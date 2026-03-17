Вечернее патрулирование украинского неба парой истребителей F-16 Воздушных сил ВСУ. ВИДЕО
В сети появились кадры вечернего патрулирования Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео пара заряженных самолетов контролирует украинское небо и наземные цели в зоне своей ответственности.
"Визуально по зарядке самолетов становится понятно, почему пара является основной тактической единицей в авиации. Однако не забываем, что западная техника имеет ряд своих преимуществ при наличии в комплексе заряженного напарника", — отметил украинский пилот.
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