1 345 38

Китай готов и в дальнейшем играть роль в урегулировании "украинского кризиса", - МИД КНР

Позиция Китая по гарантиям безопасности Украины

В МИД Китая прокомментировали заявления Зеленского о том, что Китай не может быть среди стран-гарантов безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что все стороны должны способствовать политическому урегулированию "украинского кризиса" в соответствии с концепцией общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности", - сказала пресс-секретарь Мао Нин.

По ее словам, Пекин неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по "украинскому кризису", что якобы очевидно для всех заинтересованных сторон.

"Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в урегулировании "кризиса", - добавила пресс-секретарь.

Также она в своем ответе не упомянула сути поставленного ей вопроса прокомментировать нежелание Киева видеть Китай среди гарантов безопасности Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны.

Топ комментарии
+12
йдіть нах... зі своєю кризою, підари вузькоокі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.08.2025 13:40 Ответить
+9
Простою мовою,Китай й надалі буде допомагати кацапам,вбивати українців....
22.08.2025 13:41 Ответить
+8
Буде в спину бити, щоб допомогти кацапам.
22.08.2025 13:41 Ответить
буде співати, чи танцювати???
22.08.2025 13:38 Ответить
ні, буде поставляти кацапам комплектуючі, технології та станки
22.08.2025 13:40 Ответить
Буде в спину бити, щоб допомогти кацапам.
22.08.2025 13:41 Ответить
йдіть нах... зі своєю кризою, підари вузькоокі!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22.08.2025 13:40 Ответить
ой, соррі ти сховався, я недодивився... Але, оскільки я дотримуюсь такої же думки - як то кажуть, "люто плюсую!"
22.08.2025 14:52 Ответить
Так Китай же ні хріна не робить, крім того, щоб вставляти Трампу палки в колеса і конякою лавровим торпедувати договірняк Трампона і *****. Де намагання Китаю зробити... хоч що небуть? Натиснути на свого ботоксного, наприклад, для припинення війни?
22.08.2025 13:41 Ответить
Простою мовою,Китай й надалі буде допомагати кацапам,вбивати українців....
22.08.2025 13:41 Ответить
А українці будуть купувати китайські товари, для того щоб Китай допомагав кацапам вбивати українців. Таке життя :-/
22.08.2025 14:34 Ответить
Україна повинна мати власну ядерку та засоби доставки, щоб навіть китаю надерти дупу, за потреби. Зараз така потреба є.
22.08.2025 13:41 Ответить
"готовий і надалі відігравати конструктивну роль" - а нагадайте хтось, що вони за цей час вже встигли "відіграти", окрім відкритої підтримки кацапських свинособак?
22.08.2025 13:41 Ответить
Спочатку (китайці) розберіться що в Україні відбувається щоб якусь там роль відігравати.
22.08.2025 13:41 Ответить
Може краще не треба роль грати, а зняти маску і показати справжній звірячий оскал пособника кацапів? Це було б принаймні чесно.
22.08.2025 13:41 Ответить
Китай іде нафуй разом із своїм проксі - ******! Хай дипломати посміхаються з дулями в кишені, а нам, простим людям, можна посилати спільників ***** прямо і конкретно.
22.08.2025 13:43 Ответить
Роль *********?
22.08.2025 13:45 Ответить
Тобто і далі посміхатись, брехати в очі, та продовжувати допом
22.08.2025 13:47 Ответить
допомогати москалям
22.08.2025 13:49 Ответить
Тобто підтримувати кацапню. Прокляті жовтопикі мерзотники.
22.08.2025 13:48 Ответить
ідіть на куй ...
22.08.2025 13:49 Ответить
макаки косоокі чим же ви допомогли до сьогодні у "врегулюванні"?
22.08.2025 13:51 Ответить
ТА ВЖЕ ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ

- підтримка економіки РФ
- верстати і не лише для зброї
- та і саме цькування РФ проти всіх - сама вона б не посміла
22.08.2025 13:52 Ответить
Таке враження, що МЗС Кітаю веде репортаж з психіатричної лікарні.
22.08.2025 13:55 Ответить
Ми вам суки жовтопикі врегулюємо кризу. Знищимо всі ваші заводи і комунікації на Сосії і будете смоктати і знову пацюків жерти
22.08.2025 13:57 Ответить
Чому Україна до сих пір не заборонила ввіз китайських автівок в Україну? Нахера нам китайське лайно, яке ще й спонсорує рашистів
22.08.2025 14:00 Ответить
100% 👍👏...
22.08.2025 14:01 Ответить
дякуємо! Можна нінада?
22.08.2025 13:59 Ответить
так як китай допомагає ,бере участь у відкриту вбиває українців ,то це натяк, шо це вони будуть робити і надалі , потвори червонодупи ...
22.08.2025 14:00 Ответить
Кажаноїдка якусь фуйню ляпнула.
22.08.2025 14:02 Ответить
"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у врегулюванні "кризи" Це зрозуміло. Як і зрозуміло те, що для вирішення "кризи" йде постачання з Китаю до Росії товарів подвійного призначення
22.08.2025 14:03 Ответить
"Української кризи"? Серйозно? Тобто, кацапского вторгнення в Україну вони не бачать? Повилазило.
Як може допомогти сліпий, ідіот?
Ще одни хЕРант Будапештського договорняка.
22.08.2025 14:07 Ответить
Якщо китай чи скоріше китайська хунта, не визнає російсько-української війни то які з них гаранти? Вони і надалі не будуть визнавати нічого коли рашисти знову посунуть і будуть щось про кризу квакати.
22.08.2025 14:07 Ответить
Ну і хами китайська браття(свят,свят,свят).Фінансують па-рашу,ведуть з ними торгівлю,продають товари подвійного призначення. Так що ви "відіграєте роль" не в українській кризі,а в війні мордора проти народа України.Ви на стороні зла!
22.08.2025 14:18 Ответить
Дешева балаканина
22.08.2025 14:28 Ответить
Засунь собі в дупу "українську кризу", жовтопика потвора.
22.08.2025 14:45 Ответить
Прищурені, та закрийте ви вже своє єпало!!!! Криза це у вас довбойобів в ваших мізках!!!!
22.08.2025 14:49 Ответить
***** цих косооких тут ще ніхто не аосилав?

Тоді я перший!
Пішли ви всі китайози зі своїм українським конфліктом - *****!
22.08.2025 14:51 Ответить
Китайці виглядали набагато приємніше,коли горобців знищували! Нещасні пташки ні в чому не винні, але це все ж таки краще, ніж спонсорувати ( бути співучасниками ) вбивства мирних людей...
22.08.2025 14:58 Ответить
Вузкоглазі комуняки корчать із себе миротворців. Якби Сі Піздін не дав підмашку *******, те чудовисько і не почало б у 2022 році.
22.08.2025 15:17 Ответить
Треба жовтим макакам говорити: Китай готовий і надалі поставляти кацапам електроніку, дрони та двигуни до косарок шахедів.
22.08.2025 15:21 Ответить
 
 