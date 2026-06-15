Польша до сих пор не передала Украине обещанные истребители МиГ-29: ждет беспилотные технологии Киева
Польша подтвердила, что передача Украине эскадрильи истребителей МиГ-29 задерживается из-за нерешенного вопроса технологического бартера.
Об этом в интервью Radio ZET заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Варшавы
Заместитель министра обороны Польши признал, что самолеты до сих пор находятся на польских аэродромах, поскольку юридические и технические процессы передачи украинских технологий еще не завершены. Варшава хочет получить интеллектуальные права и спецификации на украинские БПЛА до того, как самолеты пересекут границу.
"Мы не передавали Украине МиГи… Продолжается диалог между Польшей и Украиной. Поляки четко сказали, что, поскольку мы развиваем свои дронные возможности, мы хотели бы также иметь возможность пользоваться этими украинскими возможностями и, конечно, передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет согласован. В этом деле ничего не изменилось, но этот вопрос не урегулирован", — заявил Томчик.
Переговоры о передаче МиГов
Активные консультации по этому компромиссу начались в конце прошлого года. Впоследствии официальный Киев в лице посла Украины в Польше Василия Боднара подтвердил, что такой формат сотрудничества устраивает обе стороны.
В январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров также анонсировал углубление военно-технического партнерства с Варшавой. По его словам, речь идет о значительно более широком треке:
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Польша и Украина планируют совместные промышленные проекты в сфере дронов и ракетного вооружения;
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Специалисты обеих стран будут работать над обновлением бортовых систем истребителей под линейку современных авиационных средств поражения перед непосредственной передачей Воздушным силам ВСУ.
В Министерстве национальной обороны Польши отмечают, что для них этот шаг является стратегически важным, ведь страна параллельно переходит на сверхсовременные американские истребители пятого поколения F-35, а полученные от Украины дронные технологии позволят создать прочный щит на восточном фланге НАТО.
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Цікаво тут сміятися чи плакати?
Польські Повітряні сили планують повністю вивести їх із системи та замінити на ******* FA-50, F-16 та F-35
кому, ще позаглядав в очко, гундосий пейсатий зе!поц?
А лехіти як були боягузами( фр. лешете/лох = боягуз) і ніякої великопопвицької губернії ляхостана я знайти не міг.