Решение относительно присвоения Зеленскому ордена Белого Орла в Польше ожидают в ближайшие дни, - Rzeczpospolita

Президент Польши Кароль Навроцкий может принять решение по поводу ордена Белого Орла, присвоенного Владимиру Зеленскому, уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

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Решение ожидают в ближайшие дни

В польских источниках отмечают, что вопрос об ордене могут решить "днями, а не неделями". В то же время подчеркивается, что окончательное решение еще не принято.

Также в Дворце президента Польши отмечают, что пауза в процессе и отсутствие официальных рекомендаций являются частью политической стратегии.

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Дискуссии в Варшаве и позиция сторон

В материале отмечается, что рассматривается вариант, при котором решение может зависеть от изменения названия воинской части, связанной с "именем Героев УПА".

"Мяч на украинской половине поля. Если это не встретит положительной реакции, процедура завершится решением президента", — добавляют авторы статьи.

В то же время польское правительство и премьер Дональд Туск призывают к достижению договоренности между сторонами.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.

Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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