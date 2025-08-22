Кількість винищувачів F-16, які зараз має Україна, недостатня, щоб гарантувати безпеку в небі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наявної кількості винищувачів F-16, які Україна отримала від партнерів, недостатньо для гарантування безпеки в повітрі.

Про це глава держави сказав на пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про літаки F-16. Ми дуже вдячні всім партнерам за координацію і за те, що у нас є такий повітряний флот. Або початок, ми ще не маємо повністю всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки... ну, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі. Є та кількість, яка нам потрібна, я поки що не готовий про це говорити", - пояснив він.

За словами Зеленського, гарантії безпеки мають бути Article-5-like — тобто за аналогією зі ст. 5 НАТО про колективну оборону.

Голова держави також наголосив, що питання гарантій безпеки –– це й питання фінансування ЗСУ, "саме такої чисельності та якості" українського війська, яке буде захистом для України.

"Багато в чому все це базується на нашій взаємодії з партнерами, на нашій взаємодії з НАТО, яка вже досягнута. Українська армія загалом, наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці з членами блоку. І обов'язково всі практичні рівні наших співпраць з НАТО ми будемо продовжувати", - резюмував президент.

