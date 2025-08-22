Китай готов и в дальнейшем играть роль в урегулировании "украинского кризиса", - МИД КНР
В МИД Китая прокомментировали заявления Зеленского о том, что Китай не может быть среди стран-гарантов безопасности Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем, что все стороны должны способствовать политическому урегулированию "украинского кризиса" в соответствии с концепцией общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности", - сказала пресс-секретарь Мао Нин.
По ее словам, Пекин неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по "украинскому кризису", что якобы очевидно для всех заинтересованных сторон.
"Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в урегулировании "кризиса", - добавила пресс-секретарь.
Также она в своем ответе не упомянула сути поставленного ей вопроса прокомментировать нежелание Киева видеть Китай среди гарантов безопасности Украины.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны.
- підтримка економіки РФ
- верстати і не лише для зброї
- та і саме цькування РФ проти всіх - сама вона б не посміла
Як може допомогти сліпий, ідіот?
Ще одни хЕРант Будапештського договорняка.
Тоді я перший!
Пішли ви всі китайози зі своїм українським конфліктом - *****!
косарокшахедів.