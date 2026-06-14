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Новости Скандал с подразделением имени Героев УПА
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Решение относительно присвоения Зеленскому ордена Белого Орла в Польше ожидают в ближайшие дни, - Rzeczpospolita

Решение об ордене Зеленскому будет принято через несколько недель

Президент Польши Кароль Навроцкий может принять решение по поводу ордена Белого Орла, присвоенного Владимиру Зеленскому, уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Rzeczpospolita.

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Решение ожидают в ближайшие дни

В польских источниках отмечают, что вопрос об ордене могут решить "днями, а не неделями". В то же время подчеркивается, что окончательное решение еще не принято.

Также в Дворце президента Польши отмечают, что пауза в процессе и отсутствие официальных рекомендаций являются частью политической стратегии.

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Дискуссии в Варшаве и позиция сторон

В материале отмечается, что рассматривается вариант, при котором решение может зависеть от изменения названия воинской части, связанной с "именем Героев УПА".

"Мяч на украинской половине поля. Если это не встретит положительной реакции, процедура завершится решением президента", — добавляют авторы статьи.

В то же время польское правительство и премьер Дональд Туск призывают к достижению договоренности между сторонами.

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Скандал с подразделением имени Героев УПА

  • Обострение в украинско-польских отношениях вспыхнуло после того, как 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА". В тексте документа отмечалось, что решение принято с целью "восстановления исторических традиций национальной армии".
  • 29 мая президент Польши Кароль Навроцкий объявил о намерении лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей награды Польши, которую ему в 2023 году вручил тогдашний польский президент Анджей Дуда.
  • Экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса в знак протеста демонстративно снял значок с украинским флагом, который постоянно носил, и обвинил Зеленского в "поощрении бандитов УПА", что, по его словам, "оскорбило его лично и всех убитых поляков".
  • Бывший чрезвычайный и полномочный посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий из-за этого же решения официально вернул орден "За заслуги", которым Зеленский наградил его в 2022 году.
  • Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен лично позвонить польскому коллеге Каролю Навроцкому и официально извиниться за присвоение подразделению ССО "имени Героев УПА".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24503) орден (201) Польша (9098) Навроцкий Кароль (154)
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Топ комментарии
+7
1. Президент у Польщі - ніхто. Це ми просто через призму України дивимося як на якусь значущу персону. 2. Ну і шо?)))))) ПиСи. Цікаво чи забрали орден посмертно у творця фашизму: Муссоліні
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14.06.2026 22:43 Ответить
+6
Та засуньте його собі в дупу
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14.06.2026 22:39 Ответить
+3
Ну був диктатором та засновником фашизму.
Ну розв'язав пару-трійку геноцидальних війн.
Ну був союзником нацистів на всіх фронтах.

А так нічого особливого. Звичайна людина.
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14.06.2026 22:55 Ответить
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Прямо юний орел якийсь!
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14.06.2026 22:36 Ответить
Та засуньте його собі в дупу
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14.06.2026 22:39 Ответить
Краще корабельним цвяхом ЗЄ до голови прибити. 😁

А що користі від орла у польскій дупі...
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14.06.2026 22:42 Ответить
в шовіністичну дупу навроцького.
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14.06.2026 23:22 Ответить
Ліпше самому віддати - нехай заткнуться
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14.06.2026 22:39 Ответить
Та поверніть пшекам ту ********, нехай тішаться з неї
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14.06.2026 22:40 Ответить
Заберіть цього ожла і дайте українцям спокій.
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14.06.2026 22:42 Ответить
1. Президент у Польщі - ніхто. Це ми просто через призму України дивимося як на якусь значущу персону. 2. Ну і шо?)))))) ПиСи. Цікаво чи забрали орден посмертно у творця фашизму: Муссоліні
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14.06.2026 22:43 Ответить
Не набридло про Муссоліні писати?Може варто про нього почитати?
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14.06.2026 22:47 Ответить
Зеленський звичайно поц ..але шо там з таким самим орденом Білого орла у Мусоліні?най і далі буде?
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14.06.2026 22:44 Ответить
А що зробив Муссоліні?
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14.06.2026 22:48 Ответить
Ну був диктатором та засновником фашизму.
Ну розв'язав пару-трійку геноцидальних війн.
Ну був союзником нацистів на всіх фронтах.

А так нічого особливого. Звичайна людина.
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14.06.2026 22:55 Ответить
Війни просрав(ніякого геноциду не було),для країни багато корисного зробив.Неоднозначна людина,ну і не чудовище якесь
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14.06.2026 22:57 Ответить
Та й Гітлер норм художником був, і ***** на татамі колись гарцював
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14.06.2026 23:00 Ответить
Таке порівняня може зробити тільки тупа людина.
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14.06.2026 23:05 Ответить
Не був Гітлер норм художником. 😁
Будингоки та дерева вправно малював.
В академію мистецтв його так і не прийняли.

Прийшлося стати управдомом диктатрором.
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14.06.2026 23:20 Ответить
будиночки
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14.06.2026 23:21 Ответить
Різанина у Греції.
Різанина у Хорватії.
Різанина в Ефіопії.
Різанина у Лівії.
Застосування хімічної зброї.
Створення концтаборів.

То тобі не завадило б почитати про Муссоліні та участь Італії у Другій Світовій.
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14.06.2026 23:06 Ответить
Ну і расові закони 1938 року на додачу.
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14.06.2026 23:13 Ответить
Пафнутій пішов читати.
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14.06.2026 23:23 Ответить
Ну йому мабуть здавалося, що він у кині вже все бачив про італійський фашизм. 😁
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14.06.2026 23:25 Ответить
ЦЕ ПРЯМ ТАК ВАЖЛИВО))))

БЛ.......просто сюр
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14.06.2026 22:44 Ответить
Шкода що у Польщі вибори не скоро, бо якщо Навроцький не уйметься й забере той орден, то це такий гарний подарунок політичним опонентам.
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14.06.2026 22:50 Ответить
Схоже, що у внутрішніх справах у Навроцького повний швах.

Зазвичай віслюки типу нього (ні слова про ЗЄ) у таких справах влаштовують якийсь скандал назовні, щоб відволікти люмпенат.

У Польші повно селюків. Тупому люмпену у голову добре вкладається антисемітизм, українофобія, конспірологія.

П.С. Он у нас. Чим тупіший - тим більш завзятий антисеміт. 😁
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14.06.2026 23:03 Ответить
У кого что болит, тот о том и говорит, правда?
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14.06.2026 23:15 Ответить
Политическое ограничение (Контрасигнатура): Хотя вручение наград является исключительным личным правом (прерогативой) президента, большинство экспертов по польскому конституционному праву сходятся во мнении, что указ о лишении награды требует обязательной подписи (контрасигнатуры) премьер-министра. Таким образом, президент не может принять окончательное решение в одиночку, если правительство с ним не согласно.
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14.06.2026 22:56 Ответить
Тризуб вже не одному орлу сраку порвав.
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14.06.2026 22:59 Ответить
Навроцкому немає, що дати полякам крім ненависті до України. Це видає з головою його як порожню, не розумну, полохливу і невиховану людину, яка не вміє аналізувати навіть.простих ситуацій. Найслабший президент Польши післявоєнних років. Співчуваю полякам.
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14.06.2026 23:09 Ответить
Популісти всі такі.

Грейт Америка егейн, Україна моєї мрії, Польща від моря до моря.

А на виході великий пердь та якісь незрозумілі претензії до всіх.
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14.06.2026 23:16 Ответить
Та заберіть ви вже той орден! Носитесь з ним як дурень з писаною торбою...
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14.06.2026 23:22 Ответить
 
 