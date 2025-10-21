За рік-півтора Бельгія передасть Україні F-16, - міністр оборони Франкен
Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 після отримання нових літаків F-35.
Про це заявив міністр оборони Тео Франкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними – це займе, думаю, рік або півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - розповів він.
Франкен зазначив, що процес розгортання F-35 є "дуже важливою фазою" для бельгійських ВПС і напряму пов’язаний із передачею літаків Україні.
"Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо – ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", - наголосив міністр.
F-16 для України
Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії вже у 2026 році.
Шахед, доречі, далеко не 10к коштує, а 70к, ракети ж повітря-повітря - 100к.
Як бачите - ви трішечки прибрехали
Цього разу ви помилились у 1000 раз всього. Варто іноді думати, коли щось пишете.
AIM-9 коштує від 400 тисяч доларів до 1 млн.
Народна забава у вас така певно, виправдовувати НАТО. Не може ж бути безпорадним Альянс, стратегічний курс щодо членства в якому прописано у Конституції України.
Hydra 70 - вартість одиниці 28000 дол. США
VAMPIRE - це портативний комплект, який можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (наприклад, на позашляховик) для запуску недорогих ракет APKWS або інших *********** з лазерним наведенням.
але це ваші хотілки
На складах багато чого є, але його потрібно утілізувати.
коли війна байдена ,стане війною трампа все змінется
Це вони щось зарано, так запіздали можуть….
Звідки їм взятися близько сотні? 42 літаки включно з учбовими варіантами, 2 з яких вже втрачено.
До того ж вони далеко не останьої модифікації і ракет повітря-повітря до них ******** нам також не надали, тому з кацапськими винищувачами на фронті вони не можуть змагатися. Виконують роль ППО у тилу - збивають шахеди і крилаті ракети.