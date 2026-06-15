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Новости Помощь Украине от Польши Потребность Украины в польских МиГ-29
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Польша до сих пор не передала Украине обещанные истребители МиГ-29: ждет беспилотные технологии Киева

Польский МиГ

Польша подтвердила, что передача Украине эскадрильи истребителей МиГ-29 задерживается из-за нерешенного вопроса технологического бартера.

Об этом в интервью Radio ZET заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Варшавы

Заместитель министра обороны Польши признал, что самолеты до сих пор находятся на польских аэродромах, поскольку юридические и технические процессы передачи украинских технологий еще не завершены. Варшава хочет получить интеллектуальные права и спецификации на украинские БПЛА до того, как самолеты пересекут границу.

"Мы не передавали Украине МиГи… Продолжается диалог между Польшей и Украиной. Поляки четко сказали, что, поскольку мы развиваем свои дронные возможности, мы хотели бы также иметь возможность пользоваться этими украинскими возможностями и, конечно, передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет согласован. В этом деле ничего не изменилось, но этот вопрос не урегулирован", — заявил Томчик.

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Переговоры о передаче МиГов

Активные консультации по этому компромиссу начались в конце прошлого года. Впоследствии официальный Киев в лице посла Украины в Польше Василия Боднара подтвердил, что такой формат сотрудничества устраивает обе стороны.

В январе 2026 года министр обороны Украины Михаил Федоров также анонсировал углубление военно-технического партнерства с Варшавой. По его словам, речь идет о значительно более широком треке:

  • Польша и Украина планируют совместные промышленные проекты в сфере дронов и ракетного вооружения;

  • Специалисты обеих стран будут работать над обновлением бортовых систем истребителей под линейку современных авиационных средств поражения перед непосредственной передачей Воздушным силам ВСУ.

В Министерстве национальной обороны Польши отмечают, что для них этот шаг является стратегически важным, ведь страна параллельно переходит на сверхсовременные американские истребители пятого поколения F-35, а полученные от Украины дронные технологии позволят создать прочный щит на восточном фланге НАТО.

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Автор: 

авиация (2914) Польша (9100) истребитель (141)
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Топ комментарии
+16
раніше була байка, як отримають F -35, так і зразу... коли отримали, про технології дронів придумали...
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15.06.2026 18:32 Ответить
+12
Причину завжди можна знайти - зерно - УПА - орден на Зелі
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15.06.2026 18:31 Ответить
+9
Були і залишились базарними торгашами.
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15.06.2026 18:31 Ответить
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Для чого цим рядженим клоунам наші безпілотники?Львів зібрались відвойовувати?
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15.06.2026 18:31 Ответить
Причину завжди можна знайти - зерно - УПА - орден на Зелі
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15.06.2026 18:31 Ответить
Були і залишились базарними торгашами.
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15.06.2026 18:31 Ответить
Шо знову паньство гонорове хоче на нас виїхати? Любуйтесь своїми Мігами.Як там Волинська трагедія? Вже в носа і очі не коле? Нічого не отримаєте.
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15.06.2026 18:32 Ответить
раніше була байка, як отримають F -35, так і зразу... коли отримали, про технології дронів придумали...
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15.06.2026 18:32 Ответить
Україна не отримувала і не експлуатує винищувачі F-35 [https://www.unian.ua/weapons/chi-otrimaye-ukrajina-vinishchuvachi-f-35-zmi-diyshli-nevtishnogo-visnovku-12510312.html 1, https://www.youtube.com/watch?v=KKp1o_8kPPI 2]. На сьогоднішній день українська авіація зосереджена на використанні винищувачів F-16
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15.06.2026 18:58 Ответить
це й коні знають ... мова про поляків.
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15.06.2026 19:01 Ответить
То нашо писати завідому брехню?
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15.06.2026 19:04 Ответить
чи ти п,яний, чи змісту написаного не розумієш, що несеш якусь дурню - вчитайся.
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15.06.2026 19:06 Ответить
Дискусія нижще пояса.
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15.06.2026 19:17 Ответить
Поляки чітко сказали, що, оскільки ми розбудовуємо свої дронні можливості, ми хотіли б також мати змогу користуватися цими українськими можливостями й Джерело: https://censor.net/ua/n4008480
Цікаво тут сміятися чи плакати?
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15.06.2026 18:33 Ответить
думаю, що і надалі будуть розбудовувати свої дронні можливості. Хіба щось зміниться у Польщі років через чотири. Але тоді нам ці Міги будуть вже ні до чого, тому потроху різати їх на металобрухт вони можуть починати вже зараз.
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15.06.2026 18:41 Ответить
Трамп обещал "завалить" Украину батареями ЗРК "Пэтриот". Забил х и все, политкорректно, помалкивают.
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15.06.2026 18:34 Ответить
Йдеться про 9 МіГ-29 , які вже наближаються до завершення свого експлуатаційного ресурсу та не мають перспектив модернізації всередині польської армії.
Польські Повітряні сили планують повністю вивести їх із системи та замінити на ******* FA-50, F-16 та F-35
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15.06.2026 18:34 Ответить
а цигани з балатону вимагають другу державну, мадярську!!!
кому, ще позаглядав в очко, гундосий пейсатий зе!поц?
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15.06.2026 18:38 Ответить
Ми хочемо українські технології. А ви не за дохріна хочете. Халявщікі
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15.06.2026 18:39 Ответить
Та може вже й не чекати цей металобрухт? Чи можуть ці літаки виконувати бойові задачі? Якого хріна ми повинні передавати авторські права та технології в обмін на супер старі літаки? Хочуть дрони? Обмін - 1 літак - це N дронів. Обмін і точка. Якщо ж ні, то нехай літають у Польщі далі.
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15.06.2026 18:43 Ответить
На дерьме сметану собирают.
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15.06.2026 18:43 Ответить
Залиште їх собі будете в супермаркет на тому антиквару по дорогам в себе їздити.
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15.06.2026 18:46 Ответить
В 90-ті орди поляків щмітали все в прикордонні на продаж у Польщу. Цих диких торгашів називали "зденеками". Часи змінились, але зденеки ті самі. Хіба що впхали своїтушки в європейські костюми і одягли краватки...
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15.06.2026 18:47 Ответить
Старий металобрухт на нові технології? Хитросракі пшеки.
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15.06.2026 18:54 Ответить
як легко московщина, що історично прагнула знищити поляків, змогла розбурхати ненависть у значної, може на сьогодні переважної, частини польського суспільства до українців, навроцький тепер не маргінал, а осідлавши гіперболізовану брехню - улюбленець більшості поляків, і якийсь контракт у цій болісній темі, чи меморандум про його укладення, займає десяте місце, отруєна взаємна довіра
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15.06.2026 18:58 Ответить
Польша це фейк. Персия/Польша/Параша = Велико, Фар(ук), foreigner - далекі землі. Ще колись поляками називали козаків(мов полі живуть).
А лехіти як були боягузами( фр. лешете/лох = боягуз) і ніякої великопопвицької губернії ляхостана я знайти не міг.
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15.06.2026 19:20 Ответить
Ок, мадярська мова будет 3 державною в Миг-29 с беспілотним камікадзем, піймаємо десь цигана і посадимо в кабіну другого пілота з камерою. гоу-про
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15.06.2026 19:17 Ответить
Коли ми програємо, поляків будуть різать не росіяни, а українці з окупованих територіях.
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15.06.2026 19:19 Ответить
У перших рядах підеш?
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15.06.2026 19:36 Ответить
як кримчане та дончане нас.... так і ти підешь, коли жити захочешь зі своїми дітьми.
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15.06.2026 19:40 Ответить
Американців з технологіями чемно послали лісом, а тут - пшеки як Пилип з конопель.
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15.06.2026 19:19 Ответить
Уже все, не братья?
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15.06.2026 19:36 Ответить
Свое надо иметь. Или хотя бы деньги чтобы купить то, что нужно.
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15.06.2026 19:37 Ответить
Краще з ними взагалі не зв'язуватися.
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15.06.2026 19:42 Ответить
Мабуть доцільно прийняти закон про те, що всі міждержавні угоди, укладені Україною з іншими країнами внаслідок політичного чи економічного шантажу, є нікчемними з моменту їх підписання. Може тоді трохи вщухне оця хвиля забажанок від угорців, поляків та інших країн, які ********** шляхом шантажу під час війни урвати щось для себе.
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15.06.2026 19:43 Ответить
 
 