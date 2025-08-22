УКР
755 15

Кількість винищувачів F-16, які зараз має Україна, недостатня, щоб гарантувати безпеку в небі, - Зеленський

Зеленський пояснив, чи може F-16 гарантувати безпеку України

Президент Володимир Зеленський заявив, що наявної кількості винищувачів F-16, які Україна отримала від партнерів, недостатньо для гарантування безпеки в повітрі. 

Про це глава держави сказав на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, інформує  Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про літаки F-16. Ми дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що у нас є такий повітряний флот. Або початок, ми ще не маємо повністю всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки... ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна, я поки що не готовий про це говорити", - пояснив він.

За словами Зеленського, гарантії безпеки мають бути Article-5-like — тобто за аналогією зі ст. 5 НАТО про колективну оборону. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобільні комплекси для обслуговування F-16, розроблені в Україні, передали для Повітряних Сил. ВIДЕО

Голова держави також наголосив, що питання гарантій безпеки –– це й питання фінансування ЗСУ, "саме такої чисельності та якості" українського війська, яке буде захистом для України.

"Багато в чому все це базується на нашій взаємодії з партнерами, на нашій взаємодії з НАТО, яка вже досягнута. Українська армія загалом, наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці з членами блоку. І обов'язково всі практичні рівні наших співпраць з НАТО ми будемо продовжувати", - резюмував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працюємо над двома рівнями гарантій безпеки для України, - Рютте

Зеленський Володимир F16 F-16 гарантії безпеки
Топ коментарі
+2
0 которые могут на равных протвостоять российским истрибителям. Нам передали устаревшие модификации
22.08.2025 16:21 Відповісти
22.08.2025 16:21 Відповісти
+1
Нідерланди обіцяли 64 і Данія 20 обіцяли
22.08.2025 16:14 Відповісти
22.08.2025 16:14 Відповісти
+1
+ Міражі
22.08.2025 16:15 Відповісти
22.08.2025 16:15 Відповісти
https://t.me/voynareal/120805 «Українська команда» до Дня Незалежності оголосила всеукраїнський збір на антидронові сіткомети
22.08.2025 16:04 Відповісти
22.08.2025 16:04 Відповісти
і дрон цілий і врятоване життя
22.08.2025 16:06 Відповісти
22.08.2025 16:06 Відповісти
а кацапня палками кидається
22.08.2025 16:08 Відповісти
22.08.2025 16:08 Відповісти
Так США ше підкине - може
22.08.2025 16:10 Відповісти
22.08.2025 16:10 Відповісти
вони жодного не підкинули всьо ЄС
22.08.2025 16:12 Відповісти
22.08.2025 16:12 Відповісти
Добро ж вони дають
22.08.2025 16:24 Відповісти
22.08.2025 16:24 Відповісти
Я десь чув, що у нас їх вже десь 80. Не знаю, правда чи ні.
22.08.2025 16:12 Відповісти
22.08.2025 16:12 Відповісти
Нідерланди обіцяли 64 і Данія 20 обіцяли
22.08.2025 16:14 Відповісти
22.08.2025 16:14 Відповісти
Отже правда. Але для такої територія як наша цієї кількості дійсно, м'яко кажучи, малувато. Навіть з міражами.
22.08.2025 16:17 Відповісти
22.08.2025 16:17 Відповісти
+ Міражі
22.08.2025 16:15 Відповісти
22.08.2025 16:15 Відповісти
0 которые могут на равных протвостоять российским истрибителям. Нам передали устаревшие модификации
22.08.2025 16:21 Відповісти
22.08.2025 16:21 Відповісти
маємо то шо маємо
22.08.2025 16:23 Відповісти
22.08.2025 16:23 Відповісти
І ті без ракет. Ганяємо дрони кулеметами.
22.08.2025 16:26 Відповісти
22.08.2025 16:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L1s4yVeRLbI
«Літаки летять - будемо всіх бомбить» )))))))))))
22.08.2025 16:18 Відповісти
22.08.2025 16:18 Відповісти
ракети до них треба далекобійні 120км
22.08.2025 16:21 Відповісти
22.08.2025 16:21 Відповісти
 
 