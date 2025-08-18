Без підтримки Китаю агресивна війна Росії проти України була б неможливою, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Китай за підтримку Росії у війні проти України та наголосив на загрозах у Південнокитайському та Східнокитайському морях і Тайванській протоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

Вадефуль на під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Японії Такеші Івая заявив, що одним із викликів для Японії та Німеччини є підтримка Китаєм російської військової машини.

"Без неї агресивна війна проти України була б неможливою", – наголосив він.

Під час пресконференції міністр зазначив, що Німеччина і Японія значно розширюють своє партнерство з огляду на зміну відносин із США та "все більш агресивну політику" Китаю.

"Якщо ми будемо працювати разом – зможемо подолати величезні виклики, що стоять перед нашими країнами. Ми єдині в тому, що свобода, безпека і процвітання в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні тісно пов'язані між собою", – заявив Вадефуль.

Окрім цього, глава МЗС Німеччини розкритикував Китай за те, що він неодноразово погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в Тайванській протоці і змістити кордони на свою користь.

"Будь-яка ескалація в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки", – додав він.