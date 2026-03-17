Вечернее патрулирование украинского неба парой истребителей F-16 Воздушных сил ВСУ. ВИДЕО

В сети появились кадры вечернего патрулирования Воздушных сил ВСУ на истребителях F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео пара заряженных самолетов контролирует украинское небо и наземные цели в зоне своей ответственности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Визуально по зарядке самолетов становится понятно, почему пара является основной тактической единицей в авиации. Однако не забываем, что западная техника имеет ряд своих преимуществ при наличии в комплексе заряженного напарника", — отметил украинский пилот.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые обучаются управлению F-16 в Румынии

Смотрите также: Авиация Сил обороны уничтожила ракетой российский "Шахед". ВИДЕО