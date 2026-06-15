Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29: чекає на безпілотні технології Києва

Польща підтвердила, що передача Україні ескадрильї винищувачів МіГ-29 гальмується через невирішене питання технологічного бартеру.

Про це в інтерв’ю Radio ZET заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція Варшави

Заступник міністра оборони Польщі визнав, що літаки досі перебувають на польських аеродромах, оскільки юридичний та технічний процеси передачі українських технологій ще не завершені. Варшава хоче отримати інтелектуальні права та специфікації на українські БпЛА до того, як борти перетнуть кордон.

"Ми не передавали Україні МіГів… Триває діалог між Польщею та Україною. Поляки чітко сказали, що, оскільки ми розбудовуємо свої дронні можливості, ми хотіли б також мати змогу користуватися цими українськими можливостями й, звісно, передамо обладнання Україні, якщо ця справа буде домовлена. У цій справі нічого не змінилося, але це питання не врегульовано", - заявив Томчик.

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Перемовини про передачу МіГів

Активні консультації щодо цього компромісу розпочалися наприкінці минулого року. Згодом офіційний Київ в особі посла України в Польщі Василя Боднара підтвердив, що такий формат співпраці влаштовує обидві сторони.

У січні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров також анонсував поглиблення військово-технічного партнерства з Варшавою. За його словами, йдеться про значно ширший трек:

Польща та Україна планують спільні промислові проєкти у сфері дронів та ракетного озброєння;

Фахівці обох країн працюватимуть над оновленням бортових систем винищувачів під лінійку сучасних авіаційних засобів ураження перед безпосередньою передачею Повітряним силам ЗСУ.

У Міністерстві національної оборони Польщі наголошують, що для них цей крок є стратегічно важливим, адже країна паралельно переходить на надсучасні американські винищувачі п'ятого покоління F-35, а отримані від України дронні технології дозволять створити міцний щит на східному фланзі НАТО.

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