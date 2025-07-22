Мобільні комплекси для обслуговування F-16, розроблені в Україні, передали для Повітряних Сил. ВIДЕО

Фонд "Повернись живим" за запитом Міністерства оборони України та з підтримкою державної компанії "Укрнафта" розробили, придбали та передали для Повітряних Сил Збройних сил України перші в країні мобільні комплекси для обслуговування літаків нового зразка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у телеграмі.

Ідеться про "Проєкт 61"



"В умовах реальної війни, коли ворог полює на літаки й аеродроми, Повітряним Силам бракувало мобільності в питаннях обслуговування як самих F-16, так і їхнього авіаційного озброєння", - зазначається в повідомленні.

Які потреби закриває проєкт?

Перед вами унікальна, самостійна та ефективна екосистема, яка спирається на реальні потреби України у цій війні:

мобільний комплекс планування місій, де проводиться передпольотний брифінг льотчиків та супровід бортів у ближній зоні;

два комплекси підготовки авіаційного озброєння, які прискорюють підготовку та перевірку боєприпасів, а також полегшують їх підвіску до літака.

"Раніше для підвіски одного боєприпасу було необхідно від 10 до 12 осіб. Завдяки цьому комплексу, тепер це можливо реалізувати за допомогою трьох людей", — розповідає Сергій, представник "Офісу 61", який займається розвитком державної авіації.



Зазначається, що втілити в життя це просте, але таке необхідне рішення допомогла Укрнафта, яка зробила внесок у 49 438 176,90 грн. Ця екосистема враховує передовий досвід Європи, спирається на реальні потреби України та допомагає літакам нового зразка реалізувати весь свій потенціал.