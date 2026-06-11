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Новости Помощь Украине от Польши Отношения Украины и Польши
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Польские депутаты требовали, чтобы Винница переименовала улицу Бандеры: голосование провалили

кельце,польша

В польском городе-побратиме Кельце правопопулисты провалили попытку официально потребовать от Винницы отменить переименование улицы в честь Степана Бандеры. Дипломатический скандал уже привел к тому, что мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал заявку на получение 15 подержанных автобусов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Kielce Naszemiasto и украинский канал польского телевидения Slawa TV.

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В частности, попытка представителей польской партии "Право и справедливость" (ПиС) использовать гуманитарную помощь Украине в качестве рычага давления натолкнулась на процедурное сопротивление правящей коалиции премьера Дональда Туска.

Голосование в Кельце

Депутаты от фракции "ПиС" пытались включить в повестку дня сессии резолюцию-обращение к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием немедленно отменить решение 2022 года о присвоении одной из улиц имени Степана Бандеры.

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Однако для принятия решения не хватило голосов:

  • "За" проголосовали лишь 12 депутатов (все от "ПиС");

  • Воздержались две внефракционные депутатки;

  • Проигнорировали: 11 представителей партии премьера Туска "Гражданская платформа" отказались участвовать в голосовании. Для принятия документа не хватило одного голоса (требовалось 13 из 25).

Лидер группы "ПиС" Марчин Стемпневский уже заявил о "глубоком разочаровании отсутствием единства" и анонсировал повторное рассмотрение скандальной резолюции на следующей сессии 25 июня.

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Помощь от Кельце: автобусы, оказавшиеся 17-летним хламом

Скандал разгорелся вокруг намерения Кельце бесплатно передать Виннице 15 подержанных автобусов. Правые польские депутаты Мачей Якубчик и Марчин Стемпневский развернули медийную кампанию против помощи. 

Стемпневский раскритиковал решение передать автобусы, назвав его "непонятным" в нынешних условиях, когда"каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников". 

Якубчик также говорил, что стоимость автобусов исчисляется "миллионами злотых", хотя в городских властях подчеркивали, что речь идет о 17-летних автобусах, которые имеют минимальную рыночную стоимость — 30 тысяч злотых за каждый. Между тем новые автобусы на замену переданным планировали полностью оплатить за счет Европейского Союза.

Транспорт крайне необходим Виннице на случай масштабных отключений электроэнергии из-за российских ударов, поскольку транспортная система города держится на электрических трамваях и троллейбусах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск раскритиковал антиукраинские заявления польских политиков

Ответ Винницы и реакция мэра Кельце

Впоследствии мэр Винницы Моргунов принял решение официально отозвать просьбу об автобусах.

Мэр Кельце Агата Войда раскритиковала местных правых политиков, обвинив их в "обычной человеческой подлости", лжи и хейте ради политических дивидендов. Она подчеркнула, что Моргунов пошел на этот шаг исключительно для того, чтобы не усугублять раскол между соседними народами во время совместной войны против РФ.

"Он сделал это не потому, что нужды его города внезапно исчезли. Война там по-прежнему является повседневной реальностью. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, живущему в условиях войны, стал инструментом политического конфликта и поводом для новых расколов. Это жест, заслуживающий огромного уважения. К сожалению, некоторым было легче устроить политический скандал, чем честно объяснить жителям реальное положение дел", — резюмировала мэр польского города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"

Автор: 

Бандера Степан (731) Винница (760) Винницкая область (1174) Польша (9087) автобус (125) Винницкий район (64)
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Топ комментарии
+12
ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИВИ ВИМАГАЮТЬ В ВІННИЦІ.

А Вінницю УЖЕ окупувала Польща?
Чи як?
Чи після "найвеличнішого" об Українця можна буде витерти ногу ПРЯМО В УКРАЇНІ всім?
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11.06.2026 22:41 Ответить
+11
Усі (і не лише ляхи), хто вважає УПА, Степана Андрійовича Бандеру тощо військовими злочинцями, йдуть НАЙУХ !
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11.06.2026 22:50 Ответить
+11
Якщо Україна піде хоч на якісь поступки Польщі в питаннях історії все це дуже скоро закінчиться вимогою поляків повернути їм Львів - запам'ятайте цей допис!
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11.06.2026 22:52 Ответить
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ПОЛЬСЬКІ ПОЛІТИВИ ВИМАГАЮТЬ В ВІННИЦІ.

А Вінницю УЖЕ окупувала Польща?
Чи як?
Чи після "найвеличнішого" об Українця можна буде витерти ногу ПРЯМО В УКРАЇНІ всім?
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11.06.2026 22:41 Ответить
А при Порошенко були такі вимоги від поляків? Можливо це залежить від фаху і досвідченості і керівника держави Україна?
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11.06.2026 23:04 Ответить
московити аплодують стоячи
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11.06.2026 22:43 Ответить
Московити це все й запланували.
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11.06.2026 23:08 Ответить
Спочатку заплановали, а тепер аплодують
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11.06.2026 23:42 Ответить
Дивні втручання, отих окремих депутатів у Польщі щодо внутрішніх питань з каналізацією в містах України та очисних споруд, уже на часі???
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11.06.2026 22:43 Ответить
Целковий рубль на голосування не клали?(((
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11.06.2026 22:45 Ответить
Все, не будуть мати 17 нових автобусів, оплачених коштом ЄС
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11.06.2026 22:45 Ответить
Усі (і не лише ляхи), хто вважає УПА, Степана Андрійовича Бандеру тощо військовими злочинцями, йдуть НАЙУХ !
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11.06.2026 22:50 Ответить
Нехай мапу подивляться та заспокояться; в Україні вже будь яке невеличке містечко має вулиці чи площі на імя С. А. Бандери.
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11.06.2026 22:54 Ответить
Якщо Україна піде хоч на якісь поступки Польщі в питаннях історії все це дуже скоро закінчиться вимогою поляків повернути їм Львів - запам'ятайте цей допис!
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11.06.2026 22:52 Ответить
і Львів, і всю Галичину, і Волинь на додачу.
Імперія. Вона така. Он, на іншому боці касап "новоросію" вимагає...
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11.06.2026 23:28 Ответить
Вони так рвуться голосувати та щось вимагати нібито Вінниця вже у складі Польщі..... Вони там зовсім береги поплутали що вже землю під ногами від нахабності не відчувають зовсім?!!
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11.06.2026 22:52 Ответить
Мабуть Рашка по тихому проплатила правополякам. Отже треба триматись співробітництва з притомними силами в самій Польщі, вони ж не всі по голові вдарені.
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11.06.2026 22:53 Ответить
кремль платить й надалі готовий платити усім, хто працює проти України будь яким чином.
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11.06.2026 22:57 Ответить
Так, схоже на це.
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11.06.2026 23:44 Ответить
Вітання з Кельц. Скоро ще машини, бачу, почнуть палити на українській реєстрації. Тривожно.
Не думаув, що поляки виявляться такими дебіліюшамі. Хоча тао мене колись попереджував щодо цього, а я, дуже ******* поляків, лише дивувався з цього...
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11.06.2026 22:59 Ответить
Найдите пана Ежи Брозека,и его жену Леокадию.передайте привет с Украины.хорошие люди.
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11.06.2026 23:13 Ответить
не залишайте хоч своє авто на ніч на вулиці Armii Krajowej, бо точно розцінять як виклик, і спалять. А якщо попадаєте на цю вулицю пішки, то не розмовляйте українською, краще вдавайте із себе німого.
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11.06.2026 23:31 Ответить
Нажаль наші у дискусіях з поляками не вказують їм на злочини Армії Крайової та й ставлення Пілсудського до України.
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11.06.2026 23:47 Ответить
Ні, ну реально скільки взагалі можна це терпіти? Просто відкриваєш стрічку новин - і нудить. Український інформаційний простір буквально заполонили нескінченні, нахабні та повчальні заяви польських діячів. Вони вже без перерви на обід висловлюють якесь чергове «незадоволення», «стурбованість» та «глибоке обурення» нашою внутрішньою політикою. Привід? Наших сусідів тригерить те, що Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ указом Президента було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». Назву, яку обрали самі військові, котрі щодня стікають кров'ю на передовій за незалежність України (і безпеку тієї ж Польщі, між іншим). Але ж курво у Варшаві влаштували справжню істерику, яка вже перейшла всі межі дипломатичного етикету та здорового глузду:
💥Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш офіційно став вимагати від Києва скасувати це рішення, назвавши його «неуявним» та таким, що викликає «глибокий біль».
💥Віцеспікер Сейму та лідер ультраправої «Конфедерації» Кшиштоф Босак узагалі відкрито закликав блокувати вступ України до Європейського Союзу через це найменування.
💥Дійшло до абсурду: польський політик Кароль Навроцький офіційно запропонував позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла, яку йому вручили у 2023 році.
💥Колишній президент Лех Валенса на знак протесту демонстративно зняв значок з українським прапором, який носив з початку повномасштабного вторгнення.
💥У Любліні міська влада під цим приводом зняла український прапор з будівлі ратуші.
💥Мало того, польські діячі тепер лізуть перейменовувати вулиці в суверенних українських містах! Депутати міської ради польського міста Кельце офіційно висунули вимогу до влади Вінниці - прибрати ім'я Степана Бандери з назви місцевої вулиці. Справа дійшла до шантажу: через цей суто внутрішній український спір Кельце заблокувало передачу Вінниці 15 списаних міських автобусів, які мали рятувати місто під час відключень світла. Схожі ультиматуми висунули також депутати Білгорая до нашого міста Нововолинська.
🔥А Вам не здається панове , що якщо цих «адвокатів» не зупинити зараз, то завтра вони з таким же імперським нахабством почнуть вимагати віддати їм Львів та Волинь? Де межа цих апетитів і втручання у справи суверенної держави? Чому польські політики використовують війну та нашу скруту для задоволення власних електоральних комплексів та історичного ревізіонізму?
⚡⚡⚡А тепер головне і найболючіше питання до нашої влади: Чому мовчить Офіс Президента? Чому язика в дупу засунуло наше Міністерство закордонних справ? Де наш в біса гордий дипломатичний хист? Чому замість жорсткої, офіційної та адекватної відповіді від будь-кого з українських можновладців ми чуємо лише мляві дитячі виправдання речника МЗС про те, що «ми не хотіли нікого образити»? Ми що, знову маємо перед кимось принижуватися за власну історію? За наших героїв, які боролися проти московської навали тоді, і чиї нащадки нищать московитів зараз?
Наші військові на фронті заслуговують на безумовну повагу, а не на те, щоб їхніми іменами торгувалися на міжнародній арені. Пора вже згадати про національну гордість і чітко поставити любителів вказувати нам, як жити, на місце! Своє не віддамо, своєю історією не торгуємо і вказувати у власному домі не дозволимо нікому!
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11.06.2026 23:11 Ответить
Як вчасно та злагоджено працюють ті, хто на зарплаті кремля в Польщі і в Україні....Це ж треба, яке соУпадєніє....Методичка прийшла з грифом "терміново" посварити Україну з Польщею???
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11.06.2026 23:12 Ответить
ну у нас хоча би вінницькі депутати не вимагають від депутатів Кельц скасування рішення про найменування вулиці Армії Крайової у Кельцах.
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11.06.2026 23:36 Ответить
Клоуны
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11.06.2026 23:14 Ответить
собаки гавкають-караван йде.
зараз найголовніше-їбошити кацапів.З гнидами в сусідських країнах-пізніше розберемося.Вони не всі такі.
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11.06.2026 23:19 Ответить
Так поляків розлютила перемога футбольної збірної України у Вроцлаві з рахунком 2:0??? Почали присікатися, як нам вулиці називати? А у нашому місті є вулиці І Бандери, і Шухевича, і Мельника... і героїв УПА...
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11.06.2026 23:25 Ответить
точно також, як у поляків майже в кожному місті і містечку є вулиця Армії Крайової, які до речі, у Польщі з'явились значно раніше, ніж наші патріотичні топоніми.
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11.06.2026 23:40 Ответить
Кто такие ляхи чтобы указывать как что называть? Такое же имперское г.... Только размером не вышли, поэтому не быкуют сильно, а так не сильно бы отличались от кацапов.. Конечно не нужно им это в лицо говорить, у нас общий враг сейчас, но помнить историю нужно..
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11.06.2026 23:42 Ответить
 
 