УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Підтримка РФ
1 130 13

Без підтримки Китаю агресивна війна Росії проти України була б неможливою, - Вадефуль

Вадефуль розкритикував Китай за підтримку РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Китай за підтримку Росії у війні проти України та наголосив на загрозах у Південнокитайському та Східнокитайському морях і Тайванській протоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Spiegel.

Вадефуль на під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Японії Такеші Івая заявив, що одним із викликів для Японії та Німеччини є підтримка Китаєм російської військової машини.

"Без неї агресивна війна проти України була б неможливою", – наголосив він.

Під час пресконференції міністр зазначив, що Німеччина і Японія значно розширюють своє партнерство з огляду на зміну відносин із США та "все більш агресивну політику" Китаю.

"Якщо ми будемо працювати разом – зможемо подолати величезні виклики, що стоять перед нашими країнами. Ми єдині в тому, що свобода, безпека і процвітання в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні тісно пов'язані між собою", – заявив Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СЗР: Росію підтримують компанії з "нейтральних" країн через посередників

Окрім цього, глава МЗС Німеччини розкритикував Китай за те, що він неодноразово погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в Тайванській протоці і змістити кордони на свою користь.

"Будь-яка ескалація в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки", – додав він.

Автор: 

Німеччина (7660) Китай (4818) росія (67242) Вадефуль Йоганн (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
- це вічна війна цивілізацій
- европеоїди самі виростили це лайно собі
- требабуло на початку 20 століття не між собою війни робити а добивати недобитків, тепер уже пізно і вони добивають нас
показати весь коментар
18.08.2025 10:30 Відповісти
+3
Та да, троє з п'яти гарантів приймають активну участь в захваті української держави, її ресурсів та території.При чому діють спільно, за єдиним планом, координуючи зусилля, вже не криючись. Це і є справжня вартість всіляких гарантій.При чому такі дії вже несуть загрозу не тільки окремим країнам , а й цілим регіонам.Країни Європи, Сходу, Азії, Північної Америки ,всі сусіди,вже це
відчули.Такі держави-терористи та окупанти не мають право на існування,повинні бути розділеними ,а їх змз знешкоджена
показати весь коментар
18.08.2025 10:41 Відповісти
+3
китайські гниди .перед олімпіадою в Пекіні.дали "добро" КУЙЛУ на вбивство українців і руйнацію України.....БЕЗ ЗГОДИ І БЛАГОСЛОВЕННЯ КИТАЙСЬКИХ СОБАК.РАШИСТСЬКИЙ ПЕС НІКОЛИ Б НЕ НАПАДАВ НА УКРАЇНУ
показати весь коментар
18.08.2025 10:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так - ваші дії - чи аби на чорне сказати чорне?
показати весь коментар
18.08.2025 10:29 Відповісти
- це вічна війна цивілізацій
- европеоїди самі виростили це лайно собі
- требабуло на початку 20 століття не між собою війни робити а добивати недобитків, тепер уже пізно і вони добивають нас
показати весь коментар
18.08.2025 10:30 Відповісти
Недопрацювали японці.
показати весь коментар
18.08.2025 10:38 Відповісти
Можна подумать - щось-би помінялося... Ти про програму "Мільйон осель", що-небудь чув? А про політику "Сто народів (весь світ, або "вісім сторін світу") - під одним дахом"? Перше - переселення мільйона японських сімей, з сільської місцевості, до Китаю. Місцеві ставали рабами. Друге - експансія Японії на весь світ...
показати весь коментар
18.08.2025 11:00 Відповісти
"а тепер тайвань! сі сказав - тайвань!"
показати весь коментар
18.08.2025 10:39 Відповісти
Та да, троє з п'яти гарантів приймають активну участь в захваті української держави, її ресурсів та території.При чому діють спільно, за єдиним планом, координуючи зусилля, вже не криючись. Це і є справжня вартість всіляких гарантій.При чому такі дії вже несуть загрозу не тільки окремим країнам , а й цілим регіонам.Країни Європи, Сходу, Азії, Північної Америки ,всі сусіди,вже це
відчули.Такі держави-терористи та окупанти не мають право на існування,повинні бути розділеними ,а їх змз знешкоджена
показати весь коментар
18.08.2025 10:41 Відповісти
За належної підтримки України Європою, ця війна б вже завно закінчилась.
показати весь коментар
18.08.2025 10:44 Відповісти
шкода шо Захід занадто пізно прокинувся ...але думаю шо розвідка держав ЄС знали ,шо китай хоче українські землі , просто Захід не очікував ,шо китай хоче і Європу ...
показати весь коментар
18.08.2025 10:45 Відповісти
китайські гниди .перед олімпіадою в Пекіні.дали "добро" КУЙЛУ на вбивство українців і руйнацію України.....БЕЗ ЗГОДИ І БЛАГОСЛОВЕННЯ КИТАЙСЬКИХ СОБАК.РАШИСТСЬКИЙ ПЕС НІКОЛИ Б НЕ НАПАДАВ НА УКРАЇНУ
показати весь коментар
18.08.2025 10:49 Відповісти
Тобто Сосія без підтримки Китаю вже б програла. Тоді чому ви не підтримуєте як потрібно Україну? Де та Німечина яка пів століття тому ставила раком весь світ? Я ніколи не повірю що даже без допомоги сцикливої гамерики, Европа не може додавити Сосію яка вже доздихує.
показати весь коментар
18.08.2025 10:55 Відповісти
Капітан Очевидність, дійшло на 4 рік війни, хто благословив кацапів на війну і стоїть за їх спиною, чия маріонетка КНДР, та Іран. Гігант мислі просто.
показати весь коментар
18.08.2025 11:07 Відповісти
Але і з вашою але потужною підтримкою України, китай не зміг би допомогати рашці фізично!
показати весь коментар
18.08.2025 11:10 Відповісти
Китаю конче потрібна війна в Україні. Китай виграє за будь якого розкладу. Насамперед постачаючи всі сторони конфлікту. Якщо русня програє Китай забирає Сибір. Якщо русня виграє Китай отримує коридор (і промисловий плацдарм та хаб на додачу) до Європи через Україну і негайно нападає спершу на Тайвань. Далі Південна Корея і анексія всього корейського півострова. Є всі підстави вважати що замовником та ініціатором загарбницької війни в Україні був і є саме Китай. Китай люто пограбували в 19 та 20 століттях і тепер країна прагне реваншу. Своїми ворогами вона вважає європейців (насамперед британців та французів), кацапів, японців, корейців, австралійців, індійців, пакистанців та США. Жадібні європейські та американські корпорації дуже хотіли платити копійки робочій силі і перенесли виробництво в Китай. Тепер виробництво в Європі та США тотально залежить від товарів з Китаю. На деякі види товарів Китай має монополію. Єдиний спосіб зупинити реваншистів це відмовлятися від китайських товарів, жорстко бдокувати створення спільних с комуністичним Китаєм підприємств і відрізати Китай від новітніх технологій. Не забувайте що будь який успіх Китаю це реванш комуністичної, авторитарної та по суті фашистської ідеології і прямий шлях до трудових таборів. Єдина надія на ******** економічний крах в Китаї який може призвести до призупинення або навіть тимчасової відмови від планів комуністичних ідеологів... Може замість переговорів з ****** варто вести переговори з Китаєм про "СібірьНаш" і "ВладівостокНаш"?
показати весь коментар
18.08.2025 11:11 Відповісти
 
 