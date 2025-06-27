СВР: Россию поддерживают компании из "нейтральных" стран через посредников

Представитель Службы внешней разведки Украины Олег Александров заявил, что страны, которые декларируют нейтралитет в войне, фактически способствуют работе российского ВПК, позволяя своим компаниям участвовать в схемах поставки компонентов для оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По данным СВР, РФ активно закупает сырье для взрывчатки, высокотехнологичное оборудование, станки, электронные компоненты - часто через компании-посредники. Сейчас в поле внимания украинской разведки - более 60 фирм в России, которые занимаются подобными схемами.

"Компания за рубежом продает товар российской фирме, не связанной напрямую с военной сферой, а та уже перепродает его какому-нибудь оборонному заводу в России. Мы имеем на контроле более 60 таких компаний в России", - подчеркнул Александров.

Также он отметил, что СВР получает информацию о попытках закупки подсанкционных товаров и блокирует такие поставки вместе с международными партнерами. Однако многие товары, которые РФ использует в военных целях, формально не считаются подсанкционными.

В связи с этим СВР предлагает расширить списки экспортного контроля, включив туда все электронные компоненты и оборудование, пригодные для создания оружия. Еще одно предложение - усилить применение вторичных санкций.

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