Новости F-16 для Украины
F-16 от Норвегии скоро поступят на вооружение Украины

Переданные Норвегией Украине истребители F-16 в ближайшее время могут быть введены в эксплуатацию в составе Военно-воздушных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Осло.

По словам главы норвежского правительства, Украина уже получила шесть самолетов, которые в настоящее время проходят подготовку к использованию.

Подготовка F-16 и сроки ввода

Стере отметил, что переданные истребители ранее не использовались в активной эксплуатации, поэтому требовали технической подготовки перед передачей Украине.

"Я думаю, что первые самолеты скоро будут введены в эксплуатацию", — подчеркнул он.

В настоящее время технические работы проводятся в Бельгии в рамках международного сотрудничества с участием США и Украины. По словам премьера, другие страны передавали самолеты уже в готовом состоянии, что объясняет разницу в сроках.

Дальнейшая поддержка Украины и сотрудничество в сфере безопасности

Стере подчеркнул, что Норвегия и в дальнейшем будет сосредоточиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности на поставках ракет и перехватчиков.

Он также подчеркнул важность координации с партнерами, среди которых Германия, Нидерланды и другие европейские страны, для обеспечения потребностей Украины в сфере безопасности.

"Норвегия будет постоянным сторонником Украины. Украина будет интегрирована в европейскую безопасность", — заявил премьер-министр.

  • Ранее мы писали, что во время визита стороны подписали декларацию об оборонном партнерстве, предусматривающую дальнейшее углубление сотрудничества.
  • Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что Украина является первым получателем норвежской помощи и остается ключевым приоритетом внешней политики страны.

Обіцяли ще в 23 році, але досі не передали... Була ж новина, що там не вистачає деталей до цих літаків і навіть якщо розпочати роботи зараз, то потрібно близько року на повне відновлення.
14.04.2026 22:49 Ответить
32 літака f-16 Норвегія передала Румунії як допомогу по НАТО, замість того щоб передати Україні, а Україні передала шість небоєздатних, без повної комплектації літаків, які ніколи навіть не літали.
14.04.2026 23:07 Ответить
 
 