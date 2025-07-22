Мобильные комплексы для обслуживания F-16, разработанные в Украине, передали для Воздушных Сил. ВИДЕО
Фонд "Повернись живим", по запросу Министерства обороны Украины и при поддержке государственной компании "Укрнафта", разработали, приобрели и передали для Воздушных Сил Вооруженных сил Украины первые в стране мобильные комплексы для обслуживания самолетов нового образца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Воздушные силы ВСУ сообщили в телеграме.
Речь идет о "Проекте 61".
"В условиях реальной войны, когда враг охотится на самолеты и аэродромы, Воздушным Силам не хватало мобильности в вопросах обслуживания как самих F-16, так и их авиационного вооружения", - отмечается в сообщении.
Какие потребности закрывает проект?
Перед вами уникальная, самостоятельная и эффективная экосистема, которая опирается на реальные потребности Украины в этой войне:
- мобильный комплекс планирования миссий, где проводится предполетный брифинг летчиков и сопровождение бортов в ближней зоне;
- два комплекса подготовки авиационного вооружения, которые ускоряют подготовку и проверку боеприпасов, а также облегчают их подвеску к самолету.
"Раньше для подвески одного боеприпаса было необходимо от 10 до 12 человек. Благодаря этому комплексу, теперь это возможно реализовать с помощью трех человек", - рассказывает Сергей, представитель "Офис 61", который занимается развитием государственной авиации.
Отмечается, что воплотить в жизнь это простое, но такое необходимое решение помогла Укрнафта, которая сделала вклад в 49 438 176,90 грн. Эта экосистема учитывает передовой опыт Европы, опирается на реальные потребности Украины и помогает самолетам нового образца реализовать весь свой потенциал.
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