Польша до сих пор не передала Украине обещанные истребители МиГ-29: ждет беспилотные технологии Киева

Польша подтвердила, что передача Украине эскадрильи истребителей МиГ-29 задерживается из-за нерешенного вопроса технологического бартера.

Об этом в интервью Radio ZET заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Варшавы

Заместитель министра обороны Польши признал, что самолеты до сих пор находятся на польских аэродромах, поскольку юридические и технические процессы передачи украинских технологий еще не завершены. Варшава хочет получить интеллектуальные права и спецификации на украинские БПЛА до того, как самолеты пересекут границу.

"Мы не передавали Украине МиГи… Продолжается диалог между Польшей и Украиной. Поляки четко сказали, что, поскольку мы развиваем свои дронные возможности, мы хотели бы также иметь возможность пользоваться этими украинскими возможностями и, конечно, передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет согласован. В этом деле ничего не изменилось, но этот вопрос не урегулирован", — заявил Томчик.

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Переговоры о передаче МиГов

Активные консультации по этому компромиссу начались в конце прошлого года. Впоследствии официальный Киев в лице посла Украины в Польше Василия Боднара подтвердил, что такой формат сотрудничества устраивает обе стороны.

В январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров также анонсировал углубление военно-технического партнерства с Варшавой. По его словам, речь идет о значительно более широком треке:

Польша и Украина планируют совместные промышленные проекты в сфере дронов и ракетного вооружения;

Специалисты обеих стран будут работать над обновлением бортовых систем истребителей под линейку современных авиационных средств поражения перед непосредственной передачей Воздушным силам ВСУ.

В Министерстве национальной обороны Польши отмечают, что для них этот шаг является стратегически важным, ведь страна параллельно переходит на сверхсовременные американские истребители пятого поколения F-35, а полученные от Украины дронные технологии позволят создать прочный щит на восточном фланге НАТО.

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