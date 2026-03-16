Вечірнє патрулювання українського неба парою винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри вечірнього патрулювання Повітряних сил ЗСУ на винищувачах F-16.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео пара заряджених літаків контролює українське небо та наземні цілі у смузі своєї відповідальності.
"Візуально по зарядці літаків стає зрозуміло, чому пара є основною тактичною одиницею в авіації. Проте не забуваймо, що західна техніка має низку своїх переваг за наявності в комплексі зарядженого побратима", - зазначив український пілот.
Топ коментарі
+16 Urs
показати весь коментар17.03.2026 00:00 Відповісти Посилання
+15 Dudash Laszlo
показати весь коментар17.03.2026 00:15 Відповісти Посилання
+14 Владислав Сварчевський
показати весь коментар17.03.2026 01:21 Відповісти Посилання
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