Решение относительно присвоения Зеленскому ордена Белого Орла в Польше ожидают в ближайшие дни, - Rzeczpospolita
Президент Польши Кароль Навроцкий может принять решение по поводу ордена Белого Орла, присвоенного Владимиру Зеленскому, уже в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Rzeczpospolita.
Решение ожидают в ближайшие дни
В польских источниках отмечают, что вопрос об ордене могут решить "днями, а не неделями". В то же время подчеркивается, что окончательное решение еще не принято.
Также в Дворце президента Польши отмечают, что пауза в процессе и отсутствие официальных рекомендаций являются частью политической стратегии.
Дискуссии в Варшаве и позиция сторон
В материале отмечается, что рассматривается вариант, при котором решение может зависеть от изменения названия воинской части, связанной с "именем Героев УПА".
"Мяч на украинской половине поля. Если это не встретит положительной реакции, процедура завершится решением президента", — добавляют авторы статьи.
В то же время польское правительство и премьер Дональд Туск призывают к достижению договоренности между сторонами.
Скандал с подразделением имени Героев УПА
- Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
- 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
- Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
- Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
- Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А що користі від орла у польскій дупі...
Ну розв'язав пару-трійку геноцидальних війн.
Ну був союзником нацистів на всіх фронтах.
А так нічого особливого. Звичайна людина.
Будингоки та дерева вправно малював.
В академію мистецтв його так і не прийняли.
Прийшлося стати
управдомомдиктатрором.
Різанина у Хорватії.
Різанина в Ефіопії.
Різанина у Лівії.
Застосування хімічної зброї.
Створення концтаборів.
То тобі не завадило б почитати про Муссоліні та участь Італії у Другій Світовій.
БЛ.......просто сюр
Зазвичай віслюки типу нього (ні слова про ЗЄ) у таких справах влаштовують якийсь скандал назовні, щоб відволікти люмпенат.
У Польші повно селюків. Тупому люмпену у голову добре вкладається антисемітизм, українофобія, конспірологія.
П.С. Он у нас. Чим тупіший - тим більш завзятий антисеміт. 😁
Грейт Америка егейн, Україна моєї мрії, Польща від моря до моря.
А на виході великий пердь та якісь незрозумілі претензії до всіх.