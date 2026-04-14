F-16 от Норвегии скоро поступят на вооружение Украины
Переданные Норвегией Украине истребители F-16 в ближайшее время могут быть введены в эксплуатацию в составе Военно-воздушных сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Осло.
По словам главы норвежского правительства, Украина уже получила шесть самолетов, которые в настоящее время проходят подготовку к использованию.
Подготовка F-16 и сроки ввода
Стере отметил, что переданные истребители ранее не использовались в активной эксплуатации, поэтому требовали технической подготовки перед передачей Украине.
"Я думаю, что первые самолеты скоро будут введены в эксплуатацию", — подчеркнул он.
В настоящее время технические работы проводятся в Бельгии в рамках международного сотрудничества с участием США и Украины. По словам премьера, другие страны передавали самолеты уже в готовом состоянии, что объясняет разницу в сроках.
Дальнейшая поддержка Украины и сотрудничество в сфере безопасности
Стере подчеркнул, что Норвегия и в дальнейшем будет сосредоточиваться на укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности на поставках ракет и перехватчиков.
Он также подчеркнул важность координации с партнерами, среди которых Германия, Нидерланды и другие европейские страны, для обеспечения потребностей Украины в сфере безопасности.
"Норвегия будет постоянным сторонником Украины. Украина будет интегрирована в европейскую безопасность", — заявил премьер-министр.
- Ранее мы писали, что во время визита стороны подписали декларацию об оборонном партнерстве, предусматривающую дальнейшее углубление сотрудничества.
- Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что Украина является первым получателем норвежской помощи и остается ключевым приоритетом внешней политики страны.
