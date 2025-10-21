УКР
За рік-півтора Бельгія передасть Україні F-16, - міністр оборони Франкен

Коли Бельгія передасть F-16 Україні? Міністр оборони відповів

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 після отримання нових літаків F-35.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - розповів він.

Читайте: Кількість винищувачів F-16, які зараз має Україна, недостатня, щоб гарантувати безпеку в небі, - Зеленський

Франкен зазначив, що процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", - наголосив міністр.

Дивіться: F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101: ПС показали відбиття атаки РФ в ніч на 20 вересня. ВIДЕО

F-16 для України

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії вже у 2026 році.

+4
До сраки вже через півтора року будуть ці літаки. Ідіоти кончені.
21.10.2025 16:21 Відповісти
21.10.2025 16:21 Відповісти
+2
Кого стримувати зібрались? Дрони за 10к баксів ракетами за мільйон?
21.10.2025 16:13 Відповісти
21.10.2025 16:13 Відповісти
+2
Так і поляки нам обіцяли до 30 -ти МіГ - 29 - тільки як їм США підженуть Ф - 35
21.10.2025 16:13 Відповісти
21.10.2025 16:13 Відповісти
Кого стримувати зібрались? Дрони за 10к баксів ракетами за мільйон?
21.10.2025 16:13 Відповісти
21.10.2025 16:13 Відповісти
Є досить великі запаси недорогих ракет повітря-повітря дальністю застосування у кілька десятків км, які за вартістю співставні зі вартістю шахедів і яких з головою достатньою для знищення шахедів. Просто у Польщі застосували винищувачі, озброєні новітніми дорогими ракетами - але там теж дуже далеко до мільйона доларів вартість.
Шахед, доречі, далеко не 10к коштує, а 70к, ракети ж повітря-повітря - 100к.
Як бачите - ви трішечки прибрехали
21.10.2025 16:35 Відповісти
21.10.2025 16:35 Відповісти
І дешеві ракети у них є, і те є, і се є, але в селі у бабусі, повірте на слово. Ледве не єдиною згадкою про застосовані ракети була стаття у Bild, і там говорилось що застосовано було ракети AIM-9 вартістю 400 млн. євро/од. Давайте будемо рахувати чужі ракети, це ж так цікаво. Цікавіше за наші фуфломінги.
21.10.2025 16:45 Відповісти
21.10.2025 16:45 Відповісти
"вартістю 400 млн. євро/од"


Цього разу ви помилились у 1000 раз всього. Варто іноді думати, коли щось пишете.
AIM-9 коштує від 400 тисяч доларів до 1 млн.
21.10.2025 16:52 Відповісти
21.10.2025 16:52 Відповісти
Бачу, ви прямо любите цифри. Окей. Вікіпедія пише, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) "Гербера"(а саме вони летіли на Польщу) вартує 2-3 тисяч доларів. Ракета AIM-9 коштує від 400 тисяч доларів. У 2024-му році Польща уклала контракт на поставку AIM-9 по https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaki_same_ukrajinski_raketi_kongsberg_mozhe_integruvati_do_zrk_nasams_j_chomu_tse_virishennja_kritichnoji_problemi-18134.html 754,3 тисячі доларів за одиницю. ******* співвідношення ціни дрона до перехоплювача: у найдешевшому варіанті дрона/ракети 1:200, у найдорожчому варіанті 1:251.

Народна забава у вас така певно, виправдовувати НАТО. Не може ж бути безпорадним Альянс, стратегічний курс щодо членства в якому прописано у Конституції України.
21.10.2025 17:15 Відповісти
21.10.2025 17:15 Відповісти
APKWS - це перероблення конструкції некерованих ракет Hydra 70 із комплектом лазерного наведення для перетворення їх на високоточні **********.
Hydra 70 - вартість одиниці 28000 дол. США
VAMPIRE - це портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших *********** з лазерним наведенням.

але це ваші хотілки
На складах багато чого є, але його потрібно утілізувати.
коли війна байдена ,стане війною трампа все змінется
21.10.2025 18:41 Відповісти
21.10.2025 18:41 Відповісти
Головне - вірити
21.10.2025 18:55 Відповісти
21.10.2025 18:55 Відповісти
Так і поляки нам обіцяли до 30 -ти МіГ - 29 - тільки як їм США підженуть Ф - 35
21.10.2025 16:13 Відповісти
21.10.2025 16:13 Відповісти
Ну, як не заплакали в Бельгії, то хоть, скривилися!!!…
Це вони щось зарано, так запіздали можуть….
21.10.2025 16:18 Відповісти
21.10.2025 16:18 Відповісти
До сраки вже через півтора року будуть ці літаки. Ідіоти кончені.
21.10.2025 16:21 Відповісти
21.10.2025 16:21 Відповісти
21.10.2025 16:29 Відповісти
21.10.2025 16:29 Відповісти
Тільки я не бачу ден наші Ф-16. Їх близько сотні. Тільки де вони? літають по одному. Буде 200 також по одному будуть літати. В нас в Повітряних силах розплідниких совкових генералів та традицій це не СБС під керивництвом Мадьяра. Той сипляться ФАБМ на голови наших хлопців безпреревно. Один літак Повітряні сили за півроку спроможні збивать. Це при наявністя десятків батарей Петріот. сотні західних винищувачів
21.10.2025 16:30 Відповісти
21.10.2025 16:30 Відповісти
"ден наші Ф-16. Їх близько сотні."

Звідки їм взятися близько сотні? 42 літаки включно з учбовими варіантами, 2 з яких вже втрачено.
До того ж вони далеко не останьої модифікації і ракет повітря-повітря до них ******** нам також не надали, тому з кацапськими винищувачами на фронті вони не можуть змагатися. Виконують роль ППО у тилу - збивають шахеди і крилаті ракети.
21.10.2025 16:38 Відповісти
21.10.2025 16:38 Відповісти
Дорога ложка к обеду !
21.10.2025 16:33 Відповісти
21.10.2025 16:33 Відповісти
Знущання над здоровим глуздом, яке перетворилося на норму-ознака нашого часу.
21.10.2025 16:49 Відповісти
21.10.2025 16:49 Відповісти
Добре хоч не через 10-15
21.10.2025 17:41 Відповісти
21.10.2025 17:41 Відповісти
 
 