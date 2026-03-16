Вечірнє патрулювання українського неба парою винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри вечірнього патрулювання Повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео пара заряджених літаків контролює українське небо та наземні цілі у смузі своєї відповідальності.

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"Візуально по зарядці літаків стає зрозуміло, чому пара є основною тактичною одиницею в авіації. Проте не забуваймо, що західна техніка має низку своїх переваг за наявності в комплексі зарядженого побратима", - зазначив український пілот.

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