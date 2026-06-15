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Новини Допомога Україні від Польщі Потреба України в польських МіГ-29
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Польща досі не передала Україні обіцяні винищувачі МіГ-29: чекає на безпілотні технології Києва

Польський Міг

Польща підтвердила, що передача Україні ескадрильї винищувачів МіГ-29 гальмується через невирішене питання технологічного бартеру.

Про це в інтерв’ю Radio ZET заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Позиція Варшави

Заступник міністра оборони Польщі визнав, що літаки досі перебувають на польських аеродромах, оскільки юридичний та технічний процеси передачі українських технологій ще не завершені. Варшава хоче отримати інтелектуальні права та специфікації на українські БпЛА до того, як борти перетнуть кордон.

"Ми не передавали Україні МіГів… Триває діалог між Польщею та Україною. Поляки чітко сказали, що, оскільки ми розбудовуємо свої дронні можливості, ми хотіли б також мати змогу користуватися цими українськими можливостями й, звісно, передамо обладнання Україні, якщо ця справа буде домовлена. У цій справі нічого не змінилося, але це питання не врегульовано", - заявив Томчик.

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Перемовини про передачу МіГів

Активні консультації щодо цього компромісу розпочалися наприкінці минулого року. Згодом офіційний Київ в особі посла України в Польщі Василя Боднара підтвердив, що такий формат співпраці влаштовує обидві сторони.

У січні 2026 року міністр оборони України Михайло Федоров також анонсував поглиблення військово-технічного партнерства з Варшавою. За його словами, йдеться про значно ширший трек:

  • Польща та Україна планують спільні промислові проєкти у сфері дронів та ракетного озброєння;

  • Фахівці обох країн працюватимуть над оновленням бортових систем винищувачів під лінійку сучасних авіаційних засобів ураження перед безпосередньою передачею Повітряним силам ЗСУ.

У Міністерстві національної оборони Польщі наголошують, що для них цей крок є стратегічно важливим, адже країна паралельно переходить на надсучасні американські винищувачі п'ятого покоління F-35, а отримані від України дронні технології дозволять створити міцний щит на східному фланзі НАТО.

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авіація (4292) Польща (9374) винищувач (147)
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Топ коментарі
+13
раніше була байка, як отримають F -35, так і зразу... коли отримали, про технології дронів придумали...
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15.06.2026 18:32 Відповісти
+9
Причину завжди можна знайти - зерно - УПА - орден на Зелі
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15.06.2026 18:31 Відповісти
+8
Були і залишились базарними торгашами.
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15.06.2026 18:31 Відповісти
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Для чого цим рядженим клоунам наші безпілотники?Львів зібрались відвойовувати?
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15.06.2026 18:31 Відповісти
Причину завжди можна знайти - зерно - УПА - орден на Зелі
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15.06.2026 18:31 Відповісти
Були і залишились базарними торгашами.
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15.06.2026 18:31 Відповісти
Шо знову паньство гонорове хоче на нас виїхати? Любуйтесь своїми Мігами.Як там Волинська трагедія? Вже в носа і очі не коле? Нічого не отримаєте.
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15.06.2026 18:32 Відповісти
раніше була байка, як отримають F -35, так і зразу... коли отримали, про технології дронів придумали...
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15.06.2026 18:32 Відповісти
Україна не отримувала і не експлуатує винищувачі F-35 [https://www.unian.ua/weapons/chi-otrimaye-ukrajina-vinishchuvachi-f-35-zmi-diyshli-nevtishnogo-visnovku-12510312.html 1, https://www.youtube.com/watch?v=KKp1o_8kPPI 2]. На сьогоднішній день українська авіація зосереджена на використанні винищувачів F-16
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15.06.2026 18:58 Відповісти
це й коні знають ... мова про поляків.
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15.06.2026 19:01 Відповісти
То нашо писати завідому брехню?
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15.06.2026 19:04 Відповісти
чи ти п,яний, чи змісту написаного не розумієш, що несеш якусь дурню - вчитайся.
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15.06.2026 19:06 Відповісти
Дискусія нижще пояса.
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15.06.2026 19:17 Відповісти
Поляки чітко сказали, що, оскільки ми розбудовуємо свої дронні можливості, ми хотіли б також мати змогу користуватися цими українськими можливостями й Джерело: https://censor.net/ua/n4008480
Цікаво тут сміятися чи плакати?
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15.06.2026 18:33 Відповісти
думаю, що і надалі будуть розбудовувати свої дронні можливості. Хіба щось зміниться у Польщі років через чотири. Але тоді нам ці Міги будуть вже ні до чого, тому потроху різати їх на металобрухт вони можуть починати вже зараз.
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15.06.2026 18:41 Відповісти
Трамп обещал "завалить" Украину батареями ЗРК "Пэтриот". Забил х и все, политкорректно, помалкивают.
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15.06.2026 18:34 Відповісти
Йдеться про 9 МіГ-29 , які вже наближаються до завершення свого експлуатаційного ресурсу та не мають перспектив модернізації всередині польської армії.
Польські Повітряні сили планують повністю вивести їх із системи та замінити на ******* FA-50, F-16 та F-35
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15.06.2026 18:34 Відповісти
а цигани з балатону вимагають другу державну, мадярську!!!
кому, ще позаглядав в очко, гундосий пейсатий зе!поц?
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15.06.2026 18:38 Відповісти
Ми хочемо українські технології. А ви не за дохріна хочете. Халявщікі
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15.06.2026 18:39 Відповісти
Та може вже й не чекати цей металобрухт? Чи можуть ці літаки виконувати бойові задачі? Якого хріна ми повинні передавати авторські права та технології в обмін на супер старі літаки? Хочуть дрони? Обмін - 1 літак - це N дронів. Обмін і точка. Якщо ж ні, то нехай літають у Польщі далі.
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15.06.2026 18:43 Відповісти
На дерьме сметану собирают.
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15.06.2026 18:43 Відповісти
Залиште їх собі будете в супермаркет на тому антиквару по дорогам в себе їздити.
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15.06.2026 18:46 Відповісти
В 90-ті орди поляків щмітали все в прикордонні на продаж у Польщу. Цих диких торгашів називали "зденеками". Часи змінились, але зденеки ті самі. Хіба що впхали своїтушки в європейські костюми і одягли краватки...
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15.06.2026 18:47 Відповісти
Старий металобрухт на нові технології? Хитросракі пшеки.
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15.06.2026 18:54 Відповісти
як легко московщина, що історично прагнула знищити поляків, змогла розбурхати ненависть у значної, може на сьогодні переважної, частини польського суспільства до українців, навроцький тепер не маргінал, а осідлавши гіперболізовану брехню - улюбленець більшості поляків, і якийсь контракт у цій болісній темі, чи меморандум про його укладення, займає десяте місце, отруєна взаємна довіра
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15.06.2026 18:58 Відповісти
Польша це фейк. Персия/Польша/Параша = Велико, Фар(ук), foreigner - далекі землі. Ще колись поляками називали козаків(мов полі живуть).
А лехіти як були боягузами( фр. лешете/лох = боягуз) і ніякої великопопвицької губернії ляхостана я знайти не міг.
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15.06.2026 19:20 Відповісти
Ок, мадярська мова будет 3 державною в Миг-29 с беспілотним камікадзем, піймаємо десь цигана і посадимо в кабіну другого пілота з камерою. гоу-про
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15.06.2026 19:17 Відповісти
Коли ми програємо, поляків будуть різать не росіяни, а українці з окупованих територіях.
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15.06.2026 19:19 Відповісти
У перших рядах підеш?
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15.06.2026 19:36 Відповісти
як кримчане та дончане нас.... так і ти підешь, коли жити захочешь зі своїми дітьми.
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15.06.2026 19:40 Відповісти
Американців з технологіями чемно послали лісом, а тут - пшеки як Пилип з конопель.
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15.06.2026 19:19 Відповісти
Уже все, не братья?
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15.06.2026 19:36 Відповісти
Свое надо иметь. Или хотя бы деньги чтобы купить то, что нужно.
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15.06.2026 19:37 Відповісти
Краще з ними взагалі не зв'язуватися.
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15.06.2026 19:42 Відповісти
Мабуть доцільно прийняти закон про те, що всі міждержавні угоди, укладені Україною з іншими країнами внаслідок політичного чи економічного шантажу, є нікчемними з моменту їх підписання. Може тоді трохи вщухне оця хвиля забажанок від угорців, поляків та інших країн, які ********** шляхом шантажу під час війни урвати щось для себе.
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15.06.2026 19:43 Відповісти
 
 