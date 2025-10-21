За рік-півтора Бельгія передасть Україні F-16, - міністр оборони Франкен

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 після отримання нових літаків F-35.

Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - розповів він.

Франкен зазначив, що процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.

"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", - наголосив міністр.

F-16 для України

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії вже у 2026 році.