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Вечірнє патрулювання українського неба парою винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опублікували кадри вечірнього патрулювання Повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео пара заряджених літаків контролює українське небо та наземні цілі у смузі своєї відповідальності.

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"Візуально по зарядці літаків стає зрозуміло, чому пара є основною тактичною одиницею в авіації. Проте не забуваймо, що західна техніка має низку своїх переваг за наявності в комплексі зарядженого побратима", - зазначив український пілот.

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Автор: 

Україна (3496) повітряний простір України (25) Повітряні сили (3815) F16 F-16 (745) пілот (195) винищувач (284)
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Топ коментарі
+16
це магнітола грає у салоні?
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17.03.2026 00:00 Відповісти
+15
Красунчики! Вдалого польоту вам соколи!!!!!!
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17.03.2026 00:15 Відповісти
+14
Чистого неба, вдалих цiлей Украiнським Пташкам!!!!
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17.03.2026 01:21 Відповісти

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