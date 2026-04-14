Винищувачі F-16 від Норвегії скоро стануть на озброєння України

Передані Норвегією Україні винищувачі F-16 найближчим часом можуть бути введені в експлуатацію у складі Повітряних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере під час спільної пресконференції з Президентом України в Осло.

За словами глави норвезького уряду, Україна вже отримала шість літаків, які наразі проходять підготовку до використання.

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Підготовка F-16 та терміни введення

Стере зазначив, що передані винищувачі раніше не використовувалися в активній експлуатації, тому потребували технічної підготовки перед передачею Україні.

"Я думаю, що перші літаки скоро будуть введені в експлуатацію", — наголосив він.

Наразі технічні роботи проводяться у Бельгії в межах міжнародної співпраці за участі США та України. За словами прем’єра, інші країни передавали літаки вже у готовому стані, що пояснює різницю у строках.

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Подальша підтримка України та безпекова співпраця

Стере підкреслив, що Норвегія й надалі зосереджуватиметься на посиленні протиповітряної оборони України, зокрема постачанні ракет і перехоплювачів.

Він також наголосив на важливості координації з партнерами, серед яких Німеччина, Нідерланди та інші європейські країни, для забезпечення потреб України у сфері безпеки.

"Норвегія буде постійною прихильницею України. Україна буде інтегрована в європейську безпеку", — заявив прем’єр-міністр.

Раніше ми писали, що під час візиту сторони підписали декларацію про оборонне партнерство, що передбачає подальше поглиблення співпраці.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підкреслив, що Україна є першим одержувачем норвезької допомоги і залишається ключовим пріоритетом зовнішньої політики країни.

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