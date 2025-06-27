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Новини Підтримка РФ
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СЗР: Росію підтримують компанії з "нейтральних" країн через посередників

россия,флаг,прапор,росія

Представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров заявив, що країни, які декларують нейтралітет у війні, фактично сприяють роботі російського ВПК, дозволяючи своїм компаніям брати участь у схемах постачання компонентів для зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними СЗР, РФ активно закуповує сировину для вибухівки, високотехнологічне обладнання, верстати, електронні компоненти - часто через компанії-посередники. Наразі в полі уваги української розвідки - понад 60 фірм у Росії, які займаються подібними схемами.

"Компанія за кордоном продає товар російській фірмі, яка не пов’язана напряму з військовою сферою, а та уже перепродає його якому-небуть оборонному заводу у Росії. Ми маємо на контролі понад 60 таких компаній у Росії", - наголосив Олександров.

Також він зазначив, що СЗР отримує інформацію про спроби закупівлі підсанкційних товарів і блокує такі постачання разом з міжнародними партнерами. Проте багато товарів, які РФ використовує у військових цілях, формально не вважаються підсанкційними.

У зв’язку з цим СЗР пропонує розширити списки експортного контролю, включивши туди всі електронні компоненти та обладнання, придатні для створення зброї. Ще одна пропозиція - посилити застосування вторинних санкцій.

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Автор: 

росія (66431) зовнішня розвідка (482)


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27.06.2025 17:48 Відповісти
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27.06.2025 18:31 Відповісти
В нафту в Європу через Україну хто качає, " нейтральна країна"?!..
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27.06.2025 18:54 Відповісти
 
 