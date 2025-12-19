Косіняк-Камиш заявив про "позитивні наміри" щодо передачі Україні МіГ-29, але рішення ще немає

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уряд має позитивний намір щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Його заяву цитує PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є позитивні наміри

Міністр заявив, що в обмін на літаки Польща очікує, що Україна допоможе їй отримати доступ до ракетних або дронових технологій.

Водночас він наголосив, що "з української сторони також має бути позитивна реакція".

Відповідаючи на запитання про передачу Україні МіГ-29, Косіняк-Камиш зауважив, що термін експлуатації цих винищувачів добігає кінця.

"Краще, щоб вони потрапили до України і в перспективі продовжували служити безпеці Польщі, ніж щоб їх переробили на леза для бритв. Я думаю, що більшість поділяє цю думку",- сказав очільник оборонного відомства Польщі.

"Поки що немає жодної постанови Ради Міністрів з цього питання. Є позитивні наміри, але має бути й позитивна реакція з української сторони", – додав Косіняк-Камиш.

Читайте також: Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29, - Міноборони країни

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Польща відмовляється передавати літаки МіГ-29, хоча Україна домовилася з НАТО про відправлення літаків Альянсу до Польщі в обмін.

Пізніше у МЗС країни відповіли, що Польща передасть Україні свої літаки МіГ-29 тоді, коли отримає їм заміну від союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща передасть Україні решту своїх МіГ-29, коли союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни.

Своєю чергою глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що серед країн, які допомагають Україні, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна.

Міноборони заявило, що Польща може передати Україні 6-8 винищувачів МіГ-29

Читайте також: Польща могла б надати МіГи Україні в обмін на антидронові технології, - Навроцький