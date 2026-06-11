Польские депутаты требовали, чтобы Винница переименовала улицу Бандеры: голосование провалили
В польском городе-побратиме Кельце правопопулисты провалили попытку официально потребовать от Винницы отменить переименование улицы в честь Степана Бандеры. Дипломатический скандал уже привел к тому, что мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал заявку на получение 15 подержанных автобусов гуманитарной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Kielce Naszemiasto и украинский канал польского телевидения Slawa TV.
В частности, попытка представителей польской партии "Право и справедливость" (ПиС) использовать гуманитарную помощь Украине в качестве рычага давления натолкнулась на процедурное сопротивление правящей коалиции премьера Дональда Туска.
Голосование в Кельце
Депутаты от фракции "ПиС" пытались включить в повестку дня сессии резолюцию-обращение к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием немедленно отменить решение 2022 года о присвоении одной из улиц имени Степана Бандеры.
Однако для принятия решения не хватило голосов:
-
"За" проголосовали лишь 12 депутатов (все от "ПиС");
-
Воздержались две внефракционные депутатки;
-
Проигнорировали: 11 представителей партии премьера Туска "Гражданская платформа" отказались участвовать в голосовании. Для принятия документа не хватило одного голоса (требовалось 13 из 25).
Лидер группы "ПиС" Марчин Стемпневский уже заявил о "глубоком разочаровании отсутствием единства" и анонсировал повторное рассмотрение скандальной резолюции на следующей сессии 25 июня.
Помощь от Кельце: автобусы, оказавшиеся 17-летним хламом
Скандал разгорелся вокруг намерения Кельце бесплатно передать Виннице 15 подержанных автобусов. Правые польские депутаты Мачей Якубчик и Марчин Стемпневский развернули медийную кампанию против помощи.
Стемпневский раскритиковал решение передать автобусы, назвав его "непонятным" в нынешних условиях, когда"каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников".
Якубчик также говорил, что стоимость автобусов исчисляется "миллионами злотых", хотя в городских властях подчеркивали, что речь идет о 17-летних автобусах, которые имеют минимальную рыночную стоимость — 30 тысяч злотых за каждый. Между тем новые автобусы на замену переданным планировали полностью оплатить за счет Европейского Союза.
Транспорт крайне необходим Виннице на случай масштабных отключений электроэнергии из-за российских ударов, поскольку транспортная система города держится на электрических трамваях и троллейбусах.
Ответ Винницы и реакция мэра Кельце
Впоследствии мэр Винницы Моргунов принял решение официально отозвать просьбу об автобусах.
Мэр Кельце Агата Войда раскритиковала местных правых политиков, обвинив их в "обычной человеческой подлости", лжи и хейте ради политических дивидендов. Она подчеркнула, что Моргунов пошел на этот шаг исключительно для того, чтобы не усугублять раскол между соседними народами во время совместной войны против РФ.
"Он сделал это не потому, что нужды его города внезапно исчезли. Война там по-прежнему является повседневной реальностью. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, живущему в условиях войны, стал инструментом политического конфликта и поводом для новых расколов. Это жест, заслуживающий огромного уважения. К сожалению, некоторым было легче устроить политический скандал, чем честно объяснить жителям реальное положение дел", — резюмировала мэр польского города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Вінницю УЖЕ окупувала Польща?
Чи як?
Чи після "найвеличнішого" об Українця можна буде витерти ногу ПРЯМО В УКРАЇНІ всім?
Імперія. Вона така. Он, на іншому боці касап "новоросію" вимагає...
Не думаув, що поляки виявляться такими дебіліюшамі. Хоча тао мене колись попереджував щодо цього, а я, дуже ******* поляків, лише дивувався з цього...
💥Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно став вимагати від Києва скасувати це рішення, назвавши його «неуявним» та таким, що викликає «глибокий біль».
💥Віцеспікер Сейму та лідер ультраправої «Конфедерації» Кшиштоф Босак узагалі відкрито закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через це найменування.
💥Дійшло до абсурду: польський політик Кароль Навроцький офіційно запропонував позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла, яку йому вручили у 2023 році.
💥Колишній президент Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який носив з початку повномасштабного вторгнення.
💥У Любліні міська влада під цим приводом зняла український прапор з будівлі ратуші.
💥Мало того, польські діячі тепер лізуть перейменовувати вулиці в суверенних українських містах! Депутати міської ради польського міста Кельце офіційно висунули вимогу до влади Вінниці - прибрати ім'я Степана Бандери з назви місцевої вулиці. Справа дійшла до шантажу: через цей суто внутрішній український спір Кельце заблокувало передачу Вінниці 15 списаних міських автобусів, які мали рятувати місто під час відключень світла. Схожі ультиматуми висунули також депутати Білгорая до нашого міста Нововолинська.
🔥А Вам не здається панове , що якщо цих «адвокатів» не зупинити зараз, то завтра вони з таким же імперським нахабством почнуть вимагати віддати їм Львів та Волинь? Де межа цих апетитів і втручання у справи суверенної держави? Чому польські політики використовують війну та нашу скруту для задоволення власних електоральних комплексів та історичного ревізіонізму?
⚡⚡⚡А тепер головне і найболючіше питання до нашої влади: Чому мовчить Офіс Президента? Чому язика в дупу засунуло наше Міністерство закордонних справ? Де наш в біса гордий дипломатичний хист? Чому замість жорсткої, офіційної та адекватної відповіді від будь-кого з українських можновладців ми чуємо лише мляві дитячі виправдання речника МЗС про те, що «ми не хотіли нікого образити»? Ми що, знову маємо перед кимось принижуватися за власну історію? За наших героїв, які боролися проти московської навали тоді, і чиї нащадки нищать московитів зараз?
Наші військові на фронті заслуговують на безумовну повагу, а не на те, щоб їхніми іменами торгувалися на міжнародній арені. Пора вже згадати про національну гордість і чітко поставити любителів вказувати нам, як жити, на місце! Своє не віддамо, своєю історією не торгуємо і вказувати у власному домі не дозволимо нікому!
зараз найголовніше-їбошити кацапів.З гнидами в сусідських країнах-пізніше розберемося.Вони не всі такі.