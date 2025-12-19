Косиняк-Камыш заявил о "позитивных намерениях" относительно передачи Украине МиГ-29, но решения еще нет

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство имеет положительное намерение относительно передачи Украине истребителей МиГ-29.

Его заявление цитирует PAP, информирует Цензор.НЕТ.

Есть положительные намерения

Министр заявил, что в обмен на самолеты Польша ожидает, что Украина поможет ей получить доступ к ракетным или дронным технологиям.

В то же время он подчеркнул, что "с украинской стороны также должна быть положительная реакция".

Отвечая на вопрос о передаче Украине МиГ-29, Косиняк-Камыш отметил, что срок эксплуатации этих истребителей подходит к концу.

"Лучше, чтобы они попали в Украину и в перспективе продолжали служить безопасности Польши, чем чтобы их переделали в лезвия для бритв. Я думаю, что большинство разделяет это мнение", - сказал глава оборонного ведомства Польши.

"Пока нет никакого постановления Совета Министров по этому вопросу. Есть положительные намерения, но должна быть и положительная реакция с украинской стороны", - добавил Косиняк-Камыш.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Польша отказывается передавать самолеты МиГ-29, хотя Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов Альянса в Польшу в обмен.

Позже в МИД страны ответили, что Польша передаст Украине свои самолеты МиГ-29 тогда, когда получит им замену от союзников.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Польша передаст Украине остальные свои МиГ-29, когда союзники будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что среди стран, которые помогают Украине, Польша сделала для Украины больше в соотношении к ВВП, чем любая другая страна.

Минобороны заявило, что Польша может передать Украине 6-8 истребителей МиГ-29.

