичної, авторитарної та по суті фашистської ідеології і прямий шлях до трудових таборів. Єдина надія на ******** економічний крах в Китаї який може призвести до призупинення або навіть тимчасової відмови від планів комуністичних ідеологів... Може замість переговорів з ****** варто вести переговори з Китаєм про "СібірьНаш" і "ВладівостокНаш"?
18.08.2025 11:11 Ответить
 
 