Польские депутаты требовали, чтобы Винница переименовала улицу Бандеры: голосование провалили

В польском городе-побратиме Кельце правопопулисты провалили попытку официально потребовать от Винницы отменить переименование улицы в честь Степана Бандеры. Дипломатический скандал уже привел к тому, что мэр Винницы Сергей Моргунов отозвал заявку на получение 15 подержанных автобусов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Kielce Naszemiasto и украинский канал польского телевидения Slawa TV.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В частности, попытка представителей польской партии "Право и справедливость" (ПиС) использовать гуманитарную помощь Украине в качестве рычага давления натолкнулась на процедурное сопротивление правящей коалиции премьера Дональда Туска.

Голосование в Кельце

Депутаты от фракции "ПиС" пытались включить в повестку дня сессии резолюцию-обращение к мэру Винницы Сергею Моргунову с требованием немедленно отменить решение 2022 года о присвоении одной из улиц имени Степана Бандеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Навроцкого выставили ультиматум Зеленскому для сохранения ордена: Украина должна сделать шаг назад

Однако для принятия решения не хватило голосов:

"За" проголосовали лишь 12 депутатов (все от "ПиС");

Воздержались две внефракционные депутатки;

Проигнорировали: 11 представителей партии премьера Туска "Гражданская платформа" отказались участвовать в голосовании. Для принятия документа не хватило одного голоса (требовалось 13 из 25).

Лидер группы "ПиС" Марчин Стемпневский уже заявил о "глубоком разочаровании отсутствием единства" и анонсировал повторное рассмотрение скандальной резолюции на следующей сессии 25 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша хочет вернуть около €450 млн за оружие, переданное Украине

Помощь от Кельце: автобусы, оказавшиеся 17-летним хламом

Скандал разгорелся вокруг намерения Кельце бесплатно передать Виннице 15 подержанных автобусов. Правые польские депутаты Мачей Якубчик и Марчин Стемпневский развернули медийную кампанию против помощи.

Стемпневский раскритиковал решение передать автобусы, назвав его "непонятным" в нынешних условиях, когда"каждый раз нашу протянутую руку с помощью для соседа бьет палка в виде чествования военных преступников".

Якубчик также говорил, что стоимость автобусов исчисляется "миллионами злотых", хотя в городских властях подчеркивали, что речь идет о 17-летних автобусах, которые имеют минимальную рыночную стоимость — 30 тысяч злотых за каждый. Между тем новые автобусы на замену переданным планировали полностью оплатить за счет Европейского Союза.

Транспорт крайне необходим Виннице на случай масштабных отключений электроэнергии из-за российских ударов, поскольку транспортная система города держится на электрических трамваях и троллейбусах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск раскритиковал антиукраинские заявления польских политиков

Ответ Винницы и реакция мэра Кельце

Впоследствии мэр Винницы Моргунов принял решение официально отозвать просьбу об автобусах.

Мэр Кельце Агата Войда раскритиковала местных правых политиков, обвинив их в "обычной человеческой подлости", лжи и хейте ради политических дивидендов. Она подчеркнула, что Моргунов пошел на этот шаг исключительно для того, чтобы не усугублять раскол между соседними народами во время совместной войны против РФ.

"Он сделал это не потому, что нужды его города внезапно исчезли. Война там по-прежнему является повседневной реальностью. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, живущему в условиях войны, стал инструментом политического конфликта и поводом для новых расколов. Это жест, заслуживающий огромного уважения. К сожалению, некоторым было легче устроить политический скандал, чем честно объяснить жителям реальное положение дел", — резюмировала мэр польского города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польский политик Климас у памятника Бандере во Львове: "Мы должны заставить украинцев положить конец бандеризму"