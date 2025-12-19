РУС
Косиняк-Камыш заявил о "позитивных намерениях" относительно передачи Украине МиГ-29, но решения еще нет

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство имеет положительное намерение относительно передачи Украине истребителей МиГ-29.

Его заявление цитирует PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Есть положительные намерения 

Министр заявил, что в обмен на самолеты Польша ожидает, что Украина поможет ей получить доступ к ракетным или дронным технологиям.

В то же время он подчеркнул, что "с украинской стороны также должна быть положительная реакция".

Отвечая на вопрос о передаче Украине МиГ-29, Косиняк-Камыш отметил, что срок эксплуатации этих истребителей подходит к концу.

"Лучше, чтобы они попали в Украину и в перспективе продолжали служить безопасности Польши, чем чтобы их переделали в лезвия для бритв. Я думаю, что большинство разделяет это мнение", - сказал глава оборонного ведомства Польши.

"Пока нет никакого постановления Совета Министров по этому вопросу. Есть положительные намерения, но должна быть и положительная реакция с украинской стороны", - добавил Косиняк-Камыш.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.
  • Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.
  • Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.
  • В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.
  • Минобороны заявило, что Польша может передать Украине 6-8 истребителей МиГ-29.

та кому та рухлядь потрібна? таке враження що останню сорочку віддають...

а тим часом Україна, кров'ю своїх синів, вбиває їхнього ворога
19.12.2025 21:27 Ответить
Треба дякувати🤣🤣🤣🤣🤣

ДЯКУЄМО....ДЯКУЄМО
19.12.2025 21:39 Ответить
Європідари та як і байден весь металолом сюди притягли ..влаштували полігон
19.12.2025 21:41 Ответить
у Вас є інформація про дати закупки (виробництва) Міг-29 Польщі і України? Не заводьте нас в блуд....
19.12.2025 22:01 Ответить
Шумів камиш, дерева гнулись...
19.12.2025 21:39 Ответить
У поляків Міги модернізовані і адаптовані під озброєння НАТО...
Експердддди замовчують головне - ціна і якість (в порівнянні із нашими Мігами 1991 року)
19.12.2025 21:48 Ответить
.. Не намагайтеся відвертим дурноголовим скавчати про рухлядь.. металобрухт..тощо. Дурноголові так розбираються у цьому питанні..як і у квантовій механиці ці пологовій гарячці у бабуінів...))) Люди..які бачили літак на картинці... на відео..і десь у небі... мають нахабство корчити з себе знавців...))) Забийте.
19.12.2025 22:18 Ответить
+ +
19.12.2025 22:27 Ответить
 
 