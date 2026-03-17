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Новости Видео Воздушное пространство Украины Воздушная деятельность ВСУ
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Вечернее патрулирование украинского неба парой истребителей F-16 Воздушных сил ВСУ. ВИДЕО

В сети появились кадры вечернего патрулирования Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео пара заряженных самолетов контролирует украинское небо и наземные цели в зоне своей ответственности.

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"Визуально по зарядке самолетов становится понятно, почему пара является основной тактической единицей в авиации. Однако не забываем, что западная техника имеет ряд своих преимуществ при наличии в комплексе заряженного напарника", — отметил украинский пилот.

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Автор: 

Украина (41939) воздушное пространство Украины (18) Воздушные силы (3467) F-16 (627) пилот (165) истребитель (276)
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Топ комментарии
+16
це магнітола грає у салоні?
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17.03.2026 00:00 Ответить
+15
Красунчики! Вдалого польоту вам соколи!!!!!!
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17.03.2026 00:15 Ответить
+14
Чистого неба, вдалих цiлей Украiнським Пташкам!!!!
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17.03.2026 01:21 Ответить

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